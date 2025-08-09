Dogecoin laat een stijging zien met een weekwinst van ruim 13,87%. In de afgelopen 24 uur is de coin 3,93% omhoog gegaan. On-chain data wijst op groeiende miner winsten en grote aankopen door whales. Dit kan het aanbod op de markt verder verkrappen. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Miner winst ondersteunt stijgende DOGE koers

De Mining Equilibrium Index van Alphatractal meet de winstgevendheid van miners. Deze indicator laat nu een duidelijke stijging zien, wat aangeeft dat miners in een zeer winstgevende zone zitten. In het verleden is dit vaak voorafgegaan door sterke prijsbewegingen omhoog.

Naast deze winstindicator toont de Bubble Risk-meting aan dat DOGE zich niet in een oververhitte fase bevindt. Een te hoge stand op deze indicator gaat vaak samen met snelle dalingen, maar dat is nu niet het geval. Hierdoor is de kans kleiner dat miners hun winsten direct verkopen, wat de Dogecoin koers extra steun geeft.

Geen tekenen van miner capitulatie

De Hash Capitulation Oscillator en de Market Capitulation Oscillator meten of er sprake is van grootschalige verkopen door miners of de bredere markt. Beide indicatoren staan momenteel boven de zogenoemde “fear zone”. In deze zone komt vaak veel verkoopdruk op gang, maar de huidige waarden wijzen op een stabieler marktklimaat.

DOGE staat nog altijd ver onder zijn all-time high van $0,7375. De huidige drawdown ten opzichte van die piek is groter dan 60%. Als deze terugloopt richting neutrale niveaus, kan dit volgens historische patronen samengaan met een herstel.

Whales kopen grote hoeveelheden Dogecoin

Whales hebben de afgelopen dagen in totaal zo’n 230 miljoen DOGE gekocht. Dit betekent dat er minder tokens beschikbaar zijn op de markt. Minder aanbod bij gelijke of stijgende vraag kan prijsbewegingen versterken.

230 million Dogecoin $DOGE bought by whales in 24 hours! pic.twitter.com/dYiCadxLtz — Ali (@ali_charts) August 8, 2025

Deze accumulatie door grote spelers kan de komende handelsdagen extra opwaartse druk op de Dogecoin koers zetten. Wanneer de koopactiviteit aanhoudt, kan DOGE hierdoor sterker presteren dan andere memecoins. Toch zijn er andere interessante coins die mogelijk beter kunnen presteren dan Doge, zoals Maxi Doge.

Maxi Doge ($MAXI)

Een mogelijke betere investering is Maxi Doge ($MAXI). Dit is de opgepompte, gym-gekke neef van DOGE. Deze coin is klaar om de charts te curlen alsof het dumbbells zijn. Met staking rewards van 600 tot 800% APY stap je niet zomaar in een project, maar in een digitale krachtsportclub. De crypto presale tikte in slechts een paar dagen al boven de $400.000.

De tokenomics zijn transparant: 40% voor marketing, 25% in het community fund, 15% naar development, 15% voor liquidity en 5% in de staking pool. Dit is geen gokje voor de lol, dit is een full-time lifestyle. Hier telt maar één cycle: de MAXI cycle, compleet met staking, contests, futures koppelingen en MAXITREN-supps die je meme-feed op turbo zetten.

Zie jij jezelf als een alpha degen met doorwaakte ogen en adrenaline in de aderen? Klaar om een memecoin naar nieuwe hoogtes te duwen? Dan is Maxi Doge jouw digitale pre-workout, je ultieme dopamine-shot en je ticket naar de volgende pump.

Nu naar de Maxi Doge presale