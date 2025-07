Dogecoin koers veert op na 600 dagen: $1 in zicht?

De Dogecoin koers lijkt eindelijk weer vaart te maken na een lange consolidatie. Na een periode van meer dan 600 dagen waarin de populaire meme coin zijwaarts bewoog binnen een breed wedge patroon, is er nu sprake van een overtuigende technische rebound. Met een bullish hammer candle op de daggrafiek, stijgende volumes en groeiende open interest, groeit de hoop onder traders dat een koers van $1 opnieuw binnen bereik komt.

Bullish hammer rondom wedge patroon

De koers van Dogecoin vormt op de daggrafiek een duidelijke hammer candle. Dit is een klassiek signaal dat een trendomslag kan aanduiden. De koers zakte eerder kort onder $0,20, maar kopers grepen snel in en trokken DOGE terug omhoog richting de openingsprijs van de dag. Volgens crypto analist Tardigrade, die het patroon op X uitlichtte, kan dit wijzen op het einde van de recente correctie.

Hoewel een hammer alleen geen garantie is voor een trendomkeer, krijgt het patroon extra gewicht doordat het zich vormt rond een cruciale ondersteuningszone. Rond dit punt heeft Dogecoin vaker sterke opveringen ervaren.

#Dogecoin has formed a hammer candlestick pattern at the daily close 🔥 A hammer candlestick pattern is a bullish reversal indicator that typically appears at the bottom of a downtrend or the end of a consolidation phase. It is characterized by a small body at the upper end of… pic.twitter.com/8BhSysY6x6 — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) July 16, 2025

De Dogecoin koers beweegt al sinds begin 2023 binnen een stijgend wedge patroon. Dit type patroon wordt gekenmerkt door steeds hogere pieken en dalen, maar met fluctuerende marges. DOGE veerde recent opnieuw op vanaf de onderste trendlijn, een scenario dat in het verleden meerdere keren leidde tot flinke koersstijgingen richting de bovenste grens van het patroon.

Volgens analisten ligt het eerstvolgende weerstandsniveau rond $0,25. Wordt die grens doorbroken, dan kan er een mogelijke breakout richting $1 volgen. Dit niveau heeft al vaker bij breakouts gediend als een ultiem doel om te bereiken.

Volume, open interest en funding

De stijging van de koers wordt ondersteund door sterke on-chain en marktdata. Het handelsvolume is de afgelopen 24 uur opgelopen tot $5,8 miljard, terwijl de koers op het moment van schrijven met 6,5% is gestegen naar $0,21. Over de afgelopen week komt de stijging zelfs boven de 16% uit.

Ook in de derivatenmarkt is het enthousiasme merkbaar. De open interest in Dogecoin futures is opgelopen naar $2,85 miljoen, terwijl de options activiteit met meer dan 155% is toegenomen, volgens cijfers van Coinglass. De funding rate staat op een positieve +0,0151%, wat betekent dat long traders bereid zijn extra te betalen om hun posities aan te houden. Dit is een duidelijk teken van vertrouwen in een verder stijgende koers.

Potentiële risico’s

Toch zijn er ook risico’s. De steunzone rond $0,19 blijft cruciaal. Als DOGE onder dit niveau zakt, kan dat het bullish momentum stoppen. In dat geval verwachten analisten een hernieuwde test van lagere steunzones en mogelijk een langere consolidatiefase.

Voorlopig lijkt het sentiment echter te draaien in het voordeel van de bulls. Dogecoin mag dan ooit begonnen zijn als grap, de markt neemt de meme coin nog steeds serieus. Zeker nu de bredere cryptomarkt zich richting nieuwe all-time highs beweegt.

