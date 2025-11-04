Het vertrouwen in de crypto markt ligt op een dieptepunt. De Fear & Greed Index staat op 27 en het algemene sentiment is compleet ingestort tijdens deze crypto crash. Waarom daalt crypto en belangrijker nog, welke crypto kopen als dit echt de bodem is?

Sentiment op historisch dieptepunt na crypto crash

De Alpha Crypto Sentiment Gauge toont het laagste punt sinds april. Donkerrood betekent paniek en juist die momenten blijken vaak de start van herstel. Ook de Altcoin Index zakte naar 25, wat betekent dat altcoins slechter presteren dan Bitcoin.

Kort gezegd betekent dat de markt bang is, maar niet kapot. Eerdere keren dat de sentimentmeter zo laag stond, draaide de markt enkele dagen later alweer omhoog. Toch voelt het nu anders, want de macro-economie weegt zwaar mee.

Waarom daalt crypto vandaag?

Twee hoofdredenen drukken op de markt. Ten eerste loopt de instroom in Bitcoin ETF’s terug. Alleen al bij de grootste aanbieder stroomde deze week honderden miljoenen uit. Minder instroom betekent minder koopdruk en dus een lagere crypto koers. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

COVID crash took 4 months to recover Less than 4 weeks ago crypto survived the biggest liquidation event in history 20 times larger than COVID

Daarnaast houdt de Amerikaanse Fed de teugels strak. De rente werd wel verlaagd, maar voorzitter Powell zei meteen dat dit waarschijnlijk de laatste stap van het jaar is. Dat remt het optimisme van beleggers, want lage rente betekent meestal meer risicoappetijt.

Het resultaat is dat beleggers winst nemen, altcoins bloeden sneller en het algemene crypto nieuws wordt weer gedomineerd door angst.

Whales slaan toe na crypto crash

Toch is niet iedereen negatief. On-chain data laat zien dat grote wallets juist nu extra Bitcoin en XRP kopen. Sommige whales voegden in de afgelopen week voor miljarden toe aan hun posities.

A WHALE JUST BOUGHT $86 MILLION WORTH OF BITCOIN. BUYING THE FEAR.

Dat is geen toeval. Historisch gezien accumuleren grote spelers wanneer het sentiment op zijn slechtst is. Ze gebruiken paniek om goedkoop in te kopen, in plaats van op de hype te rennen.

XRP is daarbij opvallend populair. Grote fondsen verwachten dat een mogelijke XRP ETF in de VS de vraag flink kan aanjagen. Ook Bitcoin wordt weer van beurzen gehaald, wat het aanbod verkleint. Een positief signaal voor de komende maanden. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Signalen van een mogelijke bodem

Er zijn drie duidelijke signalen die wijzen op rust in zicht. De extreme angst die zichtbaar is in de sentiment cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere lokale bodems. Whale activiteit laat zien dat grote kopers zijn terug op de markt. De afnemende verkoopdruk, want minder coins worden naar beurzen gestuurd.

Dat betekent niet dat we direct omhoog schieten. Vaak volgt eerst een zijwaartse fase voordat de volgende stijging begint. Maar het patroon is bekend dat als de massa uitstapt, het slimme geld juist instapt.

Wat gaat crypto doen de komende weken?

De markt lijkt te balanceren op een dun koord. Als Bitcoin onder de steun rond $104.000 zakt, kan de daling verder doorzetten. Maar een herstel boven $110.000 zou een nieuw hoofdstuk kunnen openen.

#Bitcoin broke below the $107,000 #support level and declined from there. The #price also retested this zone and is now decreasing. The next support area is between $102,000 and $103,000.

De kans is groot dat de komende weken nog schokkerig verlopen. Macro-economisch nieuws, nieuwe ETF data of uitspraken van de Fed kunnen plots voor beweging zorgen.

Voor altcoins is geduld nodig. Zolang Bitcoin de leiding houdt, blijven altcoins achter. Zodra de rust terugkeert, kunnen ze echter sneller stijgen dan verwacht.

Welke crypto kopen bij deze dip?

Wie voorzichtig wil instappen, kijkt naar Bitcoin, want dit is de crypto waar de meeste institutionele kopers actief zijn. Wie iets meer risico wil nemen, kan kijken naar XRP, dat ondanks de correctie sterke fundamentele steun behoudt.

Altcoins zonder duidelijke functie of netwerkactiviteit blijven kwetsbaar. De crypto crash scheidt opnieuw de sterke projecten van de speculatie. Lees ook ons artikel over XRP Prime dat vandaag lanceert.

Nieuwe kansen tijdens de crypto crash

De angst is groot, maar dat is vaak precies het moment waarop kansen ontstaan. De crypto koers lijkt een bodem te vormen, terwijl whales rustig blijven inkopen.

De komende weken worden cruciaal. Stabiliseert Bitcoin boven steun en herstelt het sentiment, dan kan dit zomaar het perfecte inkoopmoment zijn. Paniek is tijdelijk. Geduld wordt beloond. Zeker in crypto.

Best Wallet fam, the countdown is on! The $BEST Token Sale ends on 28th November 2025. This is your last chance to get in before exchange listings begin. Don't miss out!

