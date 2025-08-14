Ethereum staat opnieuw in de spotlights nadat Standard Chartered Bank zijn langetermijnverwachting voor de ETH koers drastisch heeft verhoogd. Volgens de nieuwste analyse van Geoff Kendrick (hoofd digital assets research bij de bank) kan Ethereum in 2028 oplopen tot een koers van maar liefst $25.000, ruim zes keer hoger dan het huidige niveau.

De drijvende kracht achter deze extreem bullish verwachting zit ‘m in de explosieve groei van de stablecoin markt. Gaat de Ethereum koers ook daadwerkelijk exploderen?

Van $4700 naar $25.000

Op 13 augustus verhoogde Standard Chartered zijn prognose voor 2025 van $4000 naar $7500, en de verwachting voor 2028 zelfs van $7500 naar $25.000. Dit zou een stijging van bijna 60% betekenen boven Ethereums eerdere all-time high van $4878. Volgens Kendrick wordt deze opwaartse prognose ondersteund door toenemende institutionele vraag, duidelijkere regelgeving, en Ethereum’s rol als infrastructuur voor DeFi en smart contracts.

De goedkeuring van de Amerikaanse GENIUS Act, die een wettelijk kader schept voor stablecoins gekoppeld aan de dollar, speelt hierin een cruciale rol. Standard Chartered verwacht dat de stablecoin sector tegen eind 2028 zo’n acht keer groter zal zijn dan nu, met een directe impact op transactiekosten en daarmee de vraag naar ETH.

Stablecoins en de markt

Omdat het merendeel van de stablecoins wordt uitgegeven en verhandeld op het Ethereum netwerk, zou een groeiende markt direct leiden tot hogere inkomsten uit transacties en een stijgende vraag naar ETH als gas-token. De bank ziet daarnaast dat Ethereum steeds meer wordt gebruikt voor high value transacties. Vooral in combinatie met traditionele financiële instellingen die de blockchaintechnologie beginnen te omarmen.

Een ander punt in de analyse is dat Ethereum treasuries (ETH die in bedrijfsreserves worden bewaard) in de toekomst mogelijk 10% van de totale supply kunnen vormen. Dit zou de liquiditeit verkleinen en daarmee de koers kunnen versterken.

Only 4 of 2017’s top 10 cryptos remain in the top 10 today. Stablecoins weren’t even in the top 10. ETH has outperformed BTC over the same timeframe. What will this table look like 8 years from now? https://t.co/BynDT2FCfy pic.twitter.com/ZBX4usO1BL — s4mmy (@S4mmyEth) August 14, 2025

Standard Chartered staat niet alleen in zijn optimisme. Fundstrat’s Tom Lee ziet Ethereum naar $16.000 stijgen, terwijl Bitwise CIO Matt Hougan spreekt van een “Ethereum demand shock”, waarbij institutionele aankopen via ETF’s en corporate treasuries het nieuwe aanbod tot wel zeven keer zouden overstijgen.

Bedrijven zoals Bitmine en Sharplink Gaming voegen inmiddels grote hoeveelheden ETH toe aan hun reserves, wat de trend bevestigt dat Ethereum naast Bitcoin een vaste plek krijgt in bedrijfsbalansen.

Kan de Ethereum koers naar $25.000?

Hoewel de voorspelling indrukwekkend is, wijzen critici erop dat dit scenario uitgaat van ambitieuze adoptie. Het succes hangt af van meerdere factoren: de snelheid waarmee stablecoins wereldwijd worden geaccepteerd, Ethereum’s vermogen om problemen omtrent schaalbaarheid op te lossen via upgrades zoals Danksharding, en de mate waarin institutioneel kapitaal de markt blijft binnenstromen.

Mocht de stablecoin markt inderdaad een achtvoudige groei realiseren en Ethereum zijn leidende positie in DeFi behouden, dan lijkt een koers van $25.000 ineens minder onrealistisch. Maar in een markt die bekendstaat om zijn volatiliteit, blijft voorzichtigheid geboden.

