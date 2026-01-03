Volgens aankondigingen van de overheid van El Salvador vergroot het in 2026 zijn nationale BTC positie en versnelt het investeringen in artificial intelligence (AI), waarbij beide worden gezien als lange termijn infrastructuur en niet als speculatie. De focus ligt dus op staatsreserves, digitale efficiëntie en soevereiniteit, niet op kortetermijnwinst. Wat betekent deze aanpak voor de Bitcoin koers?

El Salvador ziet Bitcoin als een nationale infrastructuur

El Salvador behandelt Bitcoin steeds meer als een strategisch bezit. De overheid blijft BTC voor de nationale treasury kopen, ook tijdens verschillende marktcycli. Dit past binnen een beleid waarin financiële onafhankelijkheid centraal staat en de afhankelijkheid van traditionele systemen wordt verkleind.

Deze nationale BTC strategie richt zich op custody, regelgeving en educatie. Door Bitcoin structureel in instellingen en bedrijven te integreren ontstaat er een stabielere basis voor gebruik. Voor de Bitcoin koers is dit relevant omdat het aanbod dat in staatsreserves verdwijnt niet snel op de markt terugkomt. Dat verkleint de vrij verhandelbare hoeveelheid BTC.

Daarnaast versterkt deze aanpak het beeld van Bitcoin als macro asset. Niet alleen retail investeerders, maar ook overheden en grote marktpartijen behandelen BTC zo als een lange termijn bezit.

🇸🇻EL SALVADOR TO DOUBLE DOWN ON BTC & AI El Salvador National Bitcoin Authority says it plans to actively invest in Bitcoin and AI in 2026. pic.twitter.com/iVD6hmSyjG — Coin Bureau (@coinbureau) January 2, 2026

De Bitcoin koers en de rol van staatsreserves

Als landen Bitcoin opnemen in hun treasury, verandert het krachtveld. Bitcoin whales zijn dan niet alleen grote wallets van bedrijven of fondsen, maar ook staten. Deze partijen kopen gericht en holden voor meerdere jaren.

Voor de Bitcoin koers betekent dit dat de verkoopdruk afneemt. Staatsreserves reageren immers niet op korte termijn schommelingen. Dit zorgt voor een stabielere vraagbasis, vooral in periodes waarin de liquiditeit schaars is.

On-chain data laat zien dat steeds meer BTC langdurig wordt vastgezet. Dit sluit aan bij het beleid van El Salvador en andere marktpartijen die Bitcoin als een strategisch bezit zien in plaats van een handelsinstrument.

Artificial intelligence versterkt de Bitcoin strategie

Artificial intelligence speelt ook een belangrijke rol binnen de digitale plannen van El Salvador. AI wordt ingezet voor data-analyse, openbare diensten en financiële systemen. Door AI met blockchain te combineren ontstaat er een efficiënter bestuursmodel.

Voor Bitcoin betekent dit een betere monitoring van reserves, risico’s en liquiditeit. AI maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het treasurybeheer te automatiseren en transparanter te maken. Dat verhoogt het vertrouwen in Bitcoin als staatsbezit.

Deze combinatie van AI en Bitcoin laat zien dat BTC niet losstaat van technologische ontwikkelingen, maar er juist onderdeel van is.

Wat dit voor de Bitcoin koers betekent

Het beleid van El Salvador onderstreept een bredere trend. Bitcoin wordt door grote marktspelers steeds vaker als een strategisch bezit gezien. Minder vrij aanbod en meer lange termijn BTC holders zorgen voor een structureel ander marktprofiel.

Voor de Bitcoin koers betekent dit een stevigere basis op de lange termijn, gedreven door adoptie op staatsniveau en de technologische uitbreiding rond het netwerk.

Waarom deze ontwikkeling kansen rond BTC creëert

Wanneer overheden Bitcoin als infrastructuur behandelen, groeit de vraag naar oplossingen die het netwerk schaalbaar maken. Bitcoin is veilig, maar de transacties ermee zijn traag en relatief duur.

Daar spelen nieuwe netwerklagen op in. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer-2 oplossing boven op Bitcoin die snelle en goedkope transacties mogelijk maakt. Gebruikers kunnen hun BTC inzetten binnen een ecosysteem met DeFi, NFT’s en andere toepassingen. Het $HYPER token stuurt dit netwerk aan en geeft ook governance rechten.

In de huidige pre-sale fase geldt een vaste lage instapprijs en er zijn staking beloningen beschikbaar. Zodra de financiering boven de $6,2 miljoen komt, stijgt de tokenprijs automatisch binnen 10 uur. In een wereld waarin landen Bitcoin structureel omarmen, groeit de behoefte aan dit soort schaaloplossingen.

Doe ook mee aan de crypto presale van Bitcoin Hyper en claim vandaag al je $HYPER tokens!