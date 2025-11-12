De Britse rechter heeft Zhimin Qian, bekend als de Crypto Queen, veroordeeld tot 11 jaar cel. De politie nam meer dan £5 miljard aan bitcoin in beslag. Dit is groot cryptonieuws en raakt direct de Bitcoin koers en de aanpak van Bitcoin fraude. Qian leidde een ‘Ponzi scheme’, waste het geld wit met Bitcoin en probeerde het later te verbergen via luxe aankopen in Londen.

Wie is de crypto queen die opgepakt is voor Bitcoin fraude?

Een Chinese zakenvrouw die tussen 2014 en 2017 duizenden mensen lokte met hoge rentes en ‘mining winsten’. Het bedrijf heette Lantian Gerui. Er was veel marketing. Er waren grote events. Uitbetalingen kwamen vooral uit nieuw geld. Klassiek Ponzi gedrag. Toen China een onderzoek startte, vertrok Qian met een nieuwe identiteit. In het VK huurde ze dure huizen en zocht ze panden om te kopen. Makelaars vroegen om bewijs van herkomst. Dat kon ze niet leveren en daarom gingen de alarmbellen af.

🚨 JUST IN: WORLD’S BIGGEST BITCOIN SEIZURE 🚨 Chinese woman Zhimin Qian convicted in UK Authorities seized 61,000 BTC worth $6.7 BILLION Funds tied to a massive fraud that scammed 128,000 victims She held more Bitcoin than any corporate entity besides Saylor 😂 pic.twitter.com/m4awb6Gh9R — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) September 30, 2025

De inval in Londen leverde laptops, harde schijven en wallets op. Op die dragers stond een enorme berg Bitcoin. Rond de 61.000 BTC, volgens de politie. De rechtbank noemde haar de bedenker en uitvoerder van het plan. De motieven waren hebzucht en luxe. De straf is zwaar, maar past bij de omvang van de schade. Voor veel slachtoffers is dit vonnis een eerste stap, want geld terug is lastiger. De civiele afwikkeling moet bepalen hoe de waarde wordt verdeeld en tegen welke prijs van Bitcoin dat gebeurt. Dat duurt vaak lang. Lees ook ons artikel over Strategy dat zijn Bitcoinbezit vergroot met $50 miljoen.

Wat betekent dit voor regels rond crypto?

Toezichthouders zien hier een blauwdruk. Sterkere klantcontrole bij exchanges en brokers. Betere monitoring van grote stromen. Strakkere regels voor tussenpersonen zoals makelaars, notarissen en juweliers. ‘Onduidelijke herkomst betekent geen deal’. De FATF regels over het meezenden van klantdata bij transacties krijgen meer gewicht. Verwacht ook meer druk op mixers en op het snel bevriezen van verdachte wallets. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto wallets van Nederland.

Internationale samenwerking wordt standaard met Bitcoin fraude

Deze zaak toont dat politie en aanklagers met on-chain tools veel kunnen. De open blockchain helpt bij opsporing, waardoor Bitcoin fraude verstoppen lastiger wordt.

De industrie moet hierop inspelen. Bedrijven die aan KYC en AML voldoen, lopen voor. Zij houden accounts schoon en werken sneller mee bij verzoeken. Dit beperkt het risico op plotselinge blokkades of boetes. Voor beleggers is de les net zo duidelijk. Wees voorzichtig met “dagelijkse uitkeringen” of vaste rendementen. Als iets te mooi klinkt, is het dat meestal ook. Check altijd wie er achter een belofte zit, hoe het geld wordt verdiend en waar de coins liggen. Vertrouwen bouw je met feiten, niet met slogans.

Wat doet dit met het beeld van Bitcoin?

Op korte termijn zorgt dit soort verhalen voor onrust. Krantenkoppen met “miljarden” en “fraude” zetten mensen op het verkeerde been. Toch heeft deze zaak een andere boodschap, namelijk dat handhaving werkt. Criminele stromen worden gevolgd. Grote voorraden kunnen worden gevonden en vastgezet. Dat maakt de markt uiteindelijk schoner. Minder Bitcoin fraude is goed voor gebruikers, beurzen en toezichthouders. Het vergroot de kans dat de sector breder wordt geaccepteerd. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

De Crypto Queen gaat de cel in

De Bitcoin blijft onder controle van de autoriteiten tot de civiele rechter klaar is. Voor slachtoffers is er hoop op compensatie, al is de uitkomst nog open. Voor de sector is dit cryptonieuws een keerpunt. Wie netjes werkt, krijgt ruimte. Wie speelt met de herkomst van geld, loopt vast. Dat is de echte impact van vandaag. Strengere controles, betere samenwerking tussen landen en stap voor stap meer vertrouwen in een volwassen cryptomarkt.

Here’s police arresting Zhimin Qian in her bed for £4 billion fraud https://t.co/q8YNJo1Izy pic.twitter.com/Ai7I1LTNmO — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) November 11, 2025

