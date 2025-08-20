De Ethereum koers staat onder zware druk en traders vrezen dat een forse sell-off aanstaande is. Volgens on-chain data dreigt er maar liefst $6 miljard aan longposities geliquideerd te worden als ETH onder de cruciale steun van $4.200 zakt. Dit zou niet alleen de Ethereum koers verder omlaag trekken, maar ook de bredere altcoin markt en DeFi sector in gevaar brengen. Wat gaat de ETH koers doen de komende dagen?

Gevaar van liquidaties

De afgelopen 24 uur heeft Ethereum moeite gehad om koopdruk vast te houden. De koers daalde nadat belangrijke steun rond $4.400 verzwakte, wat leidde tot liquidaties van meer dan $117 miljoen. Van dit bedrag kwamen circa $72 miljoen uit longposities, terwijl shorts voor ongeveer $44 miljoen gesloten moesten worden. Toch ligt de echte dreiging in de enorme cluster van openstaande leveraged posities die rond de $4.200 staan ingeprijsd.

Een heatmap van liquidatiepunten laat zien dat dit niveau fungeert als een tikkende tijdbom. Zodra ETH verder onder $4.200 zakt, kan dit een kettingreactie veroorzaken waarbij miljarden aan posities noodgedwongen worden gesloten. Zulke “cascade liquidaties” staan erom bekend extra verkoopdruk te genereren, waardoor dalingen vaak sneller en heviger verlopen dan verwacht.

Marktpsychologie

Op dit moment laat de long/short ratio zien dat ongeveer 54% van de traders verwacht dat Ethereum verder zal dalen. Dat creëert echter een interessante paradox. Terwijl velen op een lagere koers rekenen, zouden market makers de koers tijdelijk omhoog kunnen duwen richting $4.500 om shortposities te liquideren en stop-losses te triggeren. Dit fenomeen is eerder gezien en benadrukt hoe instabiel de markt momenteel is.

DUMP → RETEST → MOON. Ethereum mastered the pattern. Old resistance becomes new support.

Every $ETH dip fuels the breakout. This isn’t weakness.

This is liftoff. pic.twitter.com/lYE8dTascg — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 19, 2025

Tegelijkertijd neemt de verkoopdruk toe door winstnemingen van kortetermijntraders die de recente pieken benutten. Historisch gezien zijn zulke momenten vaak gevolgd door scherpe correcties, al blijft de intensiteit afhankelijk van het sentiment bij grotere spelers.

Whales en institutionele koopdruk

Ondanks de dreigende liquidaties, is er nog steeds een stevige vraag naar Ethereum. Grote spelers zoals BitMine vergroten hun posities en voegden recent voor $1,7 miljard aan ETH toe aan hun treasury, waarmee hun totale bezit nu boven de 1,5 miljoen ETH ligt. Zulke institutionele aankopen bieden een tegengewicht tegen de verkoopdruk op korte termijn. Ook suggereert dit dat er nog altijd vertrouwen bestaat in de middellange tot lange termijn.

Deze koopdruk vanuit whales kan de impact van een liquidatiegolf deels opvangen, maar garandeert geen onmiddellijke stabilisatie. Het is goed mogelijk dat ETH eerst een forse correctie maakt voordat nieuwe investeerders instappen.

Cruciale niveaus voor de Ethereum koers

Ethereum bevindt zich nu rond de $4.200, net rond de dreigingszone. Het eerstvolgende belangrijke niveau om in de gaten te houden is $4.143. Een sterke bounce hier zou een signaal zijn dat kopers opnieuw grip krijgen, mogelijk met een herstel naar $4.777 of zelfs de psychologische grens van $5.000.

Als Ethereum echter overtuigend onder $4.143 sluit, neemt de kans toe op een diepere daling. Analisten kijken dan naar mogelijke targets rond $3.800 en zelfs de 50-daagse moving average bij $3.556. Dit zou een pijnlijke klap zijn voor traders die leveraged posities aanhouden.

De komende dagen worden cruciaal voor de Ethereum koers. Met miljarden aan leverage op het spel, kan een beweging onder $4.200 een grotere crash starten. Toch is er ook ruimte voor herstel, zeker als whales en institutionele spelers hun steun doorzetten. Voor nu lijkt Ethereum te balanceren op het randje. De vraag is of de bulls genoeg kracht hebben om de dreiging van een $6 miljard liquidatie af te wenden.

Voor traders die nu massaal zoeken naar de volgende crypto om te kopen, kunnen presales ook lonend zijn. Deze projecten bieden vroege investeerders vaak allerlei voordelen en exclusieve beloningen. Echter biedt TOKEN6900 ($T6900) juist… helemaal niets?

TOKEN6900 ($T6900)

Welkom bij TOKEN6900 ($T6900), de financiële lobotomie die je portefeuille verdient. Vergeet utility, roadmap of beloftes: dit is Peak Brain Rot Finance. Waar de S&P 500 een eeuw nodig had om te groeien, en SPX6900 slechts twee jaar, bewijst $T6900 dat deze waanzin nog sneller kan. Het project biedt niets, belooft niets, en juist daardoor voelt het eerlijker dan welke marktillusie ook.

Met een eerlijke presale ($5M hard cap) en nul mogelijkheid om extra tokens te minten, positioneert $T6900 zich als de enige niet corrupte token. Geen yield, geen inflatie, geen leugens. Het draait hier om Vibe Liquidity, benchmarks gebaseerd op hallucinatie, niet fundamentals. Geïnspireerd door meme cultuur en early 2000s chaos, zet TOKEN6900 de toon voor een nieuwe generatie community gedreven coins. Waar andere tokens zich verbergen achter utility, omarmt $T6900 totale zinloosheid.

TOKEN6900 is geen investering, maar een spirituele ontsnapping. Het is de grap waar je niet meer uit kunt ontsnappen zodra je meedoet. Of je nu zoekt naar een dopamine hit, een hallucinatie verpakt als liquiditeit, of gewoon een reden om te lachen in een markt vol pretenties: $T6900 levert. Dit is geen weg naar rijkdom. Dit is een ritueel. Sluit je aan bij de divine intersection van meme en markt, en ontdek waarom TOKEN6900 zowel het domste als het slimste is dat je ooit zult kopen.

Nu naar de TOKEN6900 presale