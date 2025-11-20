De nieuwe FOMC notulen zorgden meteen voor chaos in de markt. In het verslag staat dat veel Fed leden geen renteverlaging in december willen. Dat was genoeg om de BTC koers hard omlaag te duwen. Wat gaat Bitcoin doen als de rente hoog blijft en de onzekerheid verder toeneemt?

Fed taal uitgelegd: ‘many’ betekent grote groep, ‘several’ betekent kleine groep

De Fed gebruikt woorden die veel zeggen zonder ze echt uit te leggen. ‘Many’ staat voor een grote groep binnen het comité. ‘Several’ is kleiner. In de notulen staat dat many leden vinden dat de rente niet verder omlaag hoeft. Several leden denken er anders over, maar alleen als de economie precies doet wat zij verwachten.

🚨FOMC MINUTES: MANY saw a December rate cut as not appropriate, while SEVERAL said a December cut could still be appropriate. pic.twitter.com/TgpMnbMkac — Coin Bureau (@coinbureau) November 19, 2025

Dat verschil lijkt klein, maar voor de markt is het groot. De kans op een Fed renteverlaging stond vorige maand nog bijna op zekerheid. Deze week zakte die kans van ongeveer 50% naar 33,8%. Dat zet druk op de hele crypto markt. Lees ook ons artikel over de crypto whales die BTC manipuleren.

Dalende renteverwachting duwt BTC koers onder de $90.000

Bitcoin zakte direct onder de $90.000. Een nieuw laagste punt in zeven maanden. Dat gebeurde omdat de markt snapt dat hoge rentes slecht zijn voor ‘risk assets’. Als de rente niet omlaag gaat, komt er minder geld richting crypto. En minder geld betekent meer kans op een dip of zelfs een nieuwe crypto crash.

De vraag wat gaat Bitcoin doen hangt nu vooral af van december. Traders zien dat duidelijk terug in de koers. Elke keer dat de Fed iets zegt, beweegt BTC meteen mee.

Government shutdown zorgt voor extra onzekerheid rondom BTC koers

Normaal gesproken gebruikt de Fed het banenrapport om te zien hoe sterk of zwak de economie is. Maar door de lange ‘overheids shutdown’ bestaat het rapport van oktober gewoon niet. Het rapport van november komt pas na de vergadering.

Dat betekent dat de Fed in december zonder de belangrijkste cijfers zit. Veel leden kiezen dan automatisch voor voorzichtigheid. Geen data, betekent geen vertrouwen. En geen vertrouwen, betekent meestal geen renteverlaging. De cryptomarkt reageerde daar meteen op.

De Bitcoin grafiek laat een duidelijke neerwaartse trend zien

Op de 4-uursgrafiek zie je hoe zwak de markt nu is. De koers ligt onder alle grote EMA’s. Elke kleine opleving wordt snel verkocht. De RSI hangt laag en blijft dicht bij ‘oversold’ gebied. De MACD laat nog geen teken van herstel zien.

Het voelt alsof de markt wacht op een duidelijk signaal van de Fed. Tot die tijd blijft de koers onder druk staan. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Waarom hoge rentes zo slecht zijn voor de BTC koers

Als de rente hoog blijft, wordt geld duurder. Bedrijven lenen minder. Beleggers kiezen voor veilige assets. Er blijft minder geld over voor markten zoals crypto. Bitcoin voelt dat als eerste.

Bij lagere rentes gebeurt juist het tegenovergestelde. Dan stroomt er meer geld naar snelgroeiende markten zoals crypto. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto’s van het moment.

Wat gaat Bitcoin doen zonder renteverlaging?

Als de Fed in december niet verlaagt, kan de BTC koers opnieuw dalen. Een test onder de $90.000 blijft dan logisch. Sommige analisten kijken zelfs naar lagere zones als de liquiditeit verder afneemt.

Komt er toch een verlaging, dan kan dat een snelle draai geven. Maar met de kans nu op 33,8% rekent de markt daar niet meer op.

De komende weken draait alles om de Fed. Tot die tijd blijft de cryptomarkt kwetsbaar en beweegt de Bitcoin koers bij elk stukje nieuws.

