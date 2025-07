De discussie over Ethereum ETF’s krijgt een nieuwe wending nu grote vermogensbeheerders inzetten op een nieuwe fase: het integreren van staking in hun beursgenoteerde producten. Partijen zoals BlackRock, Invesco en Fidelity hebben voorstellen ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC om hun spot-ETF’s uit te breiden met een stakingcomponent.

Met deze toevoeging zouden beleggers niet alleen meebewegen met de koers van ETH, maar ook profiteren van het rendement dat wordt gegenereerd door validators binnen het Ethereum-netwerk. Hierdoor verandert de ETF van een passieve tracker in een product dat actief waarde oplevert, wat de aantrekkingskracht voor institutionele beleggers aanzienlijk kan vergroten.

BlackRock en Invesco zetten druk op SEC

BlackRock diende recent een geüpdatete aanvraag in voor zijn iShares Ethereum Trust, waarin expliciet verwezen wordt naar staking als onderdeel van het product. Ook Invesco en Galaxy voegen staking toe aan hun beoogde ETF-strategie, waarmee ze inspelen op de vraag vanuit institutionele beleggers naar extra rendement binnen gereguleerde kaders.

JUST IN: 🇺🇸 SEC acknowledges BlackRock filing to allow staking for its spot Ethereum ETF. pic.twitter.com/BkiAClWqn5 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 29, 2025

Hoewel de SEC eerder aarzelde over het goedkeuren van dergelijke functies, wijst de timing van de aanvragen en de recente wijzigingen in ETF-regelgeving erop dat de toezichthouder nu wel ruimte laat voor evaluatie. De eerstvolgende beslismomenten staan gepland voor september, waarbij marktvolgers de kans op goedkeuring geleidelijk hoger inschatten.

Waarom staking relevant is voor beleggers

Staking vormt een kernfunctie binnen Ethereum sinds de overstap naar proof-of-stake. Validators ontvangen een beloning in ETH voor het verwerken en beveiligen van transacties. Voor particuliere gebruikers ligt de toegang tot deze inkomsten vaak ingewikkeld, maar via een ETF met stakingfunctionaliteit ontstaat de mogelijkheid om op een eenvoudige manier mee te profiteren van het netwerkinkomen.

One item left on my checklist from November… Staking in spot eth ETFs. Today, SEC acknowledged Nasdaq 19b-4 for staking in iShares Ethereum ETF. My guess? This is next on SEC's hit list. Sooner rather than later. Before any addn'l spot crypto ETFs. https://t.co/40brAYlrI0 — Nate Geraci (@NateGeraci) July 30, 2025

Voor institutionele partijen opent staking ook een extra laag in de beleggingscase. In plaats van enkel in te zetten op koersstijging, ontstaat een gecombineerd rendement uit waardegroei én netwerkdeelname. Dat past binnen de bredere trend waarin grote vermogensbeheerders zoeken naar exposure met directe koppeling aan netwerkactiviteit.

SEC bekijkt technische en juridische implicaties

Toch ligt goedkeuring niet direct voor de hand. De SEC onderzoekt of staking binnen een ETF voldoende transparant en controleerbaar functioneert. Daarbij kijkt men naar risico’s zoals slashing (verlies van gestakete ETH bij fout gedrag van validators), de manier van validatorselectie (wie het netwerk beheert namens beleggers) en het beheer van private keys (de digitale sleutels die toegang geven tot de gestakete fondsen).

Ook speelt de vraag of gestakete assets nog voldoende liquide zijn, dus of ze snel en eenvoudig verhandeld kunnen worden binnen een beursfonds.

Ondanks die vraagstukken groeit het vertrouwen in een oplossing. Toezichthouders in landen zoals Hongkong en Zwitserland hebben eerder laten zien dat staking binnen gereguleerde structuren mogelijk is. Ook in de Verenigde Staten ontstaan signalen dat de houding versoepelt, vooral nu Ethereum steeds vaker wordt erkend als stabiele digitale infrastructuur.

Ethereum bouwt door terwijl besluit nadert

Ondertussen blijft Ethereum zich technisch ontwikkelen. Layer 2-netwerken zoals Arbitrum en Base groeien door, de dApp-activiteit stijgt en het aantal validators bereikt nieuwe hoogtepunten. Die dynamiek versterkt het fundament onder staking en vergroot de relevantie van ETF’s die hierop inspelen.

Analisten beschouwen een mogelijke goedkeuring dan ook niet alleen als een winst voor beleggers, maar ook als bevestiging van Ethereum’s institutionele volwassenheid.

