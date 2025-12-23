Crypto analist waarschuwt: worstcasescenario voor BTC in 2026

Een populaire crypto analist van marktonderzoeksbureau Fundstrat heeft zijn verwachtingen voor Bitcoin gedeeld in 2026. Daarbij deelde hij ook het worst-case scenario, waarin een daling van de Bitcoin koers richting $60.000 mogelijk lijkt.

Bitcoin nieuws: crypto analist deelt worst-case scenario

Crypto analist Tom Lee deelt vaker zijn verwachtingen over de Bitcoin koers en op dit moment verwacht hij niet direct slecht nieuws. Hij sprak deze week nog op CNBC over een mogelijke nieuwe all-time high van de koers.

TOM LEE: "I think it's still very likely Bitcoin will be above $100,000 before year end and and maybe even to a new high." "Bitcoin makes its moves in 10 days every year." 😲 pic.twitter.com/BuL0JgwcF3 — Fiat Archive (@fiatarchive) December 22, 2025

In het interview geeft hij aan dat Bitcoin dit jaar nog kan stijgen tot boven de $100.000 en dus zelfs richting een nieuw record kan. Voor 2026 is Lee echter minder overtuigend. Hij verwacht dat Bitcoin daalt omdat het volgens historische patronen een matig jaar kan worden.

Dat hangt vooral samen met de Bitcoin halving die vorig jaar plaatsvond. Deze halving zorgde dit jaar voor de stijgingen van de koers, maar kan ervoor zorgen dat Bitcoin zakt tot $56.000 volgens de analist van Fundstrat.

Bitcoin daalt in 2026 ook door lagere instroom

Er zijn ook andere aspecten die voor een verdere Bitcoin crash kunnen zorgen. Lee geeft aan dat een lagere instroom vanuit crypto ETF’s ook zal zorgen voor een verdere daling.

Hier wordt het interessant, want niet elke crypto analist geeft hier hetzelfde beeld. Sommige analisten verwachten dat de halving cyclus overeind blijft, terwijl anderen juist de instroom vanuit ETF’s en verdere institutionele adoptie zien als reden dat de cyclus komend jaar niet meer gevolgd wordt.

While prominent Bitcoin analysts like Arthur Hayes and researchers at K33 argue that the traditional 4-year halving cycles are dead due to institutional adoption, ETF inflows, and shifting monetary policies, this root-scale chart tells a different story. All 5 out of 5 cycle… pic.twitter.com/OOoa7M9mdZ — Leo Heart (@LeomathHeart) December 22, 2025

Doordat enkele analisten met een ander beeld komen over de status van crypto in 2026 blijft het afwachten welke kant de Bitcoin koers op beweegt.

Crypto 2026: opnieuw een Bitcoin crash?

In de afgelopen weken werd er vaker gesproken over een Bitcoin crash, en de Bitcoin koers is ook al een flink deel van haar waarde kwijtgeraakt. Toch wijzen veel traders en analisten ook nog op het feit dat Bitcoin alsnog op een koers rond $87.000 staat.

Dit is nog altijd flink hoger dan de toppen die genoteerd werden na de vorige Bitcoin halving cyclus. Daarmee is het nog geen echte Bitcoin crash te noemen, zoals we die in vorige cycli gezien hebben.

Volgens Lee zou een Bitcoin crash in 2026 de koers vanaf toppen rond de $100.000 terugbrengen tot een koers van $56.000. Daarmee zou het op het niveau komen dat we begin 2024 zagen.

Externe factoren als de instroom vanuit ETF’s en institutionele interesse zouden er dan alsnog voor zorgen dat het niet zo’n hevige crash is als we normaal zien in een jaar na de Bitcoin halving.

Helpt deze nieuwe coin Bitcoin overeind?

