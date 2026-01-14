Ripple zet druk op Washington. Het bedrijf stuurde op 9 januari een brief naar de SEC Crypto Task Force. Dat gebeurt precies nu de Clarity Act weer vooruit schuift. De markt voelt meteen wat dit kan doen voor de XRP koers. En iedereen kijkt ook naar de XRP ETF deadline. Wat gaat Ripple doen als de regels eindelijk duidelijker worden?

XRP koers impact: brief aan de SEC verandert de toon

In de brief die rondgaat zie je het duidelijk. Ripple vraagt de SEC om anders te kijken naar crypto. Ze willen af van vage tests en meer richting vaste regels. Dat klinkt saai, maar dit is precies waar grote partijen op wachten.

Ripple just dropped a powerful new letter to the SEC Crypto Task Force Jan 9, 2026 pushing hard for clear, rights-based crypto regulation. Key takeaways: 🎯 Ditch vague “decentralization” tests — too subjective 🎯 Focus on enforceable legal promises & obligations (not just… pic.twitter.com/KMannZqg2I — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) January 12, 2026

Ripple zegt in die brief dat de discussie over marktstructuur nu echt volwassen wordt. Niet alleen in de rechtszaal, maar vooral in wetgeving. En daarom willen ze invloed hebben op hoe de SEC straks gaat denken en schrijven. Ander Ripple nieuws is dat hun stablecoin RLUSD als onderpand wordt gebruikt bij BlackRock.

Waarom “decentralisatie” volgens Ripple te vaag is

Ripple maakt een duidelijk punt: ‘decentralisatie’ is geen stabiele maatstaf. Het is geen aan/uitknop. Het kan met de tijd veranderen. Vandaag kunnen er meer validators zijn, morgen minder. Vandaag kan governance verspreid zijn, morgen weer niet.

Volgens Ripple zorgt dat voor chaos. Want dan weet je nooit zeker of een token wel of niet als effect wordt gezien. In de brief zie je ook wat ze willen. Focus op echte afdwingbare beloften. Dus op rechten en plichten. Niet op een gevoel of een technische indruk.

Clarity Act: wat er nu speelt in de Senaat

De Clarity Act is de motor achter dit moment. Die wet moet vastleggen wie toezicht houdt op welke stukken van de cryptomarkt. Denk aan de verdeling tussen de SEC en de CFTC. Dat is precies wat Paul Atkins ook benadrukt in zijn tweet: dit is een “grote week”, omdat er eindelijk een kans is om het grijze gebied kleiner te maken.

This is a big week for crypto – Congress is on the cusp of upgrading our financial markets for the 21st century.

I am wholly supportive of Congress providing clarity on the jurisdictional split between the SEC and the @CFTC. pic.twitter.com/NtDWRW85kL — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) January 12, 2026

Belangrijk detail is dat dit nog geen eindstation is. Het is een proces met gesprekken, aanpassingen en stemrondes. Maar elke stap vooruit geeft de markt meer vertrouwen. En dat kan al beweging geven, nog voordat er een handtekening staat.

Scenario richting XRP koers $6 na de zomer volgens Gemini AI

Gemini AI komt uit op een scenario waarin XRP richting $6 kan gaan na de zomer. Niet omdat één brief alles oplost. Wel omdat dit soort signalen vaak het startschot zijn voor nieuw vertrouwen.

Als wetgeving de kant op beweegt van duidelijke regels, verdwijnt een deel van de angst. Dan wordt het makkelijker voor grotere beleggers om posities op te bouwen zonder het gevoel dat morgen alles kan omklappen.

Dit blijft natuurlijk afhankelijk van de rest van de markt. Als Bitcoin en Ethereum meewerken, krijgt XRP vaak meer ruimte. En als het sentiment “risk-on” wordt, gaat het snel. Zeker bij een coin die al jaren in dezelfde discussie vastzit. Naast korte termijn blijft ook de Ripple verwachting voor de lange termijn positief.

Wat gaat XRP koers doen als regels eindelijk duidelijk worden

Ripple probeert hier niet alleen te winnen. Ze proberen vooral het speelveld te veranderen. In de brief leggen ze een idee neer dat je kunt zien als een “looptijd” model. Dit betekent dat een token niet eeuwig moet vastzitten aan de regels van de eerste verkoop, als die beloften allang voorbij zijn.

Dat is slim. Want hiermee duwen ze de SEC richting een simpelere scheiding. De deal van toen is iets anders dan de handel van nu. Als dat idee landt, kan het veel spanning wegnemen bij beurzen, brokers en partijen die alleen instappen als alles netjes afgebakend is. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast XRP.

Waarom het XRP ETF dossier nu extra heet is

De ETF kwestie hangt hier direct aan vast. Nieuwe spot XRP ETF’s worden een stuk realistischer dan de VS duidelijker opschrijft wat XRP precies is in de markt. Niet omdat een ETF “magisch” is, maar omdat het nieuwe geldstromen kan openen.

