De recente lancering van de eerste Dogecoin ETF heeft voor veel enthousiasme gezorgd binnen de crypto community. Ondanks dit enthousiasme heeft de Dogecoin koers recentelijk echter geen indruk kunnen maken. Kan Dogecoin 1 dollar worden voor het einde van 2025?

Rex Osprey lanceert eerste Dogecoin ETF

Vorige week werd plotseling bekendgemaakt dat Rex Osprey de eerste Dogecoin ETF op de markt ging brengen. Deze Dogecoin ETF lancering was mogelijk dankzij de Investment Company Act van 1940. Door gebruik te maken van deze wet kon Rex Osprey de Protected Securities Act van 1933 ontwijken. Dit is de wet waarin de SEC goedkeuring moet geven en een Dogecoin ETF daardoor maandenlang op zich kan laten wachten.

The REX-Osprey™ DOGE ETF, $DOJE, is coming soon!$DOJE will be the first ETF to deliver investors exposure to the performance of the iconic memecoin, Dogecoin $DOGE. From REX-Osprey™, the team behind $SSK, the first SOL + Staking ETF.@OspreyFunds Investing involves risk.… pic.twitter.com/2eVv2hI7cf — REX Shares (@REXShares) September 3, 2025

Deze Dogecoin ETF lancering van Rex Osprey werd met enthousiasme ontvangen. Hoewel dat het geen echte Dogecoin ETF is die dus goedkeuring heeft ontvangen van SEC, vormt het wel het eerste product dat een soort van Dogecoin ETF naar de Amerikaanse markt heeft gebracht. Deze bekendmaking leidde dan ook al snel tot extra aankopen.

Whales kopen 280 miljoen DOGE, DOGE koers daalt

Vorige week werd er bijvoorbeeld maar liefst 280 miljoen aan DOGE verzameld door whales. De whales leken zich hiermee voor te bereiden op aankomende winsten in reactie op de eerste Dogecoin ETF lancering.

Dit alles leidde ook tot mooie winsten die de koers al snel richting de $0,27 bracht. Dogecoin leek dan ook al snel een van de beste altcoins van 2025 te worden. Maar over het afgelopen weekend en met name over de afgelopen 24 uur heeft Dogecoin geen winsten kunnen noteren. In plaats daarvan is het aanzienlijk gedaald in waarde.

In 24 uur tijd is de Dogecoin koers nu al meer dan 10% van zijn waarde verloren en is het richting de $0,24 gezakt. Deze daling is opmerkelijk te noemen. Een Dogecoin ETF zorgt namelijk voor een nieuwe instroom van kapitaal. Vaak kan deze instroom van kapitaal tot gigantische winsten leiden.

Het lijkt er dan ook op dat de Rex Osprey Dogecoin ETF vooralsnog geen succes is geweest. In de eerste dagen is er nog niet veel kapitaal naar de Dogecoin markt gestroomd. Het kan een teken zijn dat men afwacht op de eerste echte Dogecoin ETF die ook goedgekeurd is door de SEC.

Kan Dogecoin 1 dollar worden in 2025?

Institutioneel kapitaal wil natuurlijk investeren in een veilige vorm van ETF. Het kan goed zijn dat deze partijen de goedkeuring van de SEC willen afwachten voordat ze in een desbetreffend product investeren. Om die reden kunnen winsten voor de DOGE koers iets langer op zich laten wachten.

Ook een Dogecoin ETF die goedgekeurd is door de SEC lijkt echter slechts een kwestie van tijd te zijn. Men is erg optimistisch over de kansen op nieuwe crypto ETF’s. En nu de SEC heeft aangegeven dat het zijn manier van handelen rondom ETF goedkeuringen gaat stroomlijnen, lijkt een Dogecoin ETF lancering dichterbij dan ooit.

Of Dogecoin voor het eind van 2025 de 1 dollar kan halen, is nu afhankelijk van wanneer de eerste Dogecoin ETF door de SEC wordt goedgekeurd. Gebeurt dit nog in oktober, dan is er een realistische kans dat er een stijging richting de $1 plaatsvindt voor het einde van het jaar.

Op het moment dat deze ETF langer op zich laat wachten, moeten veel investeerders nog even geduld hebben. Op dat moment kan het een goed idee zijn voor investeerders om nieuwe crypto projecten te overwegen die op de korte termijn veel potentieel met zich meebrengen. Een voorbeeld van een dergelijk project is Maxi Doge.

Maxi Doge ($MAXI) – sterkere neefje van DOGE

Maxi Doge is een nieuwe meme coin die tijdens zijn presale al liet zien de nodige indruk te kunnen maken. Deze presale wist in korte tijd namelijk meer dan $2 miljoen aan investeringen op te halen. Het succes was grotendeels te danken aan de hilarische vormgeving van dit project, maar ook de duidelijke tokenomics maakten indruk binnen de crypto community.

Maxi Doge vormt het sterkere neefje van DOGE. Dit betekent dat dit project niet de schattige Doge meme omarmt, maar deze meme in plaats daarvan omtovert in een brute bodybuilder. Hiermee wil het inzetten op de zogenaamde gymbro cultuur. Daarna zet dit project in op x1000 meme coin mogelijkheden zodat het de gemiddelde mindset van een meme coin trader kan omarmen.

Het was deze hilarische vormgeving die van Maxi Doge al snel een groot succes maakte, maar ook de duidelijke tokenomics van dit project maakten indruk. In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten geeft dit project namelijk duidelijk aan dat het een totale token voorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens, en dat 40% hiervan te koop zal zijn tijdens de presale fase. De resterende token voorraad zal verdeeld worden over 40% voor marketing, 25% voor het Maxi fonds, 15% voor ontwikkeling, 15% voor liquiditeit en 5% voor staking en beloningen.

De presale van Maxi Doge heeft nu al meer dan $2,4 miljoen aan investeringen weten op te halen. Hiermee is het een van de beste presales van 2025 gebleken. Tijdens deze presale wordt er gebruik gemaakt van een stijgende prijsstrategie. Dit betekent dat investeerders nu nog maar enkele uren de tijd hebben om $MAXI tokens te kopen tegen de huidige lage prijs van $0,002585 per stuk.