Bitcoin koers staat voor een cruciale test bij het $118.000 niveau, waarbij analisten dit punt zien als de sleutel voor een verdere crypto bull run. Verschillende crypto experts wijzen op technische patronen die suggereren dat wat Bitcoin gaat doen deze week bepalend is voor de richting van de hele markt.

Bitcoin $118K als beslissend omslagpunt

Technische crypto analisten zien Bitcoin als strong buy indien de cryptocurrency doorbreekt boven het $118.000 niveau. Dit kritieke punt vormt de bovenkant van een inverted head & shoulders patroon dat zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Crypto expert CryptoStar benadrukt dat de belangrijke zone tussen $117.300 en $118.000 ligt, waarbij een duidelijke doorbraak boven dit gebied de koers hoger kan duwen.

$BTC is making an inverted head & shoulder pattern. The important zone is 117.3k – 118k. If price goes there, the pattern will finish and Bitcoin may test 117.5k liquidity. A clear breakout above this area could push the price higher. pic.twitter.com/W3npShl0cT — crypto star (@cryptostar62) September 13, 2025

Het patroon toont dat de Bitcoin koers momenteel in een fase zit waar het de liquiditeit rond $117.500 kan testen. Deze technische ontwikkeling is cruciaal voor de Bitcoin verwachting op korte termijn, aangezien een succesvolle doorbraak nieuwe hoogtes kan betekenen voor de crypto koers.

Golden Cross signaleert bullish momentum

De technische analyse wordt versterkt door een Golden Cross formatie die zich recent heeft ontwikkeld. Crypto analist Titan of Crypto meldt dat de Bitcoin koers terug is binnen de Kumo Cloud, wat traditioneel wordt gezien als een bullish signaal. Het volgende Bitcoin koers target ligt rond de upper edge van deze cloud, wat neerkomt op ongeveer $118.000 tot $119.000 deze week.

#Bitcoin Golden Cross 🪙#BTC is back inside the Kumo Cloud ☁️.

If confirmed, next target is the upper edge (SSA) around $118K–$119K. pic.twitter.com/haBhwTXa5i — Titan of Crypto (@Washigorira) September 12, 2025

Deze technische indicatoren ondersteunen dat de Bitcoin koers in de komende dagen cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van de crypto bull run. De Golden Cross wordt vaak gezien als een van de meest betrouwbare signalen voor opwaartse momentum in technische analyse door crypto experts.

Micro timeframe analyse toont kritiek punt

De Bitcoin koers korte termijn analyse biedt aanvullende inzichten over waarom $118.000 zo belangrijk is. Larry, een gerespecteerde crypto analist, monitort dit niveau als key resistance waarbij rejection een “x wave” zou betekenen, terwijl expansie door dit punt met kracht wijst op een nieuwe Wave 1 van de volgende bull run.

#Bitcoin / #BTC

Micro Time Frame I am still monitoring $118k as a key level here. – If it rejects, this is likely an "x" wave.

– If it expands through with strength, it's likely a new W1. Significant news week ahead of us as well. I believe confirmation will come this new… pic.twitter.com/nu9NCdJmQk — Larry (@LarrytheTyrant) September 13, 2025

De Bitcoin koers bevindt zich dus op een kruispunt waarbij de komende week bevestiging kan brengen over de richting. Deze week kan het keerpunt worden voor wat de Bitcoin koers kan bereiken in 2025, met implicaties voor de hele crypto koers ontwikkeling en het geanticipeerde altseason.

Implicaties voor de bredere crypto markt

Het doorbreken van $118.000 zou niet alleen belangrijk zijn voor de algemene Bitcoin verwachting, maar ook voor de bredere crypto bull run. Wanneer Bitcoin nieuwe hoogtes bereikt, volgen altcoins traditioneel met sterke altseason rallies. De huidige setup suggereert dat de crypto koers van veel andere projecten afhankelijk is van Bitcoin’s prestatie rond dit cruciale niveau.

Voor traders en investeerders betekent dit dat de komende dagen extra aandacht vereisen. De combinatie van technische patronen, van inverted head & shoulders tot Golden Cross, wijst allemaal naar $118.000 als het niveau dat de richting van de markt en altseason kan bepalen in Q3 2025.

