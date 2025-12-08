Ethereum lijkt ineens weer tot leven te komen. Terwijl de Ethereum koers rustig richting $3.100 kruipt, springen vooral de grote spelers eruit: meerdere Ethereum whales zijn opeens enorme hoeveelheden ETH aan het inkopen. Dat zet meteen een andere toon in de markt.

Ethereum whales hebben inmiddels longposities van tientallen miljoenen opgebouwd. Omdat dit precies de types zijn die vaak vroeg zien waar de markt heen beweegt, zorgt hun koopgedrag direct voor nieuwe spanning en optimisme — en het brengt ook opnieuw de vraag naar boven: wat gaat Ethereum doen als deze trend doorzet?

Ethereum koers naar nieuwe all time high?

De dalende trend verliest zichtbaar kracht, hoewel de 50- en 100-daagse moving averages vooralsnog stevige weerstand vormen. Als ETH door de zone rond $3.350 tot $3.450 weet te breken, komen hogere niveaus zoals $3.800 en daarna de psychologische grens van $4.000 in beeld. Veel analisten zien dat gebied als een kantelpunt: zodra Ethereum dat terrein terugwint, ontstaat er opnieuw ruimte voor gesprekken over een bredere macro-uptrend en zelfs de mogelijkheid dat ETH richting een nieuwe Ethereum all time high kan bewegen.

Wie het sentiment verder wil begrijpen, kijkt vaak ook naar het recente crypto nieuws rondom Ethereum. Een relevante update van de afgelopen 24 uur, zoals de analyse rond de FOMC meeting en de mogelijke renteverlaging, geeft meestal extra context over hoe de markt reageert op macro-economische signalen.

Ethereum whales kopen bij en kiezen voor long posities

Een aantal Ethereum whales lijken dit vertrouwen ook weer te vertalen naar nieuwe aankopen. Zo worden er long posities uitgebouwd terwijl short posities, waarmee whales inzetten op een koersdaling, juist afgebouwd.

🐳 A whale, previously holding a short position, has reopened a long position on ETH after 9 days. Their current balance is 9010 ETH ($26.77 million) with an average entry price of $2959, and a limit buy order for an additional 989 ETH has been placed#ETH #whales — Cryptovka | Feed | Crypto News (@CryptovkaFeed) December 7, 2025

Een bekende naam is de ‘1011 Insider Whale’. De transacties van deze trader worden op de voet gevolgd door de community rondom Ethereum, en ook deze whale lijkt actief meer Ethereum in te kopen de afgelopen dagen.

Hoe realistisch is een beweging richting $5000?

De recente whale-activiteit maakt het scenario waarin Ethereum naar $5000 gaat veel waarschijnlijker dan eerder. Grote investeerders die op dit niveau actief investeren, creëren vaak meer liquiditeit en vertrouwen. De marktstructuur, momentum en het sentiment beginnen voorzichtig dezelfde richting op te gaan. Wanneer de koers boven enkele belangrijke zones stijgt, kan dit leiden tot een kettingreactie waarin investeerders sneller instappen, weerstandsniveaus eenvoudiger worden doorbroken en het optimisme weer de markt binnenstroomt.

Surprisingly, $ETH is actually one of the most healthy looking weekly charts out there atm. At this point an eventual retest of the $4,100 area would feel both amazing and long overdue. #Ethereum pic.twitter.com/WngEa0nkq6 — TraderLenny (@TraderLenny1) December 8, 2025

De markt blijft echter kwetsbaar voor macro-economische elementen. Zonder extra instroom kan ETH even eenvoudig weer terugvallen in zijn gebruikelijke range. De basis voor een stijging wordt echter steeds duidelijker: whales kopen bij, de volatiliteit neemt af en de koers begint opnieuw kracht op te bouwen.

Vooruitblik: meer dan alleen Ethereum beweegt

Terwijl Ethereum richting 2025 en 2026 een potentieel nieuw hoofdstuk ingaat, kijken investeerders niet alleen naar grote munten. De interesse in frisse presales groeit snel, juist omdat kleinere projecten vaak profiteren van de opleving van de markt. Eén daarvan valt de laatste weken extra op: Maxi Doge.

Maxi Doge ($MAXI) trekt steeds meer aandacht doordat het precies inspeelt op het veranderende sentiment in de cryptomarkt. Terwijl grote spelers weer rustig hun posities in coins zoals Ethereum opbouwen, zie je dat veel gewone investeerders juist rondkijken naar projecten die nog helemaal aan het begin staan. Maxi Doge past daar verrassend goed in: het heeft een beetje humor, duidelijke tokenomics en een community die snel groeit en behoorlijk actief is. Daardoor gaat de presale nu echt hard.

Als je naast Ethereum ook op zoek bent naar een project met een lage instap en een ontwikkeling die nog volop in beweging is, dan is Maxi Doge misschien wel het moment om eerder dan de rest in te stappen.

Nu naar de Maxi Doge presale