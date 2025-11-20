Crypto whales drukken deze week zwaar op de markt. De Bitcoin koers kreeg opnieuw een harde klap na de recente Bitcoin crash en het gedrag van grote wallets laat weinig ruimte voor twijfel. De vraag wat gaat Bitcoin doen hangt nu vooral af van deze whales, want hun activiteit schiet naar het hoogste punt van 2025.

Whales zetten druk op de markt

Santiment ziet een enorme piek in grote transacties. Er zijn al meer dan honderdduizend bewegingen boven de honderdduizend dollar gevolgd. Ook kwamen er bijna dertigduizend transacties voorbij die groter zijn dan één miljoen. Dat gebeurt meestal niet zonder reden. Santiment ziet dat deze moves eerst als dump beginnen en daarna langzaam veranderen in het inslaan van nieuwe coins.

📊 Bitcoin’s whales have gotten more and more active as prices have dumped over the past six weeks. So far this week, we have seen: 🐋 Over 102.9K Whale Transactions exceeding $100K

🐳 Over 29K Whale Transactions exceeding $1M 😮 This week has a good chance of ending up as the… pic.twitter.com/oHsnMfEjgP — Santiment (@santimentfeed) November 19, 2025

Dat patroon past bij het bewust omlaag drukken van de koers. Whales verkopen vaak in golven om liquidaties uit te lokken, waardoor de Bitcoin koers wegzakt. Daarna kunnen zij tegen lagere prijzen opnieuw instappen. Die strategie lijkt nu volop te spelen. En dat maakt de kans groter dat BTC eerst nog dieper gaat. Lees ook ons artikel over de crypto Fear & Greed Index’, die naar 15 zakt.

Technische signalen Bitcoin koers blijven zwak

De grafiek laat een duidelijke trend omlaag zien. De koers ligt onder alle grote EMA’s en elke poging tot herstel wordt snel teruggeduwd. De RSI hangt dicht bij het oversold gebied, wat laat zien dat er veel angst in de markt zit. De MACD staat stevig in het rood. Dat past bij een markt die nog geen bodem heeft gevonden. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

De recente candles laten ook zien dat elke bounce klein blijft. Zodra de koers iets opveert, komt er meteen nieuw verkoopvolume. Dat gedrag zie je vaak vlak voor een laatste duw omlaag.

Waarom de Bitcoin koers naar $70.000 realistisch is

Veel traders kijken nu naar dezelfde zone. De regio rond de 70.000 dollar. Daar ligt een cluster van oude liquiditeit en orders. Het is een logisch doel voor een laatste shake-out. Als whales echt manipuleren, dan past zo’n tik precies in hun plan. Eerst drukken, dan oppakken. De data van Santiment sluit daar perfect bij aan.

De Bitcoin koers brak deze week opnieuw belangrijke steunzones zonder veel moeite. Dat is typisch gedrag in een markt die moe is. Het maakt de weg naar 70k technisch open. Of die zone gehaald wordt, hangt vooral af van het tempo waarin whales blijven verkopen. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Santiment ziet na de pijn een draai

Santiment merkt dat de grote wallets langzaam weer stukjes beginnen te verzamelen. Dat klinkt positief, maar in eerdere cycli gebeurde dat vaak pas als de meeste pijn al achter de rug was. Whales kopen graag wanneer kleine beleggers in paniek verkopen. En die paniek is er nog volop.

De markt voelt nu onrustig aan. Retail verkoopt. Whales bewegen harder dan normaal. Veel analisten noemen dit de meest actieve week van het jaar. En als die trend doorloopt, kan de Bitcoin koers nog snel onder druk komen.

Wat gaat Bitcoin doen deze week?

De situatie blijft spannend. Het antwoord hangt bijna volledig af van de whales. Als zij hun ritme van verkopen volhouden, is een duik richting $70.000 deze week mogelijk. Stabiliseert het volume en draait de MACD langzaam omhoog, dan zien we misschien de eerste tekenen van herstel.

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

Naast de whales die de markt naar beneden drukken is er ook nog positief nieuws rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert namelijk het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk na hun presale en brengt hiermee DeFi naar het Bitcoin ecosysteem.

Hyper is getting HYPED! ⚡️ 28M Raised! 🔥 pic.twitter.com/LxiuHbDpAH — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 19, 2025

Met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-of-Work. Na de lancering kunnen ontwikkelaars dan eindelijk dApps, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.