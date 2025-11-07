De ETH koers beweegt voorlopig stabiel, terwijl het Ethereum netwerk een nieuwe all-time high neerzette van 24.192 transacties per seconde (TPS). Die piek is vooral te danken aan de sterke groei van Layer-2 netwerken zoals Lighter, dat sinds de lancering al zo’n 4.000 transacties per seconde verwerkt. Door deze schaalupgrade registreert Ethereum momenteel de hoogste netwerkactiviteit ooit. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort weer verder oplopen?

Ethereum koers en de rol van Layer-2 netwerken hierop

De toename in transacties is vooral te danken aan de snelle groei van Layer-2 oplossingen. Lighter leverde daarbij de grootste bijdrage met 3.616,9 TPS, terwijl ook Base, Soneium, Arbitrum One en OP Mainnet hogere volumes noteerden. Dankzij deze netwerken worden transacties sneller en goedkoper buiten de hoofdketen verwerkt en vervolgens gebundeld op het Ethereum mainnet.

Volgens on-chain data blijft het gemiddelde netwerkverkeer boven de 4.000 TPS. Dat wijst op een toenemende adoptie van Layer-2 technologie. Deze ontwikkeling laat zien dat Ethereum zich blijft aanpassen aan een hogere gebruiksdruk en meer transacties kan verwerken zonder prestatieverlies.

De hogere netwerkactiviteit heeft bovendien directe gevolgen voor de waarde van ETH. Meer gebruik betekent namelijk dat er meer transactiekosten in ETH worden betaald, wat de vraag naar het Ethereum-token vergroot.

$ETH hits record 24,192 TPS, driven by L2 Lighter processing around 4,000 transactions per second since launch pic.twitter.com/t9AfJEScYJ — NekoZ (@NekozTek) November 6, 2025

Technische indicatoren tonen herstel in ETH koers

Volgens marktgegevens lag de ETH koers de afgelopen 24 uur iets lager rond $3.300. Over de afgelopen week verloor het token ruim 12%, terwijl de maanddaling bijna 25% bedroeg.

De Relative Strength Index (RSI) staat rond 37, wat duidt op een zwakke maar afnemende verkoopdruk. Een RSI onder de 40 betekent dat een token dicht bij een oversold niveau komt, wat vaak voorafgaat aan een herstel.

Ook de MACD indicator laat een lichte opwaartse kruising zien. Dit wijst erop dat het neerwaartse momentum afneemt en de bulls opnieuw terrein winnen.

Historische ETH patronen ondersteunen bullish vooruitzichten

Historical ETH patterns show that major rallies are often preceded by a brief breakdown. The recent dip fits that structure: bears are taking profit while bulls are accumulating. If buying pressure holds, a new upward ETH wave could follow.

