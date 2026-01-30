De crypto crash van vandaag kwam hard en onverwacht. Binnen 60 minuten werd wereldwijd ruim $6 biljoen aan marktwaarde weggevaagd. Dat gebeurde precies bij de opening van de Amerikaanse markten, waar paniekverkopen elkaar razendsnel opvolgden.

Niet alleen crypto kreeg klappen. Ook traditionele markten werden meegesleurd in dezelfde beweging. Het zorgde voor een zeldzaam moment waarop vrijwel alle grote assetklassen tegelijk rood kleurden.

Crypto nieuws raakt ook rest van de financiële markten

Het crypto nieuws van vandaag laat zien dat deze crash breder is dan één sector. Goud verloor in korte tijd bijna $3 biljoen aan waarde, terwijl zilver ongeveer $790 miljard zag verdampen. Tegelijkertijd verloren de S&P 500 en Nasdaq samen meer dan $1,5 biljoen.

🚨MASSIVE CRASH IN THE MARKET. Gold is down 8.2% and has wiped out nearly $3 trillion from its market cap. Silver has dumped 12.2% and erased $760 billion from its market cap. The S&P 500 has fallen 1.23% and erased $780 billion. Nasdaq crashed more than 2.5% and wiped out… pic.twitter.com/PY0cRjJxGx — Bull Theory (@BullTheoryio) January 29, 2026

Data van The Block laat zien dat crypto minder hard werd geraakt dan sommige traditionele markten, maar het sentiment sloeg wel direct om. De snelheid van de beweging zorgde voor onzekerheid bij zowel traders als lange termijn beleggers.

Bitcoin koers onder druk na snelle liquidaties

De Bitcoin crash vandaag zorgde voor een daling van BTC daalt met 10%. De Bitcoin koers kreeg direct te maken met zware verkoopdruk. Grote posities werden automatisch gesloten toen belangrijke niveaus sneuvelden. Vooral hefboomposities zorgden voor extra versnelling in de daling.

Hoewel de absolute daling beperkt bleef ten opzichte van aandelen en edelmetalen, was de impact op het marktsentiment groot. Bitcoin verloor in korte tijd meerdere steunzones en liet zien hoe kwetsbaar liquiditeit op zulke momenten kan zijn.

XRP koers volgt marktbeweging

Ook de XRP koers kon niet ontsnappen aan de crash. Na eerdere pogingen om hoger terrein vast te houden, werd XRP mee omlaag getrokken door de algemene marktstress. Waardoor de XRP verwachting omsloeg.

🚨 The crash has started. Gold down 8.2% → roughly $3 trillion wiped from market cap.

Silver down 12.2% → $760B gone.

S&P 500 down 1.23% → $780B erased.

Nasdaq down 2.5%+ → $760B wiped. Trillions of dollars vanished from metals and equities within the last hour. We didn’t… https://t.co/xRqWGN10uL pic.twitter.com/SnrmmIwqpN — Emrah C (@emrahc_) January 29, 2026

Voor XRP kwam de daling op een gevoelig moment. Het sentiment was al voorzichtig, en deze beweging bevestigde bij veel traders dat risico op het moment wordt afgebouwd. Toch bleef XRP stabiel vergeleken met eerdere paniekmomenten.

Waarom daalt crypto vandaag zo hard

De vraag waarom daalt crypto vandaag, wordt vooral beantwoord door een combinatie van factoren. Onzekerheid rond het rentebeleid van de Fed speelde een belangrijke rol, net als zorgen over inflatie en economische groei.

Daarnaast zorgden grootschalige liquidaties voor een kettingreactie. Zodra belangrijke niveaus werden doorbroken, namen algoritmes en stop-orders het over. Dat patroon zagen we tegelijk terug in crypto, goud en aandelen.

Crypto verwachting na deze historische correctie

De crypto verwachting na zo’n snelle daling is verdeeld. Aan de ene kant is het vertrouwen op korte termijn duidelijk beschadigd. Aan de andere kant tonen eerdere crashes aan dat zulke extreme bewegingen vaak gevolgd worden door stabilisatie.

Have a look in the 2008 global market crash and Gold-Silver price behavior… pic.twitter.com/jeRg67OgKa — JOY MUKHERJEE 〽️ (@DemandZones) January 26, 2026

Veel analisten kijken nu naar consolidatiezones. Als markten rust vinden en liquidaties afnemen, kan herstel sneller komen dan verwacht. De komende handelsdagen worden daarin bepalend.

Goud koers laat zien dat ook veilige havens niet immuun zijn

De goud koers werd lange tijd gezien als bescherming tegen onzekerheid. Juist daarom was de daling van bijna $3 biljoen zo opvallend. Het onderstreept dat zelfs traditionele veilige havens kwetsbaar zijn bij abrupte stressmomenten.

Dit zet vraagtekens bij de klassieke verdeling tussen risicovolle en defensieve assets. In paniek verkoopt de markt alles wat snel liquide te maken is. Dit is ook de reden waarom veel beleggers investeren in de beste meme coins die in de presale fase zitten.

Maxi Doge zichtbaar in tijden van extreme volatiliteit

Juist tijdens extreme marktbewegingen zoeken beleggers naar andere structuren en ecosystemen. Projecten zoals Maxi Doge spelen hierop in door in te zetten op community, transparantie en eenvoud in een chaotische markt.

Wanneer vertrouwen wankelt, verschuift de aandacht vaak naar initiatieven die inspelen op community. Dat maakt Maxi Doge zichtbaar tijdens momenten van extreme volatiliteit.

Nu naar de Maxi Doge presale