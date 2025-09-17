De Federal Reserve lijkt in 2025 nog 2 tot 3 renteverlagingen door te voeren. Dit vooruitzicht kan volgens experts een katalysator zijn voor een nieuwe crypto-rally. Vooral Ethereum ($ETH) profiteert van toenemende institutionele instroom en een sterk technisch plaatje. Analisten voorspellen zelfs een mogelijke koers­ explosie richting nieuwe hoogtes. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de beste altcoin.

Fed met nog 2 tot 3 renteverlagingen in 2025?

Morgan Stanley en Deutsche Bank verwachten dat de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar bij al haar drie resterende vergaderingen de rente zal verlagen, nadat cijfers van deze week wezen op een afnemende inflatiedruk.

De twee zakenbanken schreven vrijdag in afzonderlijke notities dat ze nu rekenen op een renteverlaging van 25 basispunten bij de vergaderingen in september, oktober en december.

Eerder gingen beide partijen nog uit van één verlaging van 25 basispunten in september en één in december.

De Fed wordt breed verwacht vandaag een nieuwe versoepelingscyclus te starten, de eerste sinds de renteverlaging van 25 basispunten in december 2024, na recente data die wijzen op een vertragende arbeidsmarkt.

Vorige maand gaf Fed-voorzitter Jerome Powell al aan dat een renteverlaging mogelijk was tijdens de beleidsvergadering van 16 en 17 september, onder verwijzing naar toenemende risico’s op de arbeidsmarkt, terwijl hij tegelijk waarschuwde dat inflatie een bedreiging bleef.

Volgens Morgan Stanley geven de huidige marktomstandigheden de Fed de ruimte om sneller richting een neutraal rentebeleid te bewegen.

De Wall Street-bank verwacht dat de Fed vanaf vandaag vier opeenvolgende verlagingen van 25 basispunten zal doorvoeren, tot en met januari, gevolgd door nog eens twee verlagingen in april en juli 2026.

Ethereum kan profiteren van renteverlaging

Lagere rentes maken kapitaal goedkoper en zorgen ervoor dat beleggers vaker kiezen voor risicovollere activa zoals crypto. Vooral Ethereum staat daarbij centraal, nu institutionele partijen hun posities steeds verder uitbreiden.

Recent onderzoek van Standard Chartered benadrukt dat Ethereum beter gepositioneerd is dan concurrenten als Bitcoin ($BTC) en Solana ($SOL). Waar Bitcoin-treasuries langzaam verzadigd raken en Solana kwetsbaar blijft door beperkingen vanuit aandeelhouders, biedt Ethereum aantrekkelijke staking-yields en een sterke institutionele verankering. Dit creëert gezonde koopdruk.

Een opvallend voorbeeld is BitMine Immersion, dat inmiddels bijna 5% van het totale $ETH-aanbod in handen heeft. Het bedrijf kocht recent nog voor $358 miljoen extra Ethereum en blijft ondanks de al enorme holdings verder accumuleren.

Ook BlackRock liet zich niet onbetuigd: de grootste vermogensbeheerder ter wereld investeerde $363,2 miljoen in Ethereum, volgens analist Ash Crypto. Dit bevestigt dat $ETH steeds vaker wordt gezien als digitale infrastructuur in plaats van puur speculatieve belegging. BREAKING: 🇺🇲 BLACKROCK JUST BOUGHT $363.2 MILLION WORTH OF ETHEREUM. WHALES ARE BUYING!!🚀 pic.twitter.com/J6rD3RF60f — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 16, 2025

Expert voorspelt crypto koers explosie

De huidige koersontwikkeling van Ethereum blijft boven de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $4275. De cryptocurrency respecteert een oplopende trendlijn die de opwaartse structuur in stand houdt.

Analist Javon Marks identificeert $4811 als een cruciaal uitbraakniveau. Ethereum testte deze weerstand onlangs, maar trok zich daarna iets terug naar de huidige niveaus. Technische patronen suggereren dat een terugkeer naar dit niveau zeer waarschijnlijk is. Een overtuigende doorbraak boven $4811 kan aanzienlijk opwaarts momentum ontketenen.

Als dit scenario zich voltrekt, projecteert Marks een potentiële rally van 77% vanaf de huidige koers. Dit zou Ethereum richting $8557 brengen, het volgende belangrijke weerstandsniveau.

