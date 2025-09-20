Afgelopen woensdag zette de SEC een belangrijke stap voor de gehele cryptomarkt: met de generieke standaard voor de goedkeuring van crypto ETF producten kunnen spot tokens gemakkelijker op reguliere exchanges geplaatst worden. Wat betekent deze omslag van de SEC omtrent crypto precies, en wat zijn de beste altcoins om nu in te investeren?

Grote stap SEC: cryptomarkt nog toegankelijker

Op woensdag zette de SEC een belangrijke stap waar de cryptomarkt mogelijk flink van kan profiteren. De Amerikaanse beurswaakhond ging akkoord met voorstellen voor een ´Generic ETF Listing Standard´. Dit wil zeggen dat aanbieders van dergelijke beursproducten niet langer stap voor stap het 19b-4 goedkeuringsformulier indienen, maar alleen aan de standaardvoorwaarden dienen te voldoen om een crypto ETF uit te brengen.

Opvallend is dat de SEC crypto vrij veel ruimte geeft om als ETF aangeboden te worden. Elke token die langer dan 6 maanden als future verhandelbaar is op Coinbase komt in principe in aanmerking.

Analist Eric Balchunas, namens Bloomberg een gezaghebbende stem binnen de cryptomarkt, geeft aan dat er momenteel zo’n 12-15 tokens zijn die door deze beslissing van de SEC plots in aanmerking komen voor een crypto ETF.

Grayscale was de eerste aanbieder van crypto ETF producten die direct profiteerde. De Grayscale Digitale Large Cap Fund werd tegelijkertijd met de generieke standaard goedgekeurd. Grayscale zal op zeer korte termijn met een multi-asset ETP komen, waarin naast Bitcoin en Ethereum ook XRP, Solana en Cardano zitten.

Volgens sommige traders en analisten zal er binnenkort een ware crypto tsunami op de traditionele beurzen plaatsvinden. Dit is in potentie zeer bullish voor de cryptomarkt, omdat traders die eerder alleen op traditionele beurzen zaten nu ook (indirect) kunnen inspringen op koersen. Hierdoor vloeit ook veel nieuw geld richting de tokens.

Wat zijn de beste altcoins?

De komst van een groot aantal nieuwe crypto ETF producten zorgt zodoende voor enthousiasme in het wereldje. Op officiële X accounts van diverse blockchain projecten werd vol vreugde gereageerd. Een goed voorbeeld hiervan is Litecoin, dat aan de gestelde eisen lijkt te voldoen.

Mogelijk kan Litecoin dankzij een eigen crypto ETF binnenkort weer tot de beste altcoins van het moment behoren. Andere tokens die in aanmerking komen voor een listing op traditionele exchanges zijn onder meer Ripple, Solana, Cronos, Cardano, Chainlink en Polkadot.

Opvallend is dat ook de memecoins Shiba Inu en Dogecoin in aanmerking komen voor een crypto ETF. Dit zorgt voor beroering op de cryptomarkt; sommige traders stellen dat dit de beste altcoins zullen zijn omdat de tokens zeer volatiel zijn, anderen denken dat deze crypto’s het juist minder gaan doen, omdat ze doorgaans niet op de interesse van institutionele investeerders kunnen rekenen.

Volgens deze visie zou de zakelijke token XRP (Ripple) het dan weer goed moeten doen als crypto ETF, aangezien Ripple partnerschappen heeft met veel belangrijke financiële instituten en dienstverleners.

Wat betekent SEC goedkeuring voor cryptomarkt?

Traders op X verlekkeren zich inmiddels aan de vele miljarden die er in de beleving van sommigen richting de cryptomarkt zal stromen. Anderen zijn voorzichtiger.

Bitcoin ETF’s beheren momenteel 1.317.397 BTC, ruwweg $155 miljard. Dit is 6,2% van de totale Bitcoin markt. Met $28 miljard is de Ethereum ETF markt ten opzichte van de marktkapitalisatie van de token alweer een stuk kleiner, namelijk 5%. Zet deze tendens zich door, dan zullen de kleinere crypto’s hooguit 1 á 2% van hun huidige marktkapitalisatie erbij krijgen door deze ontwikkeling.

Wel kan de lancering van een crypto ETF voor een bullish effect zorgen door het gedrag van spot crypto traders en future traders: ze kunnen in afwachting van de SEC crypto goedkeuring alvast in de token investeren. Dit geeft een soort ‘sell-the-news’ effect, al hoeft een correctie niet per se te volgen.

Eerder zagen we dergelijke effecten al in de Bitcoin koers en Ethereum koers ten tijde van de launch van hun ETF’s.

In ieder geval kunnen we wel stellen dat de versoepelde en gestandaardiseerde regelgeving aangeeft dat het vertrouwen van de SEC in crypto groot is, en dat we te maken hebben met een volwassen, veilige cryptomarkt.

