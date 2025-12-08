De markt kijkt woensdag naar de eerstvolgende FOMC meeting, waar volgens recente planning om 20:00 CET nieuwe beleidsinformatie wordt gepubliceerd en Jerome Powell een toelichting geeft. Crypto-analisten volgen vooral de signalen rond een mogelijke renteverlaging, omdat een lagere rente kapitaal richting risicovolle activa brengt. Hierdoor ontstaat er opnieuw discussie over het effect op digitale activa. Kan de Bitcoin koers hier in 2025 nog van profiteren?

Bitcoin koers: mogelijke renteverlaging en de impact op de markt

Een renteverlaging maakt kapitaal goedkoper. Banken, bedrijven en retail investeerders hebben dan meer ruimte om geld te verplaatsen naar activa met een hoger rendement.

Crypto valt binnen deze categorie, omdat het lage toetredingskosten heeft en 24/7 liquiditeit biedt. Stablecoins en getokeniseerde activa bewegen doorgaans als eerste mee bij veranderingen in het rentebeleid.

De FOMC meeting van aankomende woensdag krijgt daardoor extra aandacht. De vraag is niet alleen of de rente wordt verlaagd, maar ook hoe sterk de toon van Powell is. In 2025 ontstond er immers de speculatie over mogelijke politieke druk na verschillende beleidsfouten tijdens eerdere inflatiefasen.

Sommige analisten denken dat Powell in zijn volgende termijn mogelijk wordt vervangen. Zij verwachten dat een nieuwe voorzitter van de Fed sneller zal inzetten op economische groei, wat gunstiger kan zijn voor de cryptomarkt.

MARKETS EYE 0.25% FED CUT THIS WEEK Markets continue to price in a 0.25% cut at Wednesday’s FOMC meeting. It is the key event of the week, with liquidity, risk appetite and positioning all hinging on the rate call. A delayed JOLTS report also arrives. Bitcoin often sees… pic.twitter.com/R7bVXkzYMh — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) December 7, 2025

Wat een wisseling van de Fed leiding voor crypto betekent

Een Fed voorzitter met een versoepelende aanpak kan de waarde van risicovolle activa doen toenemen. Wanneer de rente laag blijft en liquiditeit toeneemt, ontstaat er zo meer ruimte voor alternatieve markten.

Crypto profiteert vooral in periodes van onzekerheid rondom traditionele valuta of hoge overheidsschulden. Voor crypto’s met hoge volatiliteit fungeert zo’n omgeving als een katalysator, omdat liquiditeit sneller verschuift naar activa met een hoger rendementspotentieel.

Bitcoin koers en het altseason richting 2026

De markt kijkt tegelijk naar indicatoren zoals de BTC dominantie. Deze geeft aan welk deel van de totale crypto marktwaarde in Bitcoin zit. De BTC dominantie staat momenteel hoog, wat vaak voorkomt in fases waarin crypto-investeerders voorzichtig blijven.

Historisch gezien daalt de BTC-dominantie zodra meer liquiditeit naar altcoins verschuift, iets wat vaak tijdens het begin van een altseason plaatsvindt. Op basis van de huidige structuur verwachten sommige crypto-analisten dat dit proces al in het eerste kwartaal van 2026 kan starten.

Wanneer de BTC dominantie begint te dalen terwijl de macro liquiditeit stijgt, ontstaat er een omgeving waarin kleinere crypto tokens sneller groeien. Mememunten reageren doorgaans het sterkst, omdat zij een hoge volatiliteit hebben en veel kortetermijn kapitaal aantrekken.

Waarom mememunten volgens de markt profiteren

Crypto tokens met een hoge volatiliteit trekken vooral traders aan die naar snelle koersbewegingen zoeken. Mememunten functioneren als een soort turbo op markt optimisme, vooral wanneer er leverage beschikbaar is en het sentiment bullish wordt.

In een omgeving met een lagere rente en stijgende liquiditeit worden deze crypto tokens vaak sneller gekocht dan die van de grote Layer-1 projecten.

