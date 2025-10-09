De Dogecoin koers heeft op de maandgrafiek een bullish crossover laten zien in de Moving Average Convergence Divergence (MACD). Dit technische signaal wijst op een verandering in het marktmomentum. De MACD toont aan wanneer een trend kracht verliest of juist sterker wordt. Het huidige DOGE patroon suggereert dat de bears terrein beginnen te verliezen.

Dogecoin koers toont historische MACD crossovers

De MACD indicator draaide begin oktober positief nadat de histogram balken van rood naar groen gingen. Dat duidt op een toenemende koopkracht en een mogelijke verschuiving in het lange termijn sentiment.

Tijdens de laatste bullish MACD crossover in 2023 steeg de Dogecoin-koers binnen enkele maanden tot een meerjarig hoogtepunt. Het huidige patroon herhaalt volgens data-analisten in grote lijnen dezelfde technische structuur. De momentumlijn kruist namelijk opnieuw boven de signaallijn, wat doorgaans wijst op een versterkende koopactiviteit.

De marktbasis is nu stabieler dan in 2023. Het DOGE token beweegt zich al maanden binnen een smalle bandbreedte, waardoor een duidelijk consolidatiepatroon ontstaat.

Zulke fases van zijwaartse beweging worden vaak gevolgd door perioden van hogere volatiliteit. Het Dogecoin volume op de maandgrafiek neemt bovendien geleidelijk toe, wat het vertrouwen onder DOGE traders versterkt.

De technische indicatoren tonen dat de bulls langzaam de controle terugwinnen. De Dogecoin koers steeg de afgelopen 24 uur licht, terwijl de koers over de afgelopen maand met bijna 6% toenam. Deze cijfers wijzen op beperkte volatiliteit en een gestage opbouw van momentum.

$Doge/monthly#Dogecoin has made a Bullish Crossover on the MACD.

The previous crossover led to a 557% gain. If $Doge repeats this performance, it could reach $1.54 🔥 https://t.co/P9a4NxpWBH pic.twitter.com/UfYgT7LEe9 — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) October 7, 2025

Technische analyse en marktdynamiek

De huidige MACD structuur laat een duidelijke verschuiving zien van negatief naar positief momentum. Dit wijst op een hernieuwde koopinteresse, al is er nog geen sprake van een volwaardige breakout. Crypto-analisten merken op dat de DOGE candles op de maandgrafiek steeds hogere bodems vormen, wat een teken is van accumulatie.

Daarnaast blijft de handelsrange relatief smal. Zulke nauwe ranges komen vaak voor in de aanloop naar grotere koersbewegingen. De toename in handelsvolume en de groeiende afstand tussen de MACD lijnen bevestigen dat de Dogecoin markt zich in een overgangsfase bevindt. De technische structuur ondersteunt daarbij een scenario van bullish momentum.

