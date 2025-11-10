De crypto markt reageerde explosief op het nieuws dat Donald Trump overweegt $2000 uit te keren aan elke Amerikaan, gefinancierd uit opbrengsten van zijn importtarieven. Terwijl beleidsmakers de haalbaarheid in twijfel trekken, steeg de Bitcoin koers met 4% tot boven $106.000, het hoogste niveau in weken. De aankondiging voedt de verwachtingen van een nieuw fiscaal beleid en versterkt de speculatie dat extra liquiditeit opnieuw richting crypto zal vloeien.

Trump kondigt $2000 ’tariff dividend’ aan

Via zijn Truth Social account verklaarde Trump dat ‘de meeste Amerikanen, behalve hoge inkomens, een dividend van minstens $2000’ zouden ontvangen, betaald uit de miljarden aan invoerrechten die zijn regering int.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën werden in de eerste drie kwartalen van het jaar $195 miljard aan handelstarieven geïnd. Het voorstel zou echter honderden miljarden extra kosten. Volgens berekeningen van de Tax Foundation zou de maatregel bij 150 miljoen volwassen Amerikanen neerkomen op $300 miljard, en mogelijk meer dan $500 miljard als ook kinderen worden meegerekend.

Critici, waaronder de Amerikaanse treasury, wijzen erop dat het huidige beleid gericht is op schuldafbouw, niet op uitkeringen. Toch spreekt de belofte van directe betalingen veel beleggers aan, vooral in tijden waarin de koopkracht onder druk staat.

Bitcoin koers stijgt boven $106.000

Terwijl de politieke discussie in Washington voortduurt, schoot de Bitcoin koers vandaag met 4% omhoog tot $106.000. Ether (ETH) noteerde eveneens winst met een stijging van 5,6% tot $3600. Volgens CoinGecko steeg de totale marktkapitalisatie van crypto met 4,4% naar $3,6 biljoen.

De stijging viel samen met berichten over een tussentijdse deal om de langdurige Amerikaanse government shutdown te beëindigen. Analisten zien hierin een combinatie van hersteld vertrouwen en verwachte monetaire versoepeling. Peter Chan van Presto Research verklaarde dat ‘het verdwijnen van liquiditeitsdruk en vooruitzicht op fiscale steun de risicobereidheid opnieuw aanwakkeren’.

Vincent Liu, CIO bij Kronos Research, voegde toe dat Trump’s voorstel ‘extra vertrouwen in consumentenbestedingen en marktvraag’ creëert. Op den duur komt dit crypto nieuws weer risicovolle activa ten goede.

Whales verkopen, markt blijft stabiel

Ondanks de koersstijging melden analisten dat grote investeerders nog altijd winsten nemen. Op 9 november verstuurde een OG Bitcoin holder, bekend als Owen Gunden, meer dan 3.500 BTC ($361 miljoen) naar crypto exchange Kraken, waarschijnlijk om te verkopen. Toch bleef de koers opmerkelijk stabiel, wat duidt op sterke instroom van nieuwe kopers.

✅ Yes, it’s true that many old whales are waking up and selling. – Why ? 👉 Well, simply because they can now. Selling large amounts of BTC has never been as easy as it is today. In previous cycles, with a much smaller market capitalization and without the institutional… https://t.co/wRwvbAxrWH pic.twitter.com/QF0EwLmg5Y — Darkfost (@Darkfost_Coc) November 9, 2025

De analist Darkfost noemde de verkoopgolf ‘gezond voor de marktstructuur’ en wees op toenemende institutionele liquiditeit via Bitcoin ETF’s. Volgens hem maakt de huidige marktkapitalisatie het mogelijk dat grote volumes worden opgenomen zonder koerscrashes, wat wijst op een volwassen markt.

Ook de unrealized profit/loss ratio van kortetermijnholders daalde tot het laagste punt van deze cyclus (0,006). Doorgaans gaat dit vaak vooraf aan nieuwe accumulatiefases. “Zwakke handen capituleren, terwijl langetermijninvesteerders opnieuw kopen”, aldus Darkfost.

Effect van positief crypto nieuws op de markt

De combinatie van mogelijke fiscale verbeteringen, een beëindigde overheidssluiting en groeiende institutionele liquiditeit schept een uitzonderlijk gunstige macro-omgeving. Terwijl sommige analisten, zoals JPMorgan, een jaarprognose van $170.000 per BTC hanteren, blijft Galaxy Digital voorzichtiger met een target van $120.000.

The last time the U.S. government reopened after a shutdown, Bitcoin made a five-month rally, surging by over 300%. pic.twitter.com/q6Muil7l8F — Ash Crypto (@AshCrypto) November 9, 2025

Of Trump’s plan politiek uitvoerbaar is, blijft onzeker. Maar de symboliek van directe geldinjectie heeft de crypto markt duidelijk nieuw momentum gegeven. Voorlopig domineert optimisme, en iedereen vraagt zich nu af hoe ver de Bitcoin koers verwachting kan oplopen.

