De Dogecoin koers lijkt al wekenlang vast te zitten rond $0.14. Geen grote uitschieters, geen paniek, maar ook geen overtuigend herstel. Voor veel traders voelt dit als een saaie fase. Toch zijn het vaak juist dit soort momenten waarin de markt langzaam van karakter verandert, zonder dat het direct zichtbaar is op de grafiek.

Wie alleen naar de prijs kijkt, zou kunnen denken dat Dogecoin aan kracht verliest. Maar wie iets verder kijkt dan de candles zelf, ziet signalen die dat beeld veranderen.

Doge koers beweegt weinig, netwerk juist wel

De Doge koers mag dan wel van zijn plek komen, maar is er meer activiteit dan de prijs laat zien. Data laten zien dat het aantal actieve adressen uit het niets flink is toegenomen. Dat is opvallend, zeker omdat dit gebeurt terwijl de markt zich in een afwachtende houding bevindt.

#DOGE Triangle Support Test in Progress👀 Dogecoin is holding above the lower boundary of the descending triangle formation on the 3-day timeframe🤔 The technical setup presents favorable risk-reward for buyers defending current levels👨‍💻 A successful bounce could trigger… pic.twitter.com/QE7sC2J8cB — Jonathan Carter (@JohncyCrypto) December 12, 2025

In eerdere fases van de markt werd een vergelijkbare stijging in activiteit vaak pas zichtbaar nadat de koers al in beweging was gekomen. Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren. Dat maakt deze zone extra interessant.

Dogecoin nieuws wijst erop dat nieuwe investeerders deelnemen

Recent Dogecoin nieuws meldde dat het aantal actieve wallets opliep tot ongeveer 67.500. Dat is het hoogste niveau in drie maanden tijd. Voor analisten is dat geen detail. Het laat zien dat meer partijen het netwerk weer gebruiken, of zich in ieder geval voorbereiden op beweging.

Bij een eerdere piek in netwerkactiviteit stond Dogecoin niet veel later rond $0.30. Dat betekent niet dat hetzelfde patroon zich automatisch herhaalt, maar het zet de huidige prijsactie wel in een ander perspectief.

Welke crypto kopen wanneer de markt twijfelt

De vraag welke crypto kopen komt vaak op wanneer koersen vastlopen. Dogecoin verschijnt dan regelmatig weer op lijstjes, juist omdat het sentiment zo verdeeld is. Voor sommige beleggers is dat een waarschuwing. Voor anderen juist een kans.

Het blijft belangrijk om te beseffen dat Dogecoin sterk reageert op bredere marktstemming. Besluiten van centrale banken en veranderingen in risicobereidheid kunnen hier meer invloed hebben dan individuele on-chain statistieken.

Wat gaat Dogecoin doen rond deze supportzone

De kernvraag blijft wat gaat Dogecoin doen rond de zone tussen $0.138 en $0.14. Dit niveau is meerdere keren getest en tot nu toe verdedigd. Technische signalen zoals de TD Sequential wijzen zelfs op afnemende verkoopdruk.

Tegelijkertijd ontbreekt nog een duidelijke bevestiging aan de bovenkant. Zonder een doorbraak boven $0.16 blijft het risico bestaan dat de koers opnieuw zwakte laat zien, vooral als het macrobeeld tegenzit.

Beste altcoins draaien vaak op timing

Binnen overzichten van beste altcoins blijft Dogecoin een bijzondere positie innemen. Niet vanwege technologische vernieuwing, maar vanwege herkenbaarheid en community kracht. In eerdere marktcycli bleek dat soms genoeg om onverwacht hard te stijgen.

Een positief scenario richting eind 2025 gaat uit van verbeterende liquiditeit en een terugkerende risicobereidheid. In dat geval kan een beweging richting $0.30 opnieuw binnen bereik komen. Maar zonder die omstandigheden blijft voorzichtigheid belangrijk.

Kan Dogecoin 1 dollar worden of blijft dat een mythe

De vraag kan Dogecoin 1 dollar worden keert elke cyclus terug vooral in momenten dat de Fed de rente verlaagt. Het antwoord hangt minder af van Dogecoin zelf en meer van de staat van de markt als geheel. Zo een prijsniveau zou een combinatie vereisen van extreme aandacht, sterke instroom en een brede hype fase.

Voorlopig draait het niet om dat soort doelen. De focus ligt eerst op het behouden van vertrouwen rond de huidige support en de reactie op komende macrobeslissingen.

Dogecoin staat opnieuw op een punt waar stilte misleidend kan zijn. De prijs oogt rustig, maar de onderliggende activiteit vertelt een ander verhaal. Of dit uitmondt in een beweging richting $0.30 of eerst in een nieuwe correctie, zal sterk afhangen van bredere marktontwikkelingen. Voor nu blijft het een fase waarin geduld en timing belangrijker zijn dan snelle conclusies.

