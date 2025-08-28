Dogecoin ($DOGE) koers klaar voor 100% rally, zo laat de technische analyse zien. De support boven $0,20 blijkt cruciaal, nu de meme coin meerdere keren standhield op dit niveau. Met een bullish technisch patroon, sterke long-dominantie en agressieve whale-accumulatie lijkt een uitbraak in de maak. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we of Dogecoin momenteel de beste meme coin is.

Dogecoin koers klaar voor 100% rally

De pseudonieme crypto-analist Setupsfx wees er in een post op dat de Dogecoin koers nu is aangekomen bij een cruciaal supportniveau net boven de $0,20. Dit fungeert als de laatste verdedigingslinie tegen de bears, nu verkopers proberen de koers verder omlaag te duwen.

Toch wist de Dogecoin koers tijdens de afgelopen twee grote correcties en flash-dips stand te houden boven de $0,20. Dit wijst erop dat er nog altijd veel bullish momentum aanwezig is, iets wat zelfs een nieuwe golf van opwaartse kracht kan triggeren.

Volgens de analist staat de Dogecoin koers al op het punt om te exploderen door de sterke opwaartse beweging. Mocht deze trend zich doorzetten, dan kan de meme coin met meer dan 100% stijgen, waardoor de koers boven de $0,45 kan uitkomen, met zelfs een mogelijke aanval op $0,50 voordat de rally ten einde loopt.

Op de daily wordt ook een bullish patroon ontwikkeld: een ‘cup and handle’ patroon. Dit patroon wijst op een mogelijke bullish voortzetting, mits de koers door de neckline-weerstand breekt.

De cruciale weerstandsniveaus liggen op $0,244 en $0,277, die doorbroken moeten worden om het momentum te versnellen. Als dit lukt, kan $DOGE zijn rally uitbreiden richting $0,42, het koersdoel dat uit de structuur voortkomt. Laten we on-chain indicatoren bekijken om te zien of deze 100% stijging plaats kan vinden.

On-chain indicatoren wijzen op bullish momentum

Om te beginnen is het marktsentiment op Binance-derivaten momenteel sterk bullish, waarbij long-posities 75% domineren tegenover slechts 25% short-posities. Deze scheve verdeling suggereert dat handelaren rekenen op een herstel, in lijn met technische patronen die opwaarts wijzen.

Toch kan zo’n grote blootstelling aan longs het risico op kettingreacties van liquidaties vergroten als de koers terugvalt. Aan de andere kant biedt de sterke positionering ook liquiditeitssupport die kan helpen om Dogecoin boven de directe weerstand te tillen.

Daarnaast lijkt ondanks een daling in retailactiviteit, dat whales juist agressief aan het accumuleren zijn. Zo hebben grote holders in augustus maar liefst 680 miljoen $DOGE naar cold storage verplaatst, wat wijst op langdurig vertrouwen.

De combinatie van bullish grafiekpatronen, long-dominantie en whale accumulatie maakt dit daarom een interessante setup voor speculanten die mikken op een voortzetting van de stijging.

Zullen liquidatieclusters de volatiliteit aanwakkeren?

Gegevens van de liquidatie-heatmap tonen aanzienlijke drukzones, met zware liquidatieclusters rond $0,215 voor shorts en $0,225 voor longs.

Deze niveaus vertegenwoordigen gebieden waar scherpe bewegingen handelaren uit hun posities kunnen dwingen, waardoor de volatiliteit toeneemt.

Als $DOGE onder $0,215 zakt, kunnen long-liquidaties de verkoopdruk versnellen, terwijl een stijging boven $0,225 short squeezes kan ontketenen.

Een nieuwe cryptomunt die momenteel in de schijnwerpers staat, is de ‘gekke’ variant van Dogecoin: Maxi Doge ($MAXI). Deze token profileert zich als de ultieme ‘1000x-versie’ van Dogecoin door een hefboomwerking van maar liefst 1000x te introduceren. De hype is duidelijk zichtbaar: in de presale is al meer dan 1,6 miljoen dollar opgehaald. Bovendien kunnen houders hun tokens staken met een indrukwekkend APY van 187%.

Nu naar de Maxi Doge presale