De XRP koers beweegt nauwelijks, terwijl XRP ETF’s inmiddels meer dan $1 miljard aan instroom hebben aangetrokken. Dat klinkt positief, maar volgens een crypto analist betekent dit niet automatisch dat de koers snel zal stijgen.

Technische weerstand, laag handelsvolume en een voorzichtig marktsentiment zorgen ervoor dat een echte doorbraak uitblijft. De vraag blijft: wat gaat Ripple doen als deze situatie voortduurt?

🔥 NEW: XRP dubbed the "hottest crypto trade of 2026" by CNBC after surging 25% in the year's first week, driven by strong ETF inflows, bullish sentiment, and declining exchange reserves. pic.twitter.com/CHno77xEoa — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 7, 2026

XRP ETF-instroom is sterk, maar XRP koers reageert nauwelijks

Sinds de lancering van de eerste XRP ETF’s in november stroomde er ruim $1 miljard aan kapitaal binnen. Daarmee presteren deze fondsen opvallend sterk binnen de markt voor crypto ETF’s, waar elke nieuwe crypto ETF extra institutionele interesse weet aan te trekken. In dezelfde periode zagen Bitcoin ETF’s juist uitstroom en bleef ook Ethereum achter.

Toch is dit succes nauwelijks terug te zien in de XRP koers. De prijs blijft ruim onder het eerdere hoogtepunt van $3,65 en beweegt al langere tijd zijwaarts. Volgens analisten laat dit zien dat ETF-instroom alleen niet genoeg is om de koers omhoog te duwen, vooral als het handelsvolume laag blijft.

Dat zien we ook bij andere ETF’s. Zo trok een recente Solana ETF deze week $41 miljoen aan instroom, zonder dat dit direct leidde tot een duidelijke koersuitbraak. Instroom laat interesse zien, maar garandeert geen stijging.

$XRP ETFs are on a crazy inflows streak! Smart money is bullish on Ripple. pic.twitter.com/yGyYgiR965 — Crypto Rover (@cryptorover) December 24, 2025

Crypto analist ziet technische obstakels voor XRP

Een crypto analist van investeringsplatform Glider zegt dat beleggers zich te veel blindstaren op ETF-cijfers. Volgens hem draait het uiteindelijk om wat er echt gebeurt op het netwerk zelf. In vergelijking met Ethereum en Solana is er rond XRP simpelweg minder activiteit van ontwikkelaars te zien.

Ook technisch blijft het beeld voorzichtig. De XRP koers loopt vast rond bekende weerstandsniveaus. Indicatoren zoals volume en momentum wijzen niet op een sterke trendomslag. Zolang XRP deze niveaus niet doorbreekt, is de kans groot dat de koers blijft schommelen.

Dit past bij het bredere marktsentiment. Door macro-economische onzekerheid en onduidelijkheid over renteverlagingen blijven beleggers voorzichtig, wat de druk op grote crypto’s vergroot.

Wat gaat Ripple doen bij afzwakkende marktcondities?

Onder beleggers leeft steeds sterker de vraag: wat gaat Ripple doen nu de cryptomarkt afwachtend blijft? Ripple boekt als bedrijf vooruitgang, onder meer via nieuwe samenwerkingen en een stijgende waardering, maar die ontwikkelingen vertalen zich tot nu toe nauwelijks naar de XRP koers.

Institutionele partijen waarderen Ripple’s focus op regelgeving en compliance, wat ook verklaart waarom XRP ETF’s aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd missen critici een duidelijke katalysator die zorgt voor blijvende vraag naar XRP, los van ETF-producten en speculatie.

Binnen Ripple nieuws wordt wel gewezen op mogelijke wetgeving in de Verenigde Staten, zoals de Clarity Act. Die zou de positie van XRP kunnen versterken. Analisten verwachten echter pas echte impact als zulke regels leiden tot meer gebruik, hogere volumes en concrete toepassingen.

Hoeveel kan Ripple waard worden?

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, hangt af van meerdere factoren. Blijft de ETF-instroom stabiel zonder versnelling, dan zal de prijsimpact waarschijnlijk beperkt blijven. In dat geval blijft de XRP koers bewegen binnen de huidige bandbreedte, wat ook aansluit bij de bredere XRP verwachting.

Een positiever scenario vraagt om meer volume, een doorbraak van technische weerstand en een beter marktsentiment. Zonder die combinatie blijft XRP waarschijnlijk achter bij andere grote crypto’s. Daarom kijken veel beleggers breder en onderzoeken zij welke crypto gaat stijgen in de huidige markt.

XRP koers vooruitblik: waar letten beleggers nu op?

Hoewel XRP ETF’s meer dan $1 miljard aan instroom hebben gezien, waarschuwt een crypto analist dat dit geen garantie is voor een snelle stijging van de XRP koers. Technische weerstand, beperkt momentum en marktonzekerheid houden de prijs voorlopig tegen. De komende periode wordt cruciaal. Pas als volume, instroom en sentiment samen verbeteren, kan XRP een echte doorbraak laten zien.

