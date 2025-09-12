De cryptomarkt heeft de grens van $4 biljoen doorbroken, een teken dat de interesse en het vertrouwen in digitale assets sterk toenemen. Bitcoin ($BTC) leidt de weg met miljarden aan ETF-instroom, terwijl ook Ethereum ($ETH) en altcoins profiteren. Toch blijft de vraag overeind: is dit écht het begin van een nieuwe crypto bull run? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Crypto markt doorbreekt $4 miljard barrière

De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrencies steeg op vrijdag 12 september boven de $4 biljoen, waarmee de overwegend opwaartse trend van deze maand werd voortgezet.

Bitcoin blijft de dominante kracht, mede dankzij hernieuwde institutionele interesse en $1,7 miljard aan nieuwe instromen in Amerikaanse spot exchange-traded funds (ETF’s) in de afgelopen week. Volgens gegevens van CoinMarketCap vertegenwoordigt Bitcoin momenteel $2,95 biljoen van de totale marktwaarde.

Ter vergelijking: Ethereum, de op één na grootste cryptomunt, heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $546 miljard, met slechts $232 miljoen aan ETF-instroom in dezelfde periode.

Stablecoins nemen ongeveer $268 miljard voor hun rekening, terwijl de overige cryptocurrencies samen net boven de $900 miljard uitkomen.

Macroeconomische omstandigheden nog onzeker

De stijging van de cryptomarkt vindt plaats terwijl de macro-economische omgeving onzeker blijft. Het meest recente consumentenprijsindex (CPI)-rapport liet zien dat de jaarlijkse inflatie in augustus steeg tot 2,9%, het hoogste niveau sinds januari.

Wel bleek uit de cijfers dat de groothandelsprijzen licht zijn gedaald, wat erop wijst dat de inflatie nog altijd stijgt, maar in een gematigder tempo.

De Fed heeft al meer dan een jaar geweigerd de rente te verlagen, maar handelaren speculeren erop dat dit volgende week bij de aankomende beleidsvergadering wél zal gebeuren.

Dat optimisme komt niet als een verrassing. Al in juli nam de positieve dynamiek op de financiële markten toe, en een mogelijke renteverlaging zou dat momentum verder kunnen versterken.

De gevolgen reiken uiteraard verder dan alleen Bitcoin. Zo hebben Ethereum en andere layer 1 netwerken sterke gevoeligheid getoond voor veranderingen in het Amerikaanse monetaire beleid, net als altcoins, die bekendstaan om hun sterkere koersschommelingen tijdens liquiditeitsverschuivingen. Toch bewegen crypto’s vaak mee met Bitcoin, dus laten we de koersverwachting van $BTC beter bekijken.

Bitcoin richt zich op $120.000

Bitcoin blijft net boven de $115.000 hangen, na een correctie vanaf een intraday hoogtepunt van $116.331. De grootste cryptocurrency naar marktkapitalisatie heeft in de afgelopen twee weken meerdere belangrijke niveaus omgezet in support, waaronder de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $111.012, de 50-daagse EMA op $113.117 en het ronde getal van $114.500. Dit onderstreept het positieve marktsentiment.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator versterkt de bullish vooruitzichten met een koopsignaal dat sinds zondag standhoudt op de daily. Tegelijkertijd wijst de Relative Strength Index (RSI) met een waarde van 57 op aanhoudende opwaartse kracht.

Traders zullen letten op een sluiting boven de $116.000 om de kracht van de opwaartse trend richting de $120.000 te bevestigen.

Is de crypto bull run gestart?

Of we nu echt in een bull run zitten, blijft onzeker. De stijgende instroom in Bitcoin ETF’s, groeiend institutioneel vertrouwen en technische supportniveaus wijzen op kracht. Tegelijkertijd is het macro-economische klimaat fragiel, waardoor de beslissing van de Fed cruciaal wordt. Pas daarna volgt echte bevestiging.

Een nieuwe cryptomunt die momenteel veel aandacht trekt, is Snorter Token ($SNORT). Het project heeft een geavanceerde crypto trading bot ontwikkeld die de functies van bestaande bots combineert en overtreft. De hype is duidelijk zichtbaar: in de presale is al bijna $4 miljoen opgehaald, met tokens beschikbaar voor $0,1041 per stuk.