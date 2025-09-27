De afgelopen dagen zagen we een flinke crash op de crypto markt. Verschillende tokens, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE) zijn elk in een week tijd met 5% tot 10% gedaald. Ook zien we dat er meer dan $160 miljard van de totale marktwaarde verloren is gegaan. De volgende vraag rijst: wat is er gaande op de crypto markt?

Waarom daalt crypto? Voor deze plotselinge crash zijn er enkele verklaringen. We zetten hier de belangrijksteoorzaken uiteen.

Crypto crash – ETF outflows illustreren daling van institutionele interesse

De institutionele interesse in crypto lijkt in te krimpen nu er sterke outflows te zien zijn bij de ETF’s van Bitcoin en Ethereum. Zo zag Bitcoin gisteren een net inflow van spot ETF van -$418,25 miljoen en de dag ervoor -$258,46 miljoen. Bij Ethereum stond de net inflow zelfs 5 dagen achter elkaar in het rood waardoor de net inflow van de afgelopen week -$795,56 miljoen bedraagt.

Dit illustreert het gedrag van traditionele en institutionele partijen. Dit drukt daarom op de koersen omdat outflows een directe impact hebben, maar ook omdat het sentiment zelf overslaat op de cryptomarkt.

Bitcoin daalt door verlopen opties en massa liquidaties

De tweede oorzaak die belangrijk is om te benoemen zijn de opties die verlopen zijn. Ongeveer $22 miljard aan Bitcoin en Ethereum opties zijn verlopen. Dit wil zeggen dat traders hun positie sluiten. Dit veroorzaakt een beweging op de markt. Er wordt zelfs gesproken van “max pain”, dit is een scenario waarin de prijzen dusdanig bewegen dat enorm veel option holders geld verliezen.

Door de daling van de koers zagen we dat bij veel handelaren hun posities automatisch verkocht werden. We spreken dan van een liquidatie. De afgelopen week alleen al zagen we dit gebeuren bij meer dan 400.000 traders. Dit resulteerde in een verlies van $427 miljoen voor Ethereum. In de afgelopen 24 uur zijn er bijna 107K traders geliquideerd met $213,49 miljoen.

Crypto expert wijst op renteverlagingen van de Fed en macro-economische onzekerheid

Als we kijken naar de cijfers voor de economie in de Verenigde Staten, dan zien we dat deze veel voorspoediger bewoog dan vooraf gedacht. Zo groeide de US GDP met 3,8%, wat veel beter was dan de voorspelde 3,3%. Hierdoor is de kans kleiner dat de rente binnenkort verlaagd wordt, wat uiteraard niet handig is voor de wat “risicovollere beleggingen” zoals crypto.

Wereldwijd gezien zitten centrale banken momenteel daarbij in een spagaat. Aan de ene kant willen zij verdere inflatie tegen gaan met hogere rentes. Aan de andere kan kunnen hogere rentes ook een recessie veroorzaken. Daarnaast zijn de publieke en private schulden globaal gezien ook behoorlijk aan het oplopen.

Hoe nu verder: Wat gaat crypto doen?

Al deze factoren versterken elkaar, waardoor het kan zijn dat de crypto markt in een neerwaartse spiraal komt. Econoom Peter Schiff verwacht zelfs een crypto ice age. Dat gezegd hebbende, hoeft het zeker niet zo negatief te zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat de markt erg gebonden is aan het sentiment, maar dat dit ook makkelijk om kan slaan. Daarbij is de sterke economie op de lange termijn helemaal niet slecht, ondanks de rentes die gelijk blijven.

Voor nu is het van belang dat de markt goed in de gaten gehouden wordt en dat er wordt gelet op de genoemde factoren. We zien zeker de mogelijkheid dat de markt zich herstelt en stabiliseert. Ondertussen kunnen investeerders zich bezig houden met opkomende tokens, nieuwe innoverende projecten die nog in de presale zijn. Hiervoor hebben wij een leuk project om uit te lichten.

Alternatief tijdens bearish markt – Snorter token

Veel traders kennen het wel: achter het net vissen doordat je net te laat bent met het spotten en snipen van tokens. Met de Snorter Token is dat verleden tijd. Snorter is een interessant project dat komt met een token en een sniping bot. Met de sniping bot kun je binnen enkele seconden on-chain tokens spotten, snipen en managen. Dat is veel sneller dan wanneer je dit handmatig moet doen.

De bot heeft ook een ingebouwde scam-detector, zodat je niet onverhoopt valt voor een honeypot of rugpull. De token zelf komt uiteraard ook met vele voordelen. Door de token te houden, krijg je toegang tot copytrading, staking yields en community beloningen. Ook betaal je met de native token lagere transactiekosten.

Je kunt gemakkelijk beginnen met investeren in deze nieuwe meme coin. Het enige wat je nodig hebt, is een wallet om de tokens in vast te houden. Je kunt de tokens kopen met zowel crypto als creditcard. Zodra aankoop voltooid is, kun je beginnen met staken.