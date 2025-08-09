De Ethereum koers steeg scherp op nadat een short squeeze een reeks posities uit de markt duwde. De plotselinge liquidaties trokken extra vraag aan en gaven de prijs een nieuwe impuls.

Tegelijkertijd zorgden opmerkingen van Eric Trump over Ethereum voor extra aandacht waardoor het gesprek over institutionele interesse opnieuw op gang kwam.

Wat dreef de short squeeze en waarom dit telt

Een short squeeze ontstaat wanneer handelaren die op een daling rekenen gedwongen worden om terug te kopen. Dit vergroot de koopdruk in korte tijd. In de afgelopen sessies liepen short posities op terwijl spotvraag en open interest toenamen.

Zodra de prijs door weerstanden brak volgden liquidaties die het herstel versnelden. Voor markten met veel hefboomwerking werkt dit als een versneller waardoor kleine prijsbewegingen snel uitgroeien tot grote swings.

Belangrijk is dat de stijging gepaard ging met zichtbaar handelsvolume. Dat wijst op meer dan alleen technische oplevingen. Wanneer liquiditeit meebeweegt verbetert de kans dat een nieuwe bandbreedte ontstaat in plaats van een vluchtige opleving.

Beleggers kijken daarbij naar steunzones uit recente consolidaties en naar het gedrag rond psychologische niveaus. Blijven kopers actief bij terugtesten dan verstevigt het vertrouwen.

De rol van sentiment en publieke signalen

Publieke uitspraken over Ethereum kleuren het sentiment. De opmerkingen van Eric Trump trokken brede aandacht en voedden het gesprek over de positie van Ether binnen portefeuilles van particuliere en professionele partijen.

Zichtbare interesse vanuit bekende namen werkt als sociale bevestiging. Het brengt twijfelaars over de streep en vergroot de kans op extra liquiditeit wanneer het marktnieuws aansluit bij een reeds draaiende trend.

Daar staat tegenover dat markten snel schakelen zodra nieuwsstromen omslaan. Duurzaam herstel vraagt om bevestiging door meerdere factoren zoals instroom naar grotere beleggingsproducten, activiteit in DeFi en een stabielere verhouding tussen spot en derivaten. Wanneer financieringsrentes normaliseren en prijspieken minder steil worden groeit de kans op een houdbare trend.

Wat volgt traders en investeerders in de praktijk

Na een squeeze verschuift de focus naar het uittekenen van een nieuwe range. Traders letten op het terugwinnen van eerdere draaipunten en op het tempo waarin pullbacks worden opgevangen. Een gezonde markt laat trapgewijze opwaartse bewegingen zien met hogere bodems en gecontroleerde consolidaties.

Ook on chain signalen zoals activiteit op netwerken en stromen naar en van beurzen geven richting. Minder aanvoer naar beurzen wijst vaak op een voorkeur voor bewaren in plaats van snelle verkoop.

Institutionele betrokkenheid blijft een tweede pijler. Aanvragen en productlanceringen van grote vermogensbeheerders vergroten de bruikbaarheid van Ethereum binnen traditionele kaders. In combinatie met meer gebruik in toepassingen zoals stablecoins, rollups en tokenisatie ontstaat een fundament dat prijsschokken beter opvangt.

