De institutiestromen uit ETH ETF’s bereikten in november, volgens on-chain dashboards, de hoogste uitstroom sinds 2024, terwijl alleen BitMine Immersion extra Ethereum kocht. Deze treasurymanager voegde 54.000 ETH toe, terwijl de spot ETF’s in een uitgesproken risk-off fase kwamen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort wel weer verder stijgen?

Ethereum koers onder druk door wisselende interesse

In november verliep de institutionele vraag naar Ethereum sterk verdeeld. Uit on-chain data blijkt dat BitMine Immersion ongeveer 54.000 ETH kocht ter waarde van circa $173 miljoen.

De spot ETH ETF’s laten tegelijkertijd een grote uitstroom zien. De totale verkoopdruk komt hierdoor in november uit op ongeveer $1,42 miljard, het hoogste maandelijkse cijfer sinds deze ETF’s in 2024 werden gelanceerd. Dit maakt duidelijk dat veel professionele partijen hun blootstelling verlagen.

Ook in de derivatenmarkt is dezelfde beweging zichtbaar. On-chain data laat zien dat de totale open interest in ETH futures sinds de flashcrash van 10 oktober met ongeveer $4 miljard is gedaald.

Hierdoor daalde de basis trade, een strategie waarbij traders spot ETH ETF’s kopen en die positie hedgen met een short op CME, van ongeveer 10% naar 3%. Later stabiliseerde de marge weer boven 4%.

ETH koers: focus op de steunzone rond $3000

Ondanks de terugval in handelsactiviteit rond de ETH leverage wist de Ethereum koers de steunzone rond $3000 meerdere dagen te behouden. Volgens het Zwitserse analysebedrijf Swissblock activeerde Ethereum een bodemsignaal op de interne Liquidity Index.

Swissblock meldt dat eerdere signalen van dezelfde indicator in 2024 en begin 2025 tot herstelbewegingen hebben geleid die de Ethereum koers boven de $4000 brachten zodra de liquiditeit herstelde.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan Swissblock, omdat de uitstroom uit ETH ETF’s hoog blijft en de liquiditeit op de derivatenmarkten nog duidelijk afneemt.

Optiemarkt ondersteunt een mogelijke bodem rondom de Ethereum koers

De optiedata van de afgelopen 24 uur laten zien dat veel callkopers zich richtten op de $3100 en $4000 strikes voor expiraties van 21 en 28 november. Dit duidt op interesse in een ETH herstelbeweging.

Aan de andere kant werd er bij de Ethereum puts vooral bescherming gezocht rond $3000 en $2500. Dit toont aan dat traders rekening houden met een mogelijke test van die zone wanneer de huidige ETH steun zal breken.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale