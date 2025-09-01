De Ethereum koers staat begin september op $4443,17, een daling van 0,15% sinds gisteren. Toch is er achter de schermen een opvallende verschuiving gaande. Terwijl retailbeleggers massaal winst nemen, blijven institutionele partijen juist bijkopen. Deze trend kan grote gevolgen hebben voor de ETH koers op de lange termijn.

Retailverkoop drukt de ETH koers

On-chain data laat zien dat vooral wallets tussen 100 en 1.000 ETH hun posities afbouwen. Dit is typisch gedrag van retail investeerders. Winst veiligstellen na de stijging van de afgelopen maanden. Historisch gezien leidt dit vaak tot een periode van consolidatie, waarin de koers vlak blijft of zelfs iets terugvalt.

$ETH has large ETF inflows, DATs buying, and HL whale publicly rotating billions of BTC into ETH. Price still flat. Why? Retail is selling:

• 100–1k ETH holders dumping

• 10k–100k whales loading fast Supply moving from weak to strong hands. Same setup before every big run. pic.twitter.com/uk9UGZwbma — Ignas | DeFi (@DefiIgnas) August 30, 2025

Het patroon is duidelijk zichtbaar. Kleine beleggers reageren op volatiliteit en kiezen voor zekerheid zodra de markt tekenen van verzwakking laat zien. Op de korte termijn kan dat de ETH koers drukken, zeker wanneer veel kleine verkopen tegelijk plaatsvinden.

Grote kopers grijpen hun kans

Tegelijkertijd zien we dat wallets van 10.000 tot 100.000 ETH juist versneld bijkopen. Volgens marktvolgers gaat het om ruim $1,6 miljard aan nieuwe aankopen in de afgelopen weken. Deze transacties lopen via OTC-desks en custodians, een teken dat het gaat om institutionele allocatie in plaats van losse retail trades.

Daar komt bij dat Ethereum ETF’s opnieuw hoge instromen laten zien. Alleen al in augustus ging er meer dan $1,2 miljard aan nieuw kapitaal richting ETH fondsen. Grote namen zoals BlackRock vergroten hun posities en voegen daarmee een stabiele vraag toe aan de markt.

Dat retail verkoopt en instellingen kopen zagen we eerder in de bull cyclus van 2017 en 2021. Toen bleek het een voorbode van forse koersstijgingen in de maanden daarna.

Waarom dit bullish is voor Ethereum

De belangrijkste reden dat deze verschuiving positief is, zit in de kwaliteit van de kopers. Retail verkoopt vaak emotioneel en denkt op de korte termijn. Institutionele partijen hebben langere tijdshorizons, meer kapitaal en werken meestal met strategische allocatie.

Wanneer de Ethereum koers dus daalt door retailverkoop, wordt dit kapitaal vrijwel direct overgenomen door “strong hands”. Het aanbod verschuift van korte termijn traders naar partijen die niet direct verkopen bij de eerste correctie. Dat geeft de markt een stevig fundament om verder te groeien.

Daarnaast zorgen de nieuwe ETF instroom en corporate treasuries ervoor dat steeds meer ETH uit circulatie verdwijnt. Samen met staking en de fee burn door EIP-1559 ontstaat er structurele schaarste. Dit ondersteunt de gedachte dat de ETH koers bij de volgende sterke impuls richting hogere niveaus kan bewegen.

Macro en technische signalen

Niet alleen de on-chain data is interessant, ook technisch en macro-economisch liggen de kaarten gunstig. Analisten volgen de ETH/BTC-ratio, die al weken richting een breakout kruipt. Een doorbraak boven de weerstand zou betekenen dat Ethereum beter zal presteren dan Bitcoin. Vaak een vroege indicator van een nieuwe altseason.

Fundamenteel gezien speelt de komende Fusaka hard fork in november een rol. Deze upgrade moet de transactiekosten verder verlagen en de schaalbaarheid vergroten. Vooral voor DeFi-protocollen en institutionele gebruikers is dat een belangrijke stap.

Ook Wall Street volgt mee. Grote handelsbanken en fondsen zien Ethereum steeds vaker als “liquiditeitsmagneet” binnen de crypto markt. Futures open interest bereikte recent $33 miljard, een record dat laat zien hoe diep de markt inmiddels verankerd is bij professionele partijen.

Wat betekent dit voor de toekomst van de Ethereum koers

Op de korte termijn kan de ETH koers nog last hebben van winstnemingen en validator-exits. Momenteel staat er meer dan 1 miljoen ETH in de exit queue, goed voor bijna $5 miljard. Toch zien analisten dit niet als een bedreiging. Institutionele vraag is groot genoeg om dit aanbod op te vangen.

De verwachting is dat zodra de verkoopdruk van retail opdroogt, de institutionele instroom de overhand neemt. Als dat gebeurt, kan Ethereum opnieuw een grote sprong maken. Veel banken en analisten hanteren inmiddels koersdoelen tussen $5.000 en $7.500 voor het einde van 2025. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast ETH.

Grote lancering op woensdag

