De weg naar een nieuwe Ethereum all-time high ligt wagenwijd open. Dat is althans de verwachting van menig crypto analist, nu de Ethereum koers boven de $4300 is uitgekomen. Sommige traders verwachten zelfs dat dit de start vormt van een geheel nieuw altcoin season. Wat is de Ethereum verwachting?

Ethereum koers op weg naar records?

De Ethereum all-time high staat momenteel nog op $4891,70, een waarde die op 16 november 2021 gehaald werd. Waar veel andere tokens erin slaagden om in de recente rally’s overtuigende nieuwe hoogste waardes neer te zetten, bleef ETH toch steken bij het oude hoogtepunt.

Dit hoeft echter niet lang zo te blijven, want de afgelopen weken is de ETH koers tot steeds dichter bij de Ethereum all-time high gekomen. Eerder deze week werd voor het eerst in lange tijd de $4300 opnieuw gehaald, en vandaag lijkt ook de $4400 ETH koersweerstand te zijn omgezet in support.

Hiermee hoeft de token nog maar 10% te groeien om de Ethereum all-time high in te halen. Wat is de Ethereum verwachting?

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de ETH koers haar oude all-time high zal inhalen, dat is althans de verwachting van menig crypto analist.

Zo ziet Lord Hawkins dat er sprake is van een buy program volgens het Wyckoff patroon. Het komt erop neer dat de Ethereum koers enige maanden lang in een accumulatie range zat, waardoor constant verkoopdruk moest worden opgevangen. Nu de token boven deze range uitgegroeid is, kan dat zorgen voor een enorme doorbraak.

Hawkins voorziet een groei naar $6000 als het eerstvolgende doel.

#ETH started a buy program. Could see $6k next pic.twitter.com/w8IUZrMDrw — Lord Hawkins (@lorde_skinwah) August 9, 2025

Ook de Nederlandse crypto analist Crypto Rover is bullish op de ETH koers. Zijn Ethereum verwachting is dat de token binnenkort de $8000 kan halen.

Crypto analist Nilesh Rohilla is nog positieve gestemd, en gaat zelfs uit van een groei naar minimaal $10.000 in het komende halfjaar.

This may help you to draw further move.. Minimum $10,000 , bull case $16k- $20k in next 6-8 month..#bitcoin jump $3000 to $19500 in 5 month in Aug-Dec2017. Imagine if $eth give same move.. pic.twitter.com/AgV9Drx39F — Nilesh Rohilla (@nilesh_rohilla) August 9, 2025

Hij gaat uit van historische bewegingen binnen de ETH koers, en kijkt daarbij met name naar de bull runs van 2021 en 2017. In zijn analyse wordt hij wel door enkele traders terechtgewezen: de hogere marktkapitalisatie nu maakt het volgens hen onmogelijk om resultaten te halen die 1-op-1 gelijklopen met die uit het verleden.

Nilesh verwerpt deze kritiek met het (ietwat lauwe) argument dat Ethereum baanbrekende technologie is en dat zijn Ethereum verwachting zodoende uit zal komen.

Nu in Ethereum koers stappen?

Het kan erg verleidelijk zijn om nu in de Ethereum koers te stappen: de token zit in een goede flow, de Ethereum verwachting is positief en binnenkort kan er zelfs sprake zijn van een nieuwe all-time high.

Wel lijken de zorgen van investeerders omtrent de marktkapitalisatie van Ethereum terecht. Een marktkapitalisatie van $528 miljard is te groot voor forse groei. Wanneer ETH stijgt, zal dit nog hooguit met 100 à 200% zijn in de komende cycle.

Veel traders zullen bovendien tijdig hun winst uit de ETH koers halen en dit herinvesteren in diverse kleinere altcoins, met het oog op hogere rendementen. Dit kan een altseason veroorzaken.

Tijdens zo’n season zijn het vaak nieuwe cryptomunten die de beste resultaten halen. Ook meme coins doen het tijdens een dergelijke periode erg goed.

