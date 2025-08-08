De Ethereum koers beweegt zich richting de psychologische grens van $4000, en staat daarmee opnieuw in de schijnwerpers. In de afgelopen 24 uur is ETH met bijna 3% gestegen tot rond de $3720, waarmee de wekelijkse verliezen zijn teruggedrongen. Nu meerdere technische en on-chain indicatoren positief wenden, lijkt een breakout dichterbij dan ooit.

Toename van accumulatie

Een van de sterkste signalen komt van de HODL Waves data. Hieruit blijkt dat wallets die ETH 1 tot 3 maanden vasthouden nu 11,93% van het totale aanbod bezitten, een stijging van 9,57% eerder deze maand. Deze groep investeerders is doorgaans actief tijdens consolidatiefases en speelt een belangrijke rol bij het initiëren van rally’s.

Volgens analisten duidt deze stijging op hernieuwd vertrouwen in ETH en verhoogde koopdruk. Deze kortetermijnholders hebben eerder marktbewegingen in gang gezet bij soortgelijke koersen.

Een ander positief signaal komt van de SOPR (Spent Output Profit Ratio). Deze metric meet of verkochte ETH winst geeft. Een dalende SOPR terwijl de koers stijgt, betekent dat traders hun winst niet direct verzilveren, een teken van vertrouwen en potentiële bodemvorming.

De laatste keer dat dit patroon zich voordeed (eind juli) volgde een koersstijging van meer dan 10%. Als deze trend zich doorzet, kan ETH hard richting $4.000 versnellen.

Verzwakte weerstand boven $3720

Ook de weerstandszones boven de huidige koers lijken mee te werken. On-chain data van IntoTheBlock laat zien dat slechts 11,95 miljoen adressen ETH kochten in de zone net boven de huidige koers. Hierdoor is de verkoopdruk richting $3937 relatief beperkt, wat de kans op een breakout vergroot.

Technisch gezien is $3937 het laatste serieuze obstakel voor de grens van $4000. Eerdere afwijzingen in maart en december 2024 kwamen vanuit deze zone, maar ETH heeft sindsdien structureel boven $3300 gehandeld. Een doorbraak boven $3937 zou niet alleen psychologisch belangrijk zijn, maar ook de weg vrijmaken voor nieuwe highs in Q4.

Versterkte futures en spot vraag

Naast on-chain data bevestigen ook derivatenmarkten de opwaartse druk. Open interest in Ethereum futures is gestegen met 9% ten opzichte van vorige week. Daarnaast is institutionele spot vraag via platforms zoals Coinbase Prime en Fidelity Digital blijft toenemen. Deze combinatie van derivatenactiviteit en directe aankopen ondersteunen het idee van een duurzame rally.

Met Bitcoin, die zijwaarts beweegt rond $116.000, neemt Ethereum nu het voortouw. Als de huidige indicatoren standhouden en het volume blijft stijgen, zou een rally naar en voorbij de $4000 relatief snel kunnen gebeuren.

Ethereum has arrived at an EXTREMELY important level of resistance. Over the past 4.5 years, $ETH has been rejected here 6 times and dropped 30-75% each time. The one time $ETH broke above, it went on to set its all time high. Ethereum bulls NEED to break this resistance. pic.twitter.com/iHyTkTtrr7 — Satoshi Stacker (@StackerSatoshi) August 8, 2025

Voor traders en investeerders blijft het belangrijk om de zones rond $4000 scherp in de gaten te houden. Een overtuigende sluiting boven die niveaus kan de Ethereum koers klaarmaken voor een nieuwe bullish fase richting $4200, mogelijk zelfs hogere doelen voor het einde van het jaar.

