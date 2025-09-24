De cryptomarkt kreeg een flinke klap, met een totale marktkapitalisatie onder de $4 biljoen en Bitcoin ($BTC) rond $112.800. Het sentiment verslechterde sterk, bevestigd door de Fear & Greed Index die terugviel naar de ‘fear’-zone. Toch tonen historische data en analyses van Santiment dat negatief sentiment vaak kansen schept voor herstel. Hieruit rijst de vraag: Komt er nog een crypto bull run? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Crypto sentiment kantelt na crash

Maandag kleurden de cryptomarkten rood, waarbij de totale marktkapitalisatie onder de $4 biljoen zakte, een daling van 3,7%, nadat Bitcoin er niet in slaagde de winsten van vorige week vast te houden, ondanks de langverwachte renteverlaging van de Fed met 25 basispunten.

Op het moment van schriijven handelt Bitcoin rond $112.800, een daling van 2,5% in de afgelopen week, nadat het niet boven de $113.000 wist te blijven en de winsten van vorige week verloor. Ethereum ($ETH) kende een scherpere daling van 7,4% en noteert momenteel rond $4190.

Alle top-30 tokens op basis van marktkapitalisatie hebben afgelopen week een sterke correctie gezien, wat vragen oproept over het crypto sentiment.

Het verslechterde sentiment wordt verder ondersteund door de Bitcoin Fear & Greed Index, een veelbekeken maatstaf voor marktsentiment. Deze is teruggeschoven naar de ‘fear’ zone na de recente daling van de cryptomunt richting $112.000. Deze beweging benadrukt de groeiende voorzichtigheid onder handelaren, die de markt terrein hebben zien verliezen na weken van relatieve stabiliteit. Maar welke niveau’s zijn dan nu belangrijk om in de gaten te houden?

Negatief sentiment kan herstel inluiden

Volgens on-chain analysebedrijf Santiment clusteren de luidste koersverwachtingen momenteel rond twee niveaus: $70.000–$100.000 aan de onderkant en $130.000–$160.000 aan de bovenkant.

Historisch gezien merkt Santiment op dat wanneer lagere prijsvoorspellingen de boventoon voeren, dit vaak de basis legt voor opwaarts momentum. Omgekeerd gaat overdreven optimisme over hogere doelen meestal vooraf aan kortetermijncorrecties.

Grafieken die het sociale volume volgen, laten een groeiend aandeel zien van commentaren waarin Bitcoin onder de zes cijfers wordt verwacht. Verwijzingen naar $70.000 tot $100.000 nemen sneller toe dan bullish calls, een patroon dat Santiment ziet als een vorm van fear, uncertainty & doubt (FUD). Dit soort collectieve angst kan volgens het bedrijf juist koopkansen signaleren op momenten dat het pessimisme piekt.

Wanneer het sociale sentiment sterk naar bearish voorspellingen overhelt, zien handelaren historisch gezien een grotere kans op een opwaartse koersreactie, omdat markten vaak bewegen tegen de verwachtingen van de meerderheid in.

Komt er nog een crypto bull run?

Historisch gezien is september een zwakke maand voor crypto. Bitcoin noteerde bijvoorbeeld in acht van de afgelopen twaalf septembers negatieve rendementen, met een gemiddeld verlies van 3,77%. Dit fenomeen, ook wel ‘red-september’ genoemd, gaat vaak gepaard met een kapitaalstroom van altcoins naar Bitcoin.

Toch wijst historische data ook op een positieve kant. Een zwakke septembermaand wordt vaak gevolgd door sterke prestaties in oktober en het vierde kwartaal. Opvallend is dat Bitcoin in september 2025 tot nu toe 4,15% in de plus staat, wat suggereert dat de markt klaar kan zijn voor een sterke Q4-rally.

