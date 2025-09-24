Een historische mijlpaal voor Cardano institutionele adoptie is bereikt nu het eerste Nasdaq-genoteerde bedrijf ADA heeft toegevoegd aan zijn treasury. Deze ontwikkeling, gecombineerd met technische analyse die een cruciale steunlijn bij 0,80 dollar bevestigt, kan de Cardano koers naar 1,14 dollar stuwen.

🚨 $ADA Treasury announced by public company Reliance Global Group (RELI)! pic.twitter.com/daWUiqmgdv — St₳ke with Pride 🌈 SPO & DRep (@StakeWithPride) September 22, 2025

Nasdaq-genoteerd bedrijf kiest voor Cardano treasury investering

Het eerste Nasdaq-genoteerde bedrijf, Reliance Global, heeft officieel Cardano gekocht voor hun bedrijfsreserve. Deze beslissing markeert een belangrijke stap in de institutionele acceptatie van ADA. De keuze voor Cardano boven andere beste altcoins toont het vertrouwen van institutionele investeerders in het netwerk.

De timing van deze treasury toevoeging komt op een cruciaal moment voor de Cardano koers. Real-world assets en institutionele adopties worden steeds belangrijker voor crypto projecten die duurzame groei nastreven.

Cardano koers technische analyse toont sterke steunlijn

We hebben voor vandaag aan de hand van dit nieuws een gloednieuwe Cardano koers voorspelling voor eind 2025. Cardano heeft net een belangrijke steunlijn geraakt bij 0,80 dollar, wat volgens onze analyse een potentiële higher-low opstelling vormt.

Als dit steunniveau houdt, blijft ADA’s positieve structuur intact. Volgens onze analyse, en de nieuwe Cardano roadmap upgrade gefocust op RWA en DeFi, mogen we een enorme Cardano pump verwachten boven de $1 dit jaar.

RWA focus versterkt Cardano’s institutionele aantrekkingskracht

De combinatie van institutionele treasury adoptie en Cardano’s focus op real-world assets creëert een krachtige groeistrategie. RWA-toepassingen maken het voor traditionele bedrijven gemakkelijker om blockchain technologie te integreren in hun operaties.

Deze ontwikkeling past perfect in de bredere trend waarbij institutionele spelers blockchain oplossingen zoeken voor praktische toepassingen. Cardano’s wetenschappelijke benadering en bewezen track record maken het een logische keuze voor conservatieve treasury managers.

Treasury trend kan meer bedrijven aantrekken

De beslissing van het eerste Nasdaq-bedrijf kan een domino-effect veroorzaken. Wanneer één gerespecteerd beursgenoteerd bedrijf een crypto toevoegt aan hun treasury, volgen anderen vaak. Deze nieuwe cryptomunten adoptie patronen hebben we eerder gezien bij Bitcoin treasury adopties.

Voor de Cardano koers betekent dit mogelijk meer institutionele vraag in de komende maanden. Treasury allocaties zijn typisch langetermijn investeringen die minder volatiel zijn dan retail trading activiteit.

Cardano verwachting positief door fundamentele factoren

De huidige Cardano verwachting wordt ondersteund door meerdere fundamentele factoren. De combinatie van institutionele adoptie, technische steun bij 0,80 dollar en RWA ontwikkelingen creëert een solide basis voor koersgroei.

De waarde van Cardano ligt niet alleen in speculatieve handel, maar in praktische toepassingen die echte problemen oplossen. Deze aanpak trekt institutionele investeerders aan die zoeken naar crypto projecten met duurzame gebruikscases.

Het 1,14 dollar koersdoel lijkt realistisch als de huidige steunlijn bij 0,80 dollar houdt. Deze technische en fundamentele samenkomst biedt een interessante kans voor investeerders die op zoek zijn naar institutioneel gedreven groei.

