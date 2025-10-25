Ethereum daalt momenteel even niet, maar toch blijft de Ethereum koers onder druk staan. Na meerdere vergeefse pogingen om boven de grens van $4000 te breken, lijkt de cryptomarkt haar adem in te houden. De Ethereum koers noteert vandaag rond $3951, waarbij handelaren steeds terughoudender worden en winstnemingen de toon zetten. Wat gaat Ethereum doen?

Ethereum nieuws: investeerders raken hun vertrouwen kwijt in de Ethereum koers

Volgens het laatste Ethereum nieuws en recente on-chain gegevens is de Coin Days Destroyed (CDD) van Ethereum sterk opgelopen. Die indicator meet hoeveel oude cryptomunten weer in beweging komen, wat doorgaans betekent dat langetermijnhouders hun posities afbouwen. Deze groep geldt normaal gesproken als de ‘sterke handen’ van de markt, wat het huidige verkoopsignaal des te opvallender maakt.

De toename in verkoopactiviteit is de grootste in ruim twee maanden en wijst op een verschuiving in sentiment. Veel beleggers lijken te twijfelen aan een snel herstel van de Ethereum koers, zeker nu de bredere cryptomarkt wat van haar glans heeft verloren.

Technische signalen blijven wankel na crypto crash: wat gaat Ethereum doen?

Ook de technische indicatoren schetsen een gemengd beeld. De Relative Strength Index (RSI) bevindt zich op 71, wat erop wijst dat kopers de overhand hebben. Vaak duidt dit op een mogelijke toekomstige correctie omlaag, wat kan resulteren in een continuering of zelfs een grotere crypto crash voor de Ethereum koers.

Belangrijke steun ligt momenteel rond $3742. Zakt de Ethereum koers daaronder, dan kan een verdere daling richting $3489 volgen. Omgekeerd geldt dat een doorbraak boven de psychologische grens van $4000 ruimte kan bieden voor een herstel richting $4221 of zelfs $4900, al lijkt daar voorlopig weinig koopdruk voor.

$ETH Back in Q4 2020 we had a 2 month correction from $490, and now we are having a 2 month correction from $4900. After a ''V-shaped'' reversal. Similarities are hard to ignore. pic.twitter.com/8cL5GPalyd — Galaxy (@galaxyBTC) October 22, 2025

Ethereum daalt, maar whales grijpen hun kans tijdens de crypto crash

Toch zijn niet alle signalen negatief. Grote institutionele partijen blijven juist Ethereum bijkopen nu de Ethereum koers is afgekoeld. Zo kocht SharpLink Gaming recent nog 19.271 ETH, goed voor een geschatte waarde van ruim $3,5 miljard aan totale holdings. Ook BitMine voegde eerder deze maand meer dan 104.000 ETH toe aan zijn reserves.

Deze aankopen tonen dat grote investeerders vertrouwen houden in de langere termijn. Terwijl particuliere beleggers nerveus verkopen, lijken de smart money investeerders te profiteren van de lagere koersen.

Wat gaat Ethereum doen?

Volgens het laatste Ethereum nieuws balanceert de markt momenteel tussen zwakke technische signalen en optimisme bij institutionele kopers. Zolang de Ethereum koers steun weet te behouden boven $3742, blijft de kans op een herstel aanwezig. Maar een doorbraak omlaag kan de verkoopdruk verder opvoeren.

Voor nu lijkt de situatie helder: de korte termijn vraagt om voorzichtigheid, terwijl de lange termijn door grote investeerders nog altijd als kansrijk wordt gezien. Beleggers doen er goed aan de komende dagen de marktontwikkelingen en het Ethereum koersniveau rond de $4000 zone nauwlettend in de gaten te houden.

Nieuw project dat voortbouwt op Ethereums fundament

Terwijl de Ethereum koers schommelt, ontstaan er nieuwe cryptomunten die gebruikmaken van het netwerk. Eén opvallend voorbeeld is PEPENODE, een project dat Ethereums energiezuinige Proof-of-Stake technologie inzet op een vernieuwende manier.

PEPENODE noemt zichzelf ’s werelds eerste mine-to-earn meme coin. In plaats van fysieke mining draait alles op slimme smart contracts die staking, referral tracking en een krachtig 70% burnmechanisme automatisch afhandelen. Daardoor is er geen dure hardware of hoge elektriciteitsrekening nodig. Deelnemers bouwen virtuele hashpower op via een gamified presale waarin ze hun eigen digitale serverruimte kunnen uitbreiden en upgraden.

Met een roadmap vol on-chain mining, NFT upgrades en meme coin rewards positioneert PEPENODE zich als een interessant experiment binnen de wereld van Ethereum. Het is een mix van gebruikswaarde, communitybetrokkenheid en plezier. Voor investeerders die zoeken naar altcoins met zowel potentie als entertainmentfactor, zou dit project wel eens het volgen waard kunnen zijn.