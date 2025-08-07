De Ethereum koers steeg deze week met 6,41% en laat daarmee zowel Bitcoin als Solana achter zich. In een week waarin de crypto markt gemengd presteert, lijkt ETH de favoriet onder investeerders. Staan we aan het begin van een kapitaalverschuiving binnen de markt?

Ethereum koers presteert beter dan Bitcoin en Solana

Op het moment van schrijven ligt de ETH koers ruim 6% hoger dan vorige week. Dat terwijl de Bitcoin koers vrijwel vlak bleef en Solana zelfs licht daalde. Ethereum vond eerder deze week steun rond de $3.556 en begon vanaf daar aan een sterke opmars. De koers brak door belangrijke weerstandsniveaus rond $3580 en $3700, met een piek net onder de $3858.

Technische indicatoren wijzen op nieuwe kracht. De MACD kruist bullish en de RSI staat op 76, wat meestal duidt op opwaartse druk. Ethereum beweegt weer boven het 100-uurs gemiddelde, wat de korte termijn trend ondersteunt.

Afvlakkende realized cap bij Bitcoin en Solana

Tegelijkertijd zien we een opvallend patroon bij de crypto markt. De realized cap groei, een metric die de waarde van actieve coins meet, stagneert bij zowel Bitcoin als Solana. Dat kan erop wijzen dat het momentum bij deze grote assets afneemt. Waar BTC eerder nog profiteerde van ETF gerelateerd nieuws, blijft nieuwe inflow nu uit. Voor Solana lijken eerdere koersstijgingen vooral gestuurd door speculatie, die nu afzwakt.

Het contrast met de recente kracht van Ethereum is duidelijk. Die groei komt niet alleen van particuliere beleggers, maar ook van grotere partijen.

Stijgende institutionele interesse voor Ethereum

Een belangrijke factor in de recente Ethereum koersstijging is de toename van institutionele interesse. Verschillende signalen wijzen op grotere bedragen die via spot ETF’s naar Ethereum vloeien. Ook speelt staking een rol. ETH biedt beleggers de kans om passief rendement te behalen, iets wat Bitcoin niet heeft. In een markt waar risico’s toenemen, zoeken partijen naar assets die cashflow genereren.

Daarnaast raken grote investeerders langzaam uitgekeken op meme coins, die het momentum lijken te verliezen. Dat kapitaal zoekt nu betrouwbaardere projecten op, zoals Ethereum. Dat versterkt het idee dat er een crypto verwachting is dat ETH de komende tijd beter zal presteren dan andere coins.

Eerste signalen van Altseason

Als we kijken naar het bredere plaatje binnen de crypto markt, dan lijkt deze verschuiving een mogelijk begin van een altseason. Ethereum trekt steeds meer kapitaal aan, terwijl kleinere projecten en tokens achterblijven. Historisch gezien begint zo’n altseason vaak met een sterke prestatie van ETH ten opzichte van BTC. De komende weken zullen bepalen of deze trend zich voortzet.

Voor nu is het duidelijk, Ethereum pakt het momentum, terwijl Bitcoin en Solana even pas op de plaats maken. Dat maakt van de ETH koers het punt om in de gaten te houden.

