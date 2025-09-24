Nieuwe on-chain data laat zien dat de grootste Ethereum wallets hun bezittingen de afgelopen week flink hebben afgebouwd. Volgens Nansen is de balans van de honderd grootste ETH wallets met ongeveer 10% gedaald. Deze beweging wijst op een duidelijke afname van vertrouwen onder grote marktspelers. Zal de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Grote ETH wallets verlagen hun Ethereum holdings

De honderd grootste ETH wallets hebben in korte tijd een aanzienlijk deel van hun Ethereum tokens verkocht. Deze groep beheert een groot deel van het totale aanbod en hun handelsgedrag wordt vaak als richtinggevend gezien.

De daling van 10% in hun gezamenlijke balans geeft aan dat er daadwerkelijk behoorlijk wat ETH de markt in is gebracht. Dit vergroot de druk op de Ethereum koers en maakt de kans groter dat het belangrijke niveau rond $4.000 getest wordt.

Ethereum koers beïnvloed door teruglopende whale activiteit

Naast de daling in top ETH wallets neemt ook de activiteit van de whales af. Wallets met meer dan $1 miljoen aan ETH hebben hun posities met ruim 200% verminderd. Gezamenlijk houden zij nu nog 19.577 ETH vast, ter waarde van ongeveer $66,2 miljoen.

De whale bewegingen worden scherp gevolgd door retail investeerders. Wanneer grote marktspelers hun posities verkleinen, leidt dit immers vaak tot onzekerheid en kan het kleinere investeerders aansporen om ook te verkopen. Dit versterkt de neerwaartse druk op de Ethereum koers.

Mogelijke scenario’s rond de Ethereum koers

De Ethereum prijs staat momenteel rond $4.170. In de afgelopen 24 uur steeg de prijs zeer licht, maar over de afgelopen week is er sprake van een daling van circa 8%. Op maandbasis ligt het verlies zelfs op bijna 13%.

Wanneer er echter weer voldoende vraag naar ETH ontstaat, kan de Ethereum koers zich herstellen en opnieuw in de richting van $4.497 bewegen. Of dit inderdaad gebeurt, hangt af van de bereidheid van de bulls om de huidige grote verkopen op te vangen.

