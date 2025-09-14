Stablecoins zijn uitgegroeid tot het kloppende hart van de cryptomarkt. Ze zorgen voor liquiditeit in DeFi, dienen als handelspariteit en worden steeds vaker gebruikt voor betalingen en remittances. In 2025 zien we dat vooral Ethereum en Solana het grootste deel van de nieuwe instroom van stablecoins absorberen, en dat heeft directe gevolgen voor de Ethereum koers en Solana koers.

Wat betekent deze groei van stablecoins op Ethereum en Solana voor de ETH en SOL koersen in 2025?

Groei van stablecoins als katalysator Solana koers en Ethereum koers stijgingen

De totale hoeveelheid stablecoins in omloop is inmiddels groter dan $280 miljard, waarvan het grootste deel op Ethereum draait. Het netwerk krijgt hierdoor de status van belangrijkste afwikkelingslaag voor banken, beurzen en DeFi platforms. Toch laat Solana dit jaar de snelste groei zien. Het aantal stablecoins op dit netwerk is meer dan verdubbeld. Dat betekent dat steeds meer mensen en bedrijven Solana gebruiken voor snelle betalingen, goedkope transacties en toepassingen zoals lenen of handelen.

ICYMI: Three chains have over $10B in natively minted stablecoins: Ethereum, Tron, and Solana. pic.twitter.com/5lxqpZ1Cc0 — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) September 12, 2025

Elke keer dat iemand een stablecoin op Ethereum verstuurt, betaalt die een kleine hoeveelheid ETH als transactiekosten. Een deel van die ETH wordt door een mechanisme (EIP-1559) permanent uit de omloop gehaald. Hoe meer transacties er plaatsvinden, hoe meer ETH er wordt “verbrand” en hoe schaarser de cryptomunt wordt. Bij veel activiteit kan dit de Ethereum koers omhoog duwen.

Op Solana werkt het vergelijkbaar, maar dan met de SOL token. Wanneer stablecoins worden verstuurd of gebruikt op het Solana netwerk, worden er kleine kosten betaald in SOL. Deze kosten gaan deels naar de validators en stakers, waardoor hun beloningen stijgen. Dat creëert extra vraag naar SOL, omdat gebruikers SOL moeten kopen om transacties uit te voeren. Hoe meer activiteit, hoe meer vraag, wat de Solana koers kan ondersteunen.

Kan de Ethereum koers richting $5000?

Technisch gezien blijft $4331 een cruciaal steunniveau voor Ethereum. Zolang de Ethereum koers daar stevig boven blijft, ligt de weg open richting de all-time high rond $4956. De instroom van kapitaal in ETH fondsen en een positieve Chaikin Money Flow wijzen op toenemende koopdruk. Combineer dit met de stijgende activiteit van stablecoins en de kans op een doorbraak richting $5000 in Q4 2025 wordt steeds realistischer. Ethereum blijft het vlaggenschip van de altcoins en profiteert van de groei in DeFi, staking en tokenisatie van echte activa.

De $300 zone in zicht voor de Solana koers

Solana heeft een indrukwekkend jaar achter de rug. De Solana koers brak recent uit een symmetrische driehoek en gebruikt $200 nu als nieuwe steun. Het volgende belangrijke niveau ligt rond $260, met een potentiële breakout richting $300. Analisten wijzen daarnaast op de mogelijke goedkeuring van een Solana ETF, met een geschatte kans van 95% in 2025.

Pantera Capital is bovendien bezig met een $1,25 miljard groot Solana Co. treasury vehikel, wat de schaarste kan vergroten en institutionele adoptie kan versnellen. In een bullish scenario zou dit zelfs de deur kunnen openen naar $500 of $1000 op middellange termijn.

Ethereum en Solana als leidende altcoins naar volgende grote bull run

De groei van stablecoins op zowel Ethereum als Solana is niet slechts een liquiditeitsverhaal, maar een fundamentele drijfveer van waarde. Ethereum kan met zijn dominante positie de komende maanden richting $5000 bewegen, terwijl Solana met zijn snelle ecosysteemgroei en ETF sentiment $300 en daarboven kan bereiken. Beide netwerken staan klaar om de volgende grote bull run te leiden en lijken de belangrijkste altcoins voor Q4 2025 te worden.

Wall Street Pepe

Terwijl de Ethereum koers en Solana koers op het punt staan flink te gaan groeien, zorgt meme coins Wall Street Pepe ($WEPE) voor extra opschudding voor de twee netwerken. Dit project combineert de mentaliteit van The Wolf of Wall Street met de herkenbare Pepe cultuur. Het positioneert zich dus niet alleen als grappige meme coin, maar ook als utility token met tastbare voordelen voor zijn community.

Na een sterke lancering op Ethereum breidt Wall Street Pepe nu uit naar Solana. De Solana variant is 1:1 gekoppeld aan de ETH token, waarbij elke aankoop op Solana leidt tot een burn van de equivalente ETH tokens. Hierdoor blijft de supply schaars en de waarde beter beschermd. Als de activiteit rond $WEPE sterk genoeg toeneemt, kan dit op termijn indirect een positief effect hebben op zowel de Solana koers als de Ethereum koers.