De Dogecoin koers kan stijgen naar $1, en die van Solana zal binnenkort de $750 halen. Dit zijn niet onze crypto verwachtingen, maar die van ChatGPT. Onze collega’s van het gewaardeerde Britse weblog vroegen de AI om de DOGE koers en SOL koers te voorspellen, en noteerden opzienbarende resultaten.

Dogecoin koers naar $1?

Al langere tijd vragen veel traders zich af of Dogecoin ooit 1 euro waard kan worden. De meme coin rondom de vrolijke viervoeter noteerde haar hoogste score ooit in mei 2021, toen de $0,7316 werd gehaald. Sindsdien daalde de waarde van de token flink. Momenteel staat de DOGE koers rond de $0,28. Wel is er sprake van een opwaartse trend: in de afgelopen week werd een stijging van meer dan 14% genoteerd.

Volgens ChatGPT zal deze stijging zich doorzetten. De AI verwacht dat de Dogecoin koers aan het einde van het jaar de $1,20 zal halen, zo valt te lezen op CoinCentral.

Hiervoor worden twee belangrijke redenen gegeven, namelijk de verwachte inflow dankzij Dogecoin ETF producten op de Amerikaanse beurs en de aankopen van Dogecoin treasury bedrijven als CleanCore en House of Doge.

De Dogecoin koers zal volgens ChatGPT nog dit jaar met zo’n 330% stijgen. Kijken we naar de redenering, dan zien we dat de chatbot de markt goed leest; de standaardisatie van crypto ETF aanvragen zal er (waarschijnlijk) voor zorgen dat Dogecoin snel (als ETF) op traditionele beurzen verschijnt en de accumulatie door treasury bedrijven is inderdaad aan het toenemen.

Wel is duidelijk dat er door CoinCentral om een ‘no-hedge, bold call’ is gevraagd. Hierdoor is voorzichtigheid geboden. Kan Dogecoin 1 euro worden? De seinen staan op groen, maar de tijd zal het leren.

ChatGPT: Solana koers naar $750

Ook wat betreft de SOL koers blijkt ChatGPT bijzonder bullish. De generatieve AI schrijft onze collega’s bij CoinCentral dat de token (vooral bekend dankzij memecoins) naar de $750 kan groeien richting het einde van dit jaar. Redenen hiervoor zijn de toenemende institutionele adoptie (bijvoorbeeld de introductie van SOL strategieën en de komst van Solana ETF’s), maar ook de groei van het platform on-chain.

Solana heeft nu al een TVL (Total Value Locked) van $13 miljard, maar dit zal nog voor het einde van het jaar kunnen groeien naar $40 miljard, aldus ChatGPT. De TVL is een belangrijke graadmeter van de activiteit die op een blockchain plaatsvindt, en een groeiende TVL is zodoende een indicator voor een stijgende waarde.

De TVL zal dus met iets meer dan 200% stijgen volgens ChatGPT, en eenzelfde kan gezegd worden van de SOL koers. Deze staat momenteel op $247, wat een 10% stijging is ten opzichte van de voorgaande week.

Ook bij deze Solana koers voorspelling van ChatGPT is een waarschuwing van kracht. In de tekst boven de koerstarget staat ‘alright, let’s lock in a bold Solana call‘. De AI is dus gevraagd om een bullish voorspelling te geven. Desondanks lijken de verwachtingen van de chatbot met het oog op de meegegeven redeneringen realistisch.

De Maxi Doge koers verwachting van ChatGPT

CoinCentral presenteert tevens een andere crypto die volgens ChatGPT veel potentie heeft; Maxi Doge ($MAXI). Dit is een nieuwe cryptomunt, waarvan het team stelt dat de token ‘gemaakt is om te pumpen’. Het koersdoel van Maxi Doge is volgens ChatGPT $0,005 aan het einde van dit jaar. Dit betekent een stijging van 20x ten opzichte van de huidige presale prijs.

Maxi Doge maakt gebruik van een slimme branding, waarbij het zowel de ‘degen’ tradingcultuur op de hack neemt als de moderne gym lifestyle; twee elementen die veel liefhebbers van memecoins aanspreken. Het team achter de token zet flink in op marketing en het opbouwen van een community. Presale kopers vormen volgens ChatGPT een stevige basis, omdat ze een nieuwe crypto vaak vasthouden tot x5 of x10 bereikt is.

ChatGPT stelt tevens dat de token goede ‘supply dynamics’ heeft. Met een Maxi Doge koers van $0,005 heeft de token een marktkapitalisatie van $750 miljoen, wat in de meme coin wereld helemaal niet opzienbarend is. Bovendien zorgt de 40% presale ervoor dat er geen grote risico’s zijn bij het unlocken van de tokens.

Ook stelt ChatGPT dat Maxi Doge nu het presale momentum te pakken heeft, aangezien er al $2,1 miljoen (inmiddels overigens $2,3 miljoen) voor de token opgehaald is. Traders die nog tijdens de presale toe willen slaan, zullen er dus snel bij moeten zijn.

Nu naar de Maxi Doge presale