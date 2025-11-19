De ETH koers had de afgelopen week last van druk. Maar toen kwam het grote Ethereum nieuws van DevCon. Het team van Vitalik heeft de modulaire privacy upgrade Kohaku aangekondigd. Deze upgrade kan direct impact hebben op de Ethereum koers. Wat gaat Ethereum doen in 2025? Deze upgrade brengt op-in privacy naar wallets en is naar zeggen de laatste fase in de privacytransformatie van Ethereum.

Ethereum nieuws draait om privacy upgrade Kohaku

Tijdens DevCon liet de Ethereum Foundation voor het eerst live de werkende versie zien van Kohaku. De toolkit maakt het mogelijk om privacy als standaard optie in elke wallet te bouwen. Hier zijn geen extra plug-ins voor nodig of tussenpersonen. Dit betekent dus dat elke gebruiker zelf bepaalt wanneer transacties zichtbaar zijn. En dat is iets wat tot nu toe nog ontbrak op het Ethereum netwerk.

Kohaku ondersteunt ook fund pools via protocollen als Railgun en Privacy Tools. Deze tools kunnen saldo afschermen, zonder dat auditability verdwijnt. Dat is erg belangrijk voor gebruikers, omdat veel privacy chains worden gezien als hoog risico door regulators. Ethereum kiest voor opt-in privacy met ZK-technologie. Hierdoor kunnen gebruikers hun gegevens beschermen, terwijl ze binnen de regels blijven.

Deze upgrade sluit precies aan bij de waarschuwing die Vitalik eerder gaf. Hij sprak toen over open blockchains zonder privacy dat ze ingehaald konden worden door gecentraliseerde alternatieven die wel bescherming konden bieden.

ETH koers kan nieuwe kracht krijgen door nieuwe privacy tools

Een opvallend onderdeel in de roadmap van deze upgrade is de mogelijke komst van ZK-enabled browsers. Dit zijn browsers waarmee gebruikers dApps kunnen gebruiken. Dit kan zonder dat transacties, identiteiten en metadata zichtbaar worden. Het draait volledig om keuzevrijheid en het niet verplicht zijn om af te schermen. In de praktijk betekent dit dus dat een gebruiker een swap kan doen, een NFT kan minen of een stem kan uitbrengen zonder dat het hele netwerk meekijkt.

Voor de Ethereum koers is dit belangrijk, omdat massale adoptie grotendeels afhangt van de bruikbaarheid en veiligheid. Wallets worden makkelijk, transacties veiliger en privacy wordt standaard. Deze upgrade plaatst Ethereum dichter bij het niveau dat nodig is voor grote consumentenapps en Web2 bedrijven die willen overstappen naar Web3.

Wat gaat Ethereum doen bij een succesvolle upgrade?

Wat daarnaast opvalt, is de timing van Kohaku. Verschillende privacy chains met ingebouwde ZK-lagen proberen gebruikers te trekken die anonieme transacties belangrijk vinden. Ethereum liep al een lange tijd achter op dit gebied. Door dit systeem te introduceren wordt de kloof snel een stuk kleiner.

Het voordeel dat Ethereum biedt ligt in schaal en het bestaande ecosysteem. Privacy chains moeten ontwikkelaars nog overtuigen, terwijl Ethereum al een stevige basis biedt. Met Kohaku kan het gat gedicht worden dat al jaren bestond. De XRP verwachting is dat deze upgrade in 2025 zichtbaar wordt en in gebruik is. Bij een succesvolle introductie zal dit direct impact hebben op de Ethereum koers.

Terwijl technische analisten kijken rond de steunzone tussen $3000-$2950. Deze zone werd in de afgelopen maanden een aantal keren getest. Als deze steun standhoudt, kan de ETH koers herstellen richting $3250-$3350. Volgens andere analisten draait het voor nu vooral om de adoptie. Als wallets, exchanges en dApps Kohaku integreren, wordt deze privacy tool een standaard optie voor miljoenen gebruikers. Dit kan het Ethereum netwerk een flinke boost geven.

Investeerders kijken naar nieuwe crypto’s met potentie

De upgrade laat zien dat Ethereum privacy niet meer als extra voorwaarde ziet, maar als kernvoorwaarde. Dit kan de ETH koers op lange termijn ondersteunen. Tegelijkertijd kijken investeerders naar vergelijkbare nieuwe crypto’s met enorme groeipotentie. Best Wallet Token is bijvoorbeeld een van de meest populaire presale token die veiligheid en gebruikswaarde vooropstelt.

Best Wallet Token

Best Wallet Token ($BEST) is een governance platform, gebouwd op Ethereum. Nu het Ethereum vooruitzicht zeer positief is dankzij de upgrade, profiteren kleinere projecten hier ook direct van. Best Wallet Token bevindt zich nu nog in de presale fase, hierdoor krijgen investeerders de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief in te stappen.

Best Wallet Token is de community token van Best Wallet. Niet eerder lanceerde een Web3 crypto wallet een eigen token, dit is een groot concurrentievoordeel voor Best Wallet Token. $BEST is de native token van het project. Deze token kan worden gestaked, geeft gebruikers stemrecht en biedt andere interessante voordelen.

$BEST holders kunnen rekenen op lagere transactiekosten, hogere staking beloningen en toegang tot nieuwe presales via Best Wallet. Daarnaast lanceert het project in samenwerking met Mastercard een crypto betaalkaart. Hiermee kan wereldwijd op fysieke plekken betaald worden met crypto. Holders ontvangen op elke aankoop cashback.

Best Wallet Token is een veelbelovende cryptomunt met potentie. In elke nieuwe fase van de presale loopt de prijs per token op.