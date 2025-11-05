De cryptomarkt bevindt zich volgens analist Miles Deutscher in het ergste sentiment sinds de FTX-crash van 2022. Toch ziet hij geen einde van de bullmarkt in zicht. Ondanks de aanhoudende verkoopdruk, zwakke altcoins en negatieve ETF-flows blijven er volgens Deutscher vijf sterke bullish signalen die wijzen op een mogelijk herstel. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de crypto verwachting.

Crypto analist: ‘Ergste sentiment sinds FTX crash’

De cryptomarkt beleeft haar somberste periode sinds de val van FTX in 2022, stelt analist Miles Deutscher. Toch is de situatie nu anders: waar toen één enkele ramp de markt meesleurde, komt de huidige zwakte voort uit een combinatie van factoren die samen het vertrouwen ondermijnen.

De neerwaartse druk op de markt is het resultaat van een reeks negatieve signalen.

Ten eerste verkopen grote Bitcoin holders, de zogenoemde OG’s en whales, actief hun posities, vooral vanuit Azië. Deze Asian sell pressure zorgt voor extra volatiliteit en verzwakt het marktsentiment.

Is the crypto bull run over? (full breakdown + my thoughts on what to do now) This is probably the worst sentiment I’ve seen since the FTX collapse in 2022. However, this time, there isn’t a single catalyst – it’s a combination of variables that are contributing to market… — Miles Deutscher (@milesdeutscher) November 4, 2025

Daarnaast zijn de instromen in Bitcoin-ETF’s negatief geworden, een duidelijk teken dat institutionele beleggers tijdelijk gas terugnemen.

Altcoins, traditioneel de motor van speculatieve winst, presteren bovendien al maanden ondermaats. Dat komt door verwatering, gebrek aan product-market fit en het afnemen van retailinteresse. De massale liquidatie op 10 oktober was de druppel: niet alleen werden talloze posities weggevaagd, maar ook het psychologische vertrouwen kreeg een klap. Veel beleggers beseffen nu hoe beperkt de liquiditeit van veel tokens werkelijk is.

Tot slot is er de vergelijking met de aandelenmarkt. Terwijl tech- en AI-aandelen nieuwe hoogtepunten bereiken, blijft crypto achter. Nieuwe retailbeleggers, ooit de drijvende kracht achter de bull run, richten zich nu liever op aandelen. Toch blijven er ook nog genoeg bullish signalen voor een mogelijke crypto bull run.

5 bullish signalen blijven

Toch ziet Deutscher ook duidelijke tekenen van herstel aan de horizon. Ten eerste blijft Bitcoin structureel intact: de koers beweegt nog altijd boven de belangrijke 50- en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA’s), die in eerdere cycli vaak sterke koopmomenten markeerden.

Bovendien zijn er geen tekenen van euforie zichtbaar zoals in eerdere bullmarkten. Dit suggereert dat de huidige cyclus zijn piek nog niet heeft bereikt.

Daarnaast lijkt het tijdperk van krapper monetair beleid langzaam voorbij. Centrale banken stoppen met het uit de markt halen van geld en bereiden zich voor op een soepeler beleid, waarbij juist meer geld in omloop komt om de economie te stimuleren. Zulke omstandigheden zijn historisch gunstig geweest voor risicovolle beleggingen zoals crypto.

Ook blijven de rentes dalen en toont de bredere economie zich veerkrachtig, wat de investeringsbereidheid kan vergroten. Ten slotte is er politieke druk om markten te laten stijgen, vooral vanuit het kamp van Donald Trump, die duidelijk inzet op economische groei en marktvriendelijk beleid.

Wat gaat crypto doen?

Kortom, volgens Miles Deutscher bevindt de markt zich op een kantelpunt. Het recente crypto nieuws is extreem negatief, maar veel van de structurele bouwstenen van de bullmarkt blijven overeind. Bitcoin blijft technisch sterk, eerdere correcties rond de 50- en 200-daagse EMA’s bleken vaak startpunten van herstel. Er zijn geen tekenen van euforie, monetair beleid versoepelt, en historisch volgt crypto de aandelenmarkten met enige vertraging.

Wij delen die analyse: dit is geen einde, maar een pauze. Zodra liquiditeit terugkeert en vertrouwen herstelt, kunnen Bitcoin en de beste altcoins opnieuw krachtig opleven.