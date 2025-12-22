Het crypto nieuws van vandaag laat een markt zien die in balans probeert te blijven. Bitcoin houdt stand rond $89.000, terwijl sommige altcoins lichte druk ervaren. De rust oogt misschien saai, maar onder de oppervlakte gebeurt juist veel. December staat bekend als een maand waarin markten onverwacht kunnen bewegen. De vraag is of dit jaar dat patroon opnieuw zichtbaar wordt.

Beleggers lijken verdeeld. Sommigen wachten af, anderen bouwen rustig posities op. Dat zorgt voor een markt die niet instort, maar ook niet uitbreekt.

Bitcoin koers blijft stabiel boven cruciale zone

De Bitcoin koers beweegt al meerdere dagen rond dezelfde niveaus, met pogingen om door te stoten boven $90.000. Tegelijkertijd geven kopers de zone rond $88.000 niet zomaar op. Dit wijst op sterke interesse om hogere bodems te verdedigen.

In eerdere soortgelijke momenten gaat zo een fase vooraf een een grotere beweging. Het lijkt alsof de markt niet beweegt, maar het is eigenlijk een opstopping die op het punt staat van uitbarsten.

XRP koers zakt licht terwijl markt consolideert

De XRP koers heeft vandaag een kleine daling van ongeveer 0,2%. Dat lijkt beperkt, maar valt op omdat andere grote coins stabiel blijven. XRP staat erom bekend snel te reageren op korte termijn sentiment. Vooral bij lage volumes kan dat effect versterkt worden.

Traders zien dit niet direct als zwakte. Veel analisten beschouwen het als tijdelijke winstneming. Zolang steun intact blijft, blijft het grotere plaatje hetzelfde.

De vraag welke crypto kopen wordt vooral gesteld in rustige markten. Wanneer koersen zijwaarts bewegen, verschuift de focus van snelle trades naar positionering. Beleggers kijken dan naar projecten met groeipotentieel op middellange termijn. Niet alles draait om wat vandaag stijgt.

In eerdere cycli bleek dat juist deze fases kansen boden. Projecten die toen weinig aandacht kregen, kwamen later sterk terug.

🚨 This $XRP chart is interesting for one reason. On the 3-week timeframe, the Stochastic RSI has dropped to 0.00. That’s extremely rare and has only happened once before — at the 2022 bear market bottom. On such a high timeframe, this indicator only reaches zero when selling… pic.twitter.com/7QYqUDDopn — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 21, 2025

Crypto markt bouwt spanning op richting einde jaar

De bredere crypto markt toont tekenen van compressie. Prijsranges worden smaller en volatiliteit neemt af. Dit gebeurt vaak wanneer marktpartijen wachten op een katalysator. Die kan macro-economisch zijn, maar ook uit de sector komen.

Een opvallend punt is de instroom van $25,4 miljard in BTC ETF’s. Dat wijst op controle en discipline. De markt lijkt niet bang, maar alert.

Crypto crash scenario voorlopig van tafel

Hoewel sommige commentatoren waarschuwen, is er weinig bewijs voor een crypto crash. Er is geen massale uitstroom en geen paniekverkoop. De meeste correcties blijven technisch en gecontroleerd.

Deze situatie betekent niet dat het risico verdwenen is. Het betekent wel dat de markt voldoende buffers heeft opgebouwd om niet onder de bodems te komen. Er zijn veel whales in de markt die ervoor zorgen dat de prijs stabiel blijft.

De beste altcoins komen niet altijd terug op de exchanges. Ze bereiden zich eerst voor terwijl kapitaal geleidelijk naar ze toe schuift. Dit zijn vaak gaming, DeFi en nieuwe infrastructuur projecten. In momenten van rustige markten verdelen investeerders vaak het kapitaal naar deze markt.

Wat gaat crypto doen in de laatste maand van december

De vraag wat gaat crypto doen richting het einde van het jaar blijft open. Historisch gezien is december de maand van de Santa rally. Soms gebeurt er niets, soms komt beweging pas in de laatste dagen.

Veel hangt af van vertrouwen. Als Bitcoin stabiel blijft, groeit de kans dat risicobereidheid terugkeert. Dat kan ook altcoins opnieuw leven inblazen.

Santa rally blijft onderwerp van discussie

De bekende Santa rally is geen garantie, maar ook geen toeval. In meerdere cycli begon een stijging pas vlak voor of net na kerst. De huidige marktstructuur deze situatie niet uit. Iedereen weet dat december een maand is waar iedereen meer risico neemt.

Wat opvalt, is hoe weinig emotie de markt op het moment toont. Dat gebeurt vlak voor grote dalingen. Rust wijst vaak op opbouw, Grote spelers opereren liever in stilte. Voor actieve beleggers betekent dit observeren in plaats van forceren. De markt geeft richting wanneer ze er klaar voor is.

Het crypto nieuws van vandaag schetst geen euforie, maar ook geen zwakte. Dat is vaak een gezonde basis. De markt lijkt zich voor te bereiden op een volgende fase. Of die fase start met een Santa rally of pas in januari, zal blijken. Wat vaststaat, is dat stilte nooit het eindpunt is.

Pepenode speelt in op veranderende aandacht

In dit soort fases verschuift interesse naar projecten buiten de traditionele top. Pepenode sluit aan bij die beweging. Het combineert meme cultuur met spelelementen en miningmechanismen. Dat spreekt een ander publiek aan dan klassieke altcoins. Juist wanneer grote coins consolideren, ontstaat ruimte voor dit soort concepten. Dat maakt timing relevant.

Pepenode is de eerste coin op de wereld die digitaal minen mogelijk maakt. Investeerders kunnen hun digitale mine opereren binnen een eigen server en tokens blijven verdienen. Door de innovatie past de coin in veilige strategieën van investeerders.

