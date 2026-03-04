De Ethereum koers handelt op 3 maart 2026 rond $2.030 en dat is ver onder het 200 daags gemiddelde. Crypto analist Merlijn The Trader deelde op X een analyse van de Mayer Multiple, een indicator die de verhouding meet tussen de huidige koers en dat 200 daags gemiddelde.

Volgens zijn grafiek bevindt ETH zich nu in de blauwe DCA accumulatiezone. Dat is hetzelfde niveau van waaruit Ethereum eerder rally’s van 352% en 5.292% startte.

ETHEREUM IS BACK WHERE FORTUNES ARE MADE. Not when it trends.

Not when it’s on CNBC. When nobody cares. Historically: Low Mayer Multiple: Accumulate

High Mayer Multiple: Take profits Cycle alpha isn’t predicting tops.

It’s buying when it feels wrong. pic.twitter.com/CF0d5s6oU5 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) March 3, 2026

Wat gaat Ethereum doen volgens de Mayer Multiple?

De Mayer Multiple werkt simpel. Wanneer de waarde onder 1 zakt, noteert een coin onder zijn langetermijntrend. Hoe lager de waarde, hoe groter de korting ten opzichte van het gemiddelde. Op dit moment zit Ethereum diep in de blauwe zone, wat Merlijn de “steal zone” noemt.

Historisch gezien kochten grote beleggers juist in deze fase. De vorige keer dat ETH in dezelfde zone lag, volgde een stijging van 5.292%. De keer daarvoor was het 352%. Dat betekent niet dat hetzelfde nu gegarandeerd gebeurt. Maar het patroon is opvallend voor iedereen die de Ethereum verwachting op langere termijn volgt.

Ethereum nieuws: Glamsterdam upgrade nadert

Naast de technische signalen speelt er ook fundamenteel Ethereum nieuws. Vitalik Buterin presenteerde op 27 februari 2026 acht Ethereum Improvement Proposals voor de Glamsterdam hardfork. Deze upgrade staat gepland voor de eerste helft van 2026 en richt zich op drie pijlers:

Schaalbaarheid : de gaslimiet stijgt richting 200 miljoen, wat meer transacties per blok mogelijk maakt. Daarnaast legt de upgrade de basis voor parallelle transactieverwerking.

: de gaslimiet stijgt richting 200 miljoen, wat meer transacties per blok mogelijk maakt. Daarnaast legt de upgrade de basis voor parallelle transactieverwerking. Lagere kosten : gaskosten voor smart contracts dalen met bijna 79%. Dat maakt DeFi en tokenisatie op Ethereum goedkoper.

: gaskosten voor smart contracts dalen met bijna 79%. Dat maakt DeFi en tokenisatie op Ethereum goedkoper. Decentralisatie: block building verschuift van externe partijen naar het protocol zelf via enshrined Proposer Builder Separation. Dit vermindert de invloed van MEV en vergroot de weerstand tegen censuur.

Finally, the block building pipeline. In Glamsterdam, Ethereum is getting ePBS, which lets proposers outsource to a free permissionless market of block builders. This ensures that block builder centralization does not creep into staking centralization, but it leaves the… — vitalik.eth (@VitalikButerin) March 2, 2026

De Ethereum Foundation test al meerdere EIP’s op Devnet 4 en werkt aan de overgang naar Devnet 5. Na Glamsterdam volgt later in 2026 de Hegotá upgrade, gericht op opslagefficiëntie via Verkle Trees.

Crypto verwachting: hoe nu verder met ETH?

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

De combinatie van een historisch sterke accumulatiezone en een grote upgrade maakt dit een interessant moment voor de Ethereum koers. Crypto analist Merlijn stelt dat wie wacht op het perfecte instapmoment vaak te laat is. Zijn advies is om via dollar cost averaging posities op te bouwen. Zijn langetermijndoel ligt tussen $10.000 en $20.000.

Toch zijn er risico’s. De bredere markt staat onder druk door geopolitieke spanningen en macro onzekerheid. Ethereum moet eerst boven de $2.400 breken om de neerwaartse structuur te doorbreken. Zonder dat bevestigingssignaal blijft een scenario van zijwaartse beweging mogelijk. Wie overweegt welke crypto kopen het beste past bij de huidige markt, doet er goed aan beide scenario’s mee te wegen.

De komende weken worden bepalend. Als Glamsterdam op schema blijft en de markt herstelt, kan de accumulatiezone opnieuw het startpunt zijn van een forse rally. Maar garanties bestaan niet in crypto. Doe altijd eigen onderzoek en beleg alleen wat je bereid bent te verliezen. Een goed startpunt is het kiezen van een betrouwbare crypto broker om veilig in te stappen.