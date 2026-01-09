Solana staat deze week opnieuw in de belangstelling, nadat de Solana koers overtuigend herstelde boven de $140. Tegelijk laten nieuwe cijfers zien dat institutionele interesse toeneemt, met een stevige instroom bij de Solana ETF. Hoewel de koers moeite heeft bij het huidige niveau, voedt de combinatie van technische kracht en kapitaalinstroom de vraag of een verdere stijging richting $160 haalbaar is.

Solana koers test cruciale steun

De Solana koers wist zich deze week te herstellen na een terugval richting het gebied rond $136. Dat niveau fungeerde eerder als een consolidatiegebied en het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde. Na het vasthouden van deze steun volgde een duidelijke rebound.

Sindsdien handelt SOL opnieuw rond de $138 – $140, een zone die momenteel weerstand biedt. Analisten beweren dat bij het terugwinnen van dit niveau het voordeel opnieuw richting de kopers gaat, mits de koers daar ook standhoudt.

Zowel de marktkapitalisatie (+3%) als het handelsvolume (+25%) in de afgelopen 24 uur zijn duidelijk gestegen. Dit laat zien dat traders weer vertrouwen krijgen in het ecosysteem van Solana. Bovendien zijn ze weer bereid om risico’s te nemen en te investeren in de beste altcoins.

Solana ETF toont groeiende institutionele vraag

De recente koersbeweging valt samen met opvallende cijfers rond de Solana ETF. Volgens marktdata stroomde er deze week $41,08 miljoen aan netto-instroom in SOL ETF’s, de hoogste wekelijkse instroom sinds december. Daarmee loopt de totale waarde van deze producten op tot ongeveer $1,10 miljard.

🚨 JUST IN: $38,570,000+ NET INFLOWS INTO $SOL ETF’S IN THE PAST WEEK INSTITUTIONS ARE ACCUMULATING SOLANA#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/Rc5PKTwkig — curb.sol (@CryptoCurb) January 8, 2026

ETF-instroom wordt gezien als een stabiele vorm van vraag, omdat aanbieders bij netto-instroom daadwerkelijk SOL moeten kopen. Dat onderscheidt deze beweging van kortetermijnhandel en vergroot de kans dat koersstijgingen beter worden ondersteund. Analisten zien dit als een teken dat institutionele partijen hun exposure richting Solana uitbreiden.

Solana voorspelling richt zich op een breakout

Voor de huidige Solana voorspelling is het niveau rond $150 een belangrijk punt. Dit gebied fungeert als de volgende serieuze weerstand en moet overtuigend worden doorbroken om ruimte te maken richting $160. Technische indicatoren ondersteunen voorlopig dat scenario.

De Relative Strength Index noteert boven 60 en wijst op toenemend bullish momentum, terwijl de MACD recent een positieve kruising liet zien. Zolang SOL boven het 50-daags gemiddelde blijft, behouden bulls volgens analisten het voordeel. Een mislukte breakout kan echter leiden tot een nieuwe consolidatiefase.

Het recente Solana nieuws past binnen de bredere crypto ETF trend, waarbij ook BTC en ETH ETF’s aanhoudende belangstelling zien. Institutionele beleggers lijken steeds vaker gebruik te maken van gereguleerde producten om exposure aan crypto te krijgen, zonder direct tokens vast te houden.

Voor Solana betekent deze ontwikkeling een sterke fundering. Zolang de ETF-instroom aanhoudt en het marktsentiment positief blijft, kan SOL blijven profiteren van zowel technische kracht als structurele vraag.

