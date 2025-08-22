Ondanks de recente correcties in de crypto markt, blijven analisten positief gestemd over de huidige crypto bull run. Volgens diverse marktspecialisten kan de rally van Bitcoin en altcoins veel langer aanhouden dan eerdere cycli suggereren. Maar eerst wacht een cruciale test in het laatste kwartaal van 2025, waarin macro-economische katalysatoren, regulering en adoptie het tempo van de markt zullen bepalen.

Bitcoin verwachting bij een structureel bullish scenario

Bitcoin bereikte op 14 augustus 2025 een nieuw all-time high van $124.495, en ondanks een lichte terugval blijft de marktstructuur stevig. Analisten wijzen op een combinatie van factoren. Institutionele instroom via ETF’s, pro-crypto beleidsmaatregelen in de VS, en de groeiende acceptatie van stablecoins en blockchain technologie staan hierbij centraal.

Volgens Bernstein kan de crypto bull run tot diep in 2026 of zelfs 2027 doorzetten, met een koersdoel van $200.000 voor BTC in de komende 6 tot 12 maanden. Deze visie contrasteert met de klassieke vierjarige halving cyclus, dat historisch pieken voorspelde rond het einde van 2025. Toch lijkt die oude structuur deels plaats te maken voor een nieuw scenario, waarin ETF’s, macro-economie en regulering een grotere rol spelen.

Katalysatoren voor Q4 2025

Het vierde kwartaal wordt een cruciale test voor de huidige markt. Traders kijken met spanning uit naar de komende toespraak van Fed voorzitter Jerome Powell bij Jackson Hole, waar renteverwachtingen en liquiditeitsbeleid centraal staan. De markt schat momenteel een kans van 73,5% in op een renteverlaging in september, een ontwikkeling die historisch gezien bullish is voor riskante assets zoals crypto.

🇺🇸 PRESIDENT TRUMP SAID THE FED

SHOULD LOWER INTERESTS RATES BY

3 OR 4 POINTS TO 1% CURRENT RATES ARE 4.25% – 4.50% pic.twitter.com/XQhSRsVfRQ — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 13, 2025

Daarnaast staan er belangrijke beslissingen gepland rond stablecoin regulering in zowel de VS als Europa. De GENIUS Act (een nieuwe wetgeving die stablecoins reguleert) is al aangenomen in de VS. Dit kan zorgen voor meer vertrouwen onder institutionele partijen en een versnelling van kapitaalinstroom richting de cryptosector.

Tot slot is ook het geopolitieke klimaat een factor. Donald Trump, die zich actief pro-crypto opstelt, wekt verwachtingen over Amerika’s rol als potentiële crypto hub. Mocht dat scenario zich verder ontwikkelen, dan kan Q4 het sentiment verder versterken.

Altcoins en de bredere markt

Hoewel Bitcoin momenteel de leiding heeft, is er ook groeiende interesse in altcoins. Layer 1 projecten zoals Ethereum en Solana profiteren van kapitaalverschuivingen binnen de markt. Tegelijkertijd zien we dat meme coins, AI tokens en Real World Asset (RWA) projecten opnieuw momentum opbouwen.

De grote vraag is of het bredere marktvolume meegroeit. Volgens gegevens van Blockchain.com ligt het handelsvolume op grote exchanges nog altijd onder het niveau van eerdere piekperiodes in 2017 en 2021. Q4 moet uitwijzen of er een echte doorbraak komt in altcoin volume en participatie van retail traders.

Analisten verwachten dat een combinatie van institutionele adoptie, verbeterde regelgeving en gunstige macro-economische omstandigheden nodig is om een altseason te ontketenen. Vooral goed gepositioneerde tokens met utility en liquiditeit maken kans om exponentieel te stijgen.

Crypto verwachting voor 2025 en verder

De verwachtingen voor de rest van 2025 lopen uiteen. Waar sommige analisten waarschuwen voor oververhitting, zien anderen juist ruimte voor verdere groei. Belangrijk is dat er geen eenduidig sentiment is en dat zorgt voor volatiliteit.

Q4 wordt een belangrijke test. Dit geldt niet alleen voor Bitcoin, maar voor de hele crypto markt. Een succesvolle doorbraak boven $125.000 en stijgend volume bij altcoins kunnen zorgen voor een versnelling richting $140.000 – $150.000. Omgekeerd kan een tegenvallende renteverandering of macro-onzekerheid juist zorgen voor tijdelijke consolidatie. De echte uitdaging voor de crypto bull run moet dus nog komen.

Houd dus vooral goed het nieuws in de gaten en volg crypto analisten om up-to-date te zijn met welke crypto er gaat stijgen. Daarnaast zijn er ook allerlei presales om vroegtijdig in te investeren voor exclusieve beloningen en voordelen. Fans van Bitcoin kunnen terecht bij Bitcoin Hyper ($HYPER) om de ware kracht van BTC te ontketenen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste echte Bitcoin Layer 2 met smart contracts en integreert de Solana Virtual Machine (SVM) binnen het ecosysteem. Waar veel Layer 2 oplossingen afhankelijk zijn van Ethereum of centrale validators, kiest Bitcoin Hyper voor een gedecentraliseerde benadering met een Canonical Bridge voor non-custodial BTC transfers. Hierdoor ontstaat een netwerk dat de robuustheid van Bitcoin combineert met de snelheid en programmeerbaarheid van moderne DeFi platformen.

De $HYPER presale is volledig publiekelijk en maakt gebruik van een incrementeel prijsmodel, zonder private rounds of VC allocaties. Vroege investeerders kunnen direct meedoen en ontvangen toegang tot staking beloningen. $HYPER dient als de native token voor gas fees, DAO governance en premium toegang binnen het ecosysteem.

Bitcoin Hyper spreekt een nieuwe generatie traders aan die gelooft in schaalbare innovatie zonder concessies aan decentralisatie. Met een energiebesparende Proof-of-Stake laag, duidelijke tokenomics en een community gerichte aanpak, biedt het project een alternatief voor bestaande Layer 2’s die worstelen met momentum.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale