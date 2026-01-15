Het Amerikaanse Congres heeft opnieuw vertraging opgelopen bij het vaststellen van duidelijke cryptoregels. In het laatste crypto nieuws bevestigde John Boozman, voorzitter van de Senate Agriculture Committee, dat de geplande markup van de CLARITY Act is uitgesteld tot de laatste week van januari.

Door een gebrek aan ‘bipartisan’ steun schuift cruciale regelgeving opnieuw op, wat direct invloed heeft op het sentiment binnen de cryptomarkt. Beleggers in Bitcoin, Ethereum en XRP volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.

Cryptomarkt onder druk door uitstel CLARITY Act

De Senaat was oorspronkelijk van plan om deze week zowel in de Agriculture Committee als in de Banking Committee vooruitgang te boeken met de CLARITY Act. Dat plan is voorlopig van tafel. Volgens Boozman is meer tijd nodig om voldoende steun te verzamelen van zowel Democraten als Republikeinen. Het uitstel vergroot de onzekerheid op korte termijn, wat traditioneel zorgt voor schommelingen in de cryptomarkt.

Een markup is een essentiële stap in het Amerikaanse wetgevingsproces. Tijdens deze fase wordt een wetsvoorstel artikel voor artikel besproken en aangepast. Als een commissie het voorstel niet goedkeurt, komt het proces stil te liggen. Senaatsleiders lijken daarom terughoudend om een stemming te forceren zonder duidelijke meerderheid.

Trump crypto en politieke verdeeldheid in Washington

De vertraging past in een bredere politieke context waarin Trump crypto opnieuw onderwerp van debat is. Wetgevers blijven verdeeld over de regulering van digitale assets, zeker in aanloop naar de verkiezingen. De belangrijkste twistpunten zijn de beloning van stablecoins, het toezicht op DeFi en de vraag welke toezichthouder uiteindelijk de meeste macht krijgt.

Met name de rolverdeling tussen de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission ligt gevoelig. Zolang hierover geen duidelijke afspraken worden gemaakt, blijft de crypto verwachting onder druk staan.

Bitcoin nieuws, Ethereum nieuws en XRP nieuws rond regelgeving

De CLARITY Act moet vastleggen welke crypto’s als securities worden beschouwd en welke als digital commodities. Daarmee wordt ook duidelijk of de SEC of juist de CFTC het toezicht voert. Voor grote netwerken als Bitcoin en Ethereum is die duidelijkheid cruciaal, terwijl XRP nieuws al jaren wordt gedomineerd door juridische onzekerheid. Dat bleek recent nog toen Ripple na de nieuwe CLARITY Act-plannen een verzoek indiende bij de SEC, wat laat zien hoe groot de impact van Amerikaanse regelgeving blijft op XRP.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels voor markttoezicht en vermogensscheiding bij exchanges, brokers en custodians. Voorstanders zien dit als alternatief voor het huidige “enforcement-first” beleid. Het uitblijven van die structuur zorgt ervoor dat beleggers voorzichtig blijven.

Crypto verwachting volgens crypto expert: volatiliteit mogelijk

Volgens meerdere marktanalisten is het uitstel van de CLARITY Act vooral een bron van onzekerheid op korte termijn. Jake Chervinsky, Chief Legal Officer bij Variant Fund en voormalig Head of Policy bij de Blockchain Association, wijst erop dat vertraging in regelgeving historisch vaak leidt tot verhoogde volatiliteit. Zolang er geen duidelijk kader ligt voor de rolverdeling tussen de SEC en CFTC, reageren koersen gevoeliger op politiek nieuws dan op fundamentele ontwikkelingen.

Binnen Bitcoin nieuws en Ethereum nieuws zorgt dit politieke uitstel vooral voor voorzichtigheid onder beleggers. In zulke periodes kijken beleggers vaker naar analyses over welke crypto gaat stijgen zodra het sentiment omslaat.

Volgens Chervinsky kan dit betekenen dat Bitcoin en Ethereum op korte termijn grilliger bewegen, terwijl de markt wacht op duidelijkheid vanuit Washington. Dat past bij de bredere onzekerheid rond de Bitcoin koersverwachting, die sterk wordt beïnvloed door macro- en regelgevingsnieuws. Voor assets die nauwer verbonden zijn met regelgeving, zoals XRP, blijft het risico op schommelingen verhoogd zolang duidelijkheid uitblijft.

Cryptomarkt sentiment richting eind januari

Het sentiment binnen de cryptomarkt is voorlopig afwachtend. Institutionele partijen kijken vooral naar Washington voordat zij grotere posities innemen, terwijl particuliere beleggers verdeeld blijven. Duidelijk is dat regelgeving opnieuw een dominante rol speelt binnen crypto nieuws, waardoor januari een belangrijk ijkpunt wordt voor de crypto verwachting in 2026.

