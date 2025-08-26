De Dogecoin koers zakte begin deze week onder $0,22. Dit komt door een combinatie van lagere handelsactiviteit, afnemende interesse in open interest (futures) en het verkleinen van handelsposities door whales. De belangrijkste vraag is nu: kan de DOGE prijs binnenkort nog verder dalen richting $0,20?

Dogecoin koers beïnvloed door afnemend aantal futures

Volgens recente marktdata daalde de open interest in Dogecoin futures van ongeveer $5,35 miljard eind juli naar $3,54 miljard nu. De open interest geeft aan hoeveel futures contracten openstaan. Een daling hiervan betekent dat minder traders gebruikmaken van leverage om op koersbewegingen in te spelen. Dit wijst op verminderde interesse in korte termijnhandel.

Deze lagere activiteit in futures beperkt de liquiditeit en kan de Dogecoin koers extra kwetsbaar maken voor plotselinge schommelingen.

De whales verlagen hun DOGE handelsposities

On-chain data laat daarnaast zien dat whales hun handelsposities verkleinen. Wallets met tussen de 10 miljoen en 100 miljoen DOGE bezitten nu 16,11% van de totale supply. Op 17 juli was dat nog 16,85%.

Deze afbouw van grote posities vermindert de koopdruk in de markt. Omdat whales vaak een belangrijk deel van de handel vertegenwoordigen, kan hun gedrag de Dogecoin prijs verder naar beneden brengen.

Aantal actieve Dogecoin blockchain adressen blijft laag

Het gebruik van het Dogecoin netwerk neemt duidelijk af. Op 14 mei waren er nog 675.000 actieve blockchain adressen. Op 21 juni daalde dit naar 517.000. Afgelopen zondag waren het er nog maar 47.000.

Een dalend aantal actieve adressen betekent minder vraag naar DOGE tokens. Hierdoor wordt het moeilijker voor de Dogecoin koers om een stijgende trend op te pakken.

De technische analyses wijzen op zwakte DOGE munt

De Dogecoin koersgrafieken bevestigen het zwakke sentiment. De Relative Strength Index (RSI) staat onder de 50-lijn, wat neerwaartse druk aangeeft. Ook geeft de Moving Average Convergence Divergence (MACD) een verkoopsignaal.

Belangrijke technische niveaus van DOGE liggen bij $0,21 waar de 100-day en 200-day exponential moving averages samenkomen. Een verdere daling kan de Dogecoin koers richting $0,18 of zelfs $0,16 brengen. Tegelijkertijd ligt er rond de 50-day EMA steun bij $0,21, die een mogelijke bounce naar $0,25 kan ondersteunen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

