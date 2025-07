Vier grote gebeurtenissen domineren vandaag het cryptonieuws: de Fed’s cruciale rentevergadering, het White House crypto policy rapport, de SEC’s onvoorspelbare Bitwise ETF pauze en Goldman Sachs’ getokeniseerde geldmarktfondsen. Deze ontwikkelingen kunnen significante koersbewegingen veroorzaken en tonen hoe snel institutionele crypto trend zich ontwikkelt.

De Federal Reserve houdt vandaag 30 juli haar cruciale FOMC rentevergadering, waarbij Chair Jerome Powell naar verwachting geen duidelijk signaal geeft over de timing van toekomstige renteverlagingen. CME Group’s FedWatch toont een 98% kans dat de centrale bank rentes onveranderd houdt tussen 4,25% tot 4,5%.

Crypto markten reageren historisch sterk op Fed beslissingen, omdat lagere rentes doorgaans leiden tot meer risicobereidheid en kapitaalstromen naar digitale assets. Powell’s voorzichtige communicatie strategie betekent dat traders moeten letten op subtiele hints over toekomstige beleidsveranderingen.

Voor crypto investeerders is vandaag een cruciale dag waarbij volatiliteit verwacht wordt rond Powell’s persconferentie, die traditioneel om 20:30 Nederlandse tijd plaatsvindt na de rentebeslissing.

But it could shape the next bull run. 🧵👇 pic.twitter.com/I00oaVG9TN

The July 30 FOMC decision might look “boring”

But Powell’s words might.

De lang verwachte crypto policy rapport van President’s Digital Assets Working Group wordt vandaag 30 juli gepubliceerd, zoals aangekondigd door White House crypto advisor Bo Hines. Het rapport bevat belangrijke updates over de strategische Bitcoin reserve en markeert een grote stap in digitale asset beleid van de Verenigde Staten.

Oorspronkelijk gepland voor 22 juli, werd de publicatie uitgesteld wat de spanning in de crypto community verhoogde. Het rapport zal naar verwachting bevindingen bevatten over de hoeveelheid Bitcoin die de VS momenteel bezit en hoe het land deze asset wil gebruiken voor strategische reserves, evenals een voorgesteld federaal regelgevend kader voor digitale assets.

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.

America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸

— Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025