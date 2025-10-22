De Ethereum Foundation heeft meer dan $654 miljoen aan ETH verplaatst. Dat nieuws zorgde meteen voor paniek in de markt. De Ethereum koers zakte, en op sociale media ging het los. Verkoopt de Foundation massaal? Maar is dat wel zo? En waarom daalt Ethereum precies?

160.000 ETH in beweging

On-chain data van Arkham Intelligence liet zien dat de Ethereum Foundation zo’n 160.000 ETH naar een andere wallet stuurde. Dat adres is eerder gebruikt voor verkopen, waardoor de link snel gelegd werd. Toch is er nog niets verkocht. Volgens de Foundation gaat het om een geplande walletmigratie, niet om een dump.

THE ETHEREUM FOUNDATION JUST TRANSFERRED $650M $ETH The Ethereum Foundation just transferred $654M of ETH to a wallet used for selling in the past. This wallet has only made significant transfers to:

Kraken Deposit

SharpLink Gaming

A Multisig that sells ETH pic.twitter.com/hqdQINzx0P — Arkham (@arkham) October 21, 2025

Toch voelt het anders als er in één keer meer dan een half miljard dollar verschuift. In crypto draait alles om vertrouwen. En dat vertrouwen werd deze week getest, zeker nu ETH daalt, terwijl het sentiment al broos is.

Waarom deze transactie zoveel stof doet opwaaien

De timing is opvallend. De markt is de laatste weken onrustig en de ETH koers stond juist op het punt van herstel. Zo’n grote beweging zonder uitleg zorgt dan voor paniek. Traders dachten meteen aan verkoopdruk, terwijl daar nog geen bewijs voor is.

Volgens mededirecteur Hsiao-Wei Wang ging het om interne herstructurering van wallets. Iets wat vaker gebeurt binnen grote stichtingen. Waarom precies nu en waarom in één keer?

Geruchten over onderbetaalde Ethereum ontwikkelaars

Er speelt meer. De discussie over het loon van Ethereum ontwikkelaars laait weer op. Oud-lead developer Péter Szilágyi vertrok onlangs met harde woorden richting de Ethereum Foundation. Hij zei dat hij in zes jaar tijd maar $625.000 verdiende, terwijl de marktkapitalisatie van Ethereum explodeerde.

Daarom denken sommigen dat de Foundation met deze miljoenen een ontwikkelaarsfonds aanlegt. Geld om loyale bouwers beter te betalen. Anderen vermoeden juist dat er verkoopplannen zijn om de kaspositie te versterken. Feiten ontbreken nog en het blijft gissen.

Vitalik Buterin blijft stil

Ook oprichter Vitalik Buterin heeft zich niet direct over de situatie uitgesproken. Eerder liet hij wel weten dat de Foundation “meer transparant moet zijn” over zijn financiën. Toch lijkt hij niet betrokken bij deze specifieke transactie. Het blijft dus onduidelijk of de top van de organisatie hier actief achter zit.

Wat betekent dit voor de Ethereum koers?

De ETH koers reageerde heftig, maar niet structureel. Kort na het nieuws zakte de koers licht, daarna stabiliseerde het weer. Zolang de verplaatste ETH niet op beurzen verschijnt, is er geen directe verkoopdruk. De markt reageert dus vooral op angst en geruchten.

$ETH This is the most bullish setup since 2017. $10,000 is programmed in Q4. pic.twitter.com/zcTajlpw3I — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) October 21, 2025

Belangrijk is waar de coins naartoe gaan. Zodra ze op gecentraliseerde exchanges zoals Kraken of Binance belanden, kun je pas spreken van echte verkoopdruk. Tot die tijd is het vooral speculatie. Bekijk hier de Ethereum koersverwachting voor de lange termijn.

Is dit echt de reden waarom Ethereum daalt?

Niet helemaal. De recente daling van ETH komt door een mix van factoren zoals winstnemingen, lagere liquiditeit en nervositeit rond macro-economische data. De beweging van de Ethereum Foundation versterkt vooral het gevoel van onzekerheid.

Toch is het logisch dat beleggers opletten. Een stichting die zoveel ETH beheert, heeft invloed. Transparantie over verkopen en uitgaven zou veel onrust kunnen voorkomen.

Nog geen reden tot paniek

Er is $654 miljoen aan ETH verplaatst, maar nog niet verkocht. De Ethereum Foundation zegt dat het om walletmigratie gaat, maar de markt blijft sceptisch. De timing, de omvang en de eerdere onvrede binnen het team zorgen voor spanning.

Of dit echt de reden is waarom Ethereum daalt, weten we pas als blijkt dat die coins ook echt verkocht worden. Tot die tijd blijven het vooral speculatie en emotie die de ETH koers sturen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor aankomend altseason.

