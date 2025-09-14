De Dogecoin koers handelt momenteel rond $0,28. Over de afgelopen week is er sprake van een stijging van 30,07%. Volgens handelaar Peter Brandt is er sprake van een duidelijke breakout. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

CleanCore koopt 500 miljoen Dogecoin tokens

Peter Brandt’s analyse wijst erop dat Dogecoin zich momenteel in een sterke breakout fase bevindt. Volgens Brandt is de prijsbeweging belangrijk omdat DOGE de recente weerstand heeft doorbroken, wat ruimte biedt voor verder momentum.

Een belangrijk nieuwsfeit komt van CleanCore Solutions (ZONE). Dit bedrijf, dat zich richt op duurzame technologie, heeft 500 miljoen Dogecoin tokens gekocht ter waarde van ongeveer $148 miljoen. Daarmee schaart CleanCore zich officieel onder de groep bedrijven die Dogecoin opnemen op hun balans.

CleanCore werkt hierin samen met House of Doge en presenteert zich nu als een officiële Dogecoin treasury onderneming. De aankoop is opvallend groot en wijst op groeiende interesse vanuit het bedrijfsleven in digitale assets.

Vergelijkbare stappen zagen we eerder bij Bitcoin, toen bedrijven als MicroStrategy grote posities kochten. Voor Dogecoin is dit een nieuwe fase, waarbij de token zich verder losmaakt van zijn imago als pure meme en in de richting van serieuze financiële adoptie beweegt.

Dogecoin koers profiteert van institutionele steun

De Dogecoin koers wordt versterkt door deze institutionele aankoop. Grote aankopen van bedrijven duwen de liquiditeit omlaag en brengen schaarste in de markt. Dit kan de volatiliteit vergroten, omdat minder tokens beschikbaar zijn voor handel.

Daarnaast zorgt een corporate treasury aankoop voor extra legitimiteit. Andere bedrijven en investeerders letten scherp op dit soort signalen, omdat ze aantonen dat er serieuze financiële interesse is. Doordat bedrijven nu in crypto stappen, lijkt het ook een goed moment om in veelbelovende crypto als Bitcoin Hyper te stappen.

